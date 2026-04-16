Teljes káosz a Közel-Keleten: Irán a Hormuzi-szoros után az egész régió hajóforgalmát megbéníthatja – de Amerika szerint folynak a produktív tárgyalások

A Fehér Ház szerint az Egyesült Államok továbbra is „folyamatos és produktív” tárgyalásokat folytat Iránnal, miközben az iráni kikötőket érintő blokád teljes egészében érvényben marad. A washingtoni vezetés cáfolta, hogy hivatalosan kérte volna a tűzszünet meghosszabbítását, de továbbra is látnak esélyt egy megállapodásra, bár új tárgyalási időpontot nem tűztek ki. Mindez azután történt, hogy Irán nyíltan kilátásba helyezte, hogy a Hormuzi-szoroson túl az egész térség hajóforgalmát is korlátozhatja, ha az Egyesült Államok fenntartja az iráni kikötőket érintő blokádot. Ali Abdollahi, az iráni fegyveres erők műveleteit koordináló központ parancsnoka szerint az amerikai lépések „a tűzszünet megsértésének előszobáját jelentik”. A katonai vezető úgy fogalmazott, hogy ebben az esetben Irán nem engedné a kereskedelmi forgalom folytatását sem a Perzsa-öbölben, sem az Ománi-öbölben, sem a Vörös-tengeren.

A fenyegetés súlyos eszkalációt jelent, mert ezek a tengeri útvonalak a globális energia- és áruforgalom kulcspontjai. A Hormuzi-szoroson keresztül halad a világ kőolajszállításának jelentős része, de az említett térség ennél jóval szélesebb: az öböltől a Szuezi-csatorna felé vezető útvonalakig terjed. Egy esetleges lezárás nemcsak az iráni exportot érintené, hanem a régió teljes kereskedelmi forgalmát is – írja a BBC.

Az Egyesült Államok hétfőn kezdte meg az iráni kikötők blokádját, amelynek első eredményei gyorsan megjelentek. Az amerikai hadsereg közlése szerint

az első 24 órában egyetlen hajó sem jutott át, hat kereskedelmi hajó pedig kénytelen volt visszafordulni az Ománi-öbölben.

A blokád hatása egyre látványosabb: az amerikai hadsereg szerint egyetlen hajó sem jutott át az intézkedések életbe lépése óta, és több tucat hajó kénytelen volt visszafordulni vagy rejtett módon közlekedni. A térségben közben folytatódnak a harcok is, Benjámíin Netanjáhú szerint Izrael minden forgatókönyvre felkészült, miközben a konfliktus kiterjedésének kockázata tovább nő.

A mostani helyzet különösen érzékeny, mert mindössze napokkal korábban, április 8-án jelentették be a tűzszünetet az Egyesült Államok, Irán és Izrael között, közel hathetes konfliktus után. Abdollahi nyilatkozata alapján Teherán a blokádot már a megállapodás megsértéseként értelmezi, ami gyorsan újabb katonai vagy gazdasági válaszlépésekhez vezethet.