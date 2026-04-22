Több iráni tartályhajó kijátszotta az amerikai blokádot a Hormuzi-szorosban
Legalább 34 Iránhoz köthetőtartályhajó kerülte meg az amerikai blokádot azóta, hogy az életbe lépett – derül ki a Vortexa áruszállítás-követő cég adataiból. Több közülük iráni olajat is szállított, miközben Donald Trump elnök hatalmas sikernek minősítette az intézkedést.
Az Egyesült Államok április 13-án tiltotta meg a hajók be- és kilépését az iráni part menti vizekre, Washington ugyanis ezzel próbálja nyomás alá helyezni Teheránt, hogy megállapodást kössön a két ország. jusson. Az amerikai haditengerészet összesen 28 hajót fordított vissza iráni kikötők felé a blokád kezdete óta, valamint elfogott elfoglalta a Touska nevű tankert.
Trump kedden a CNBC-nek adott interjúban ismét hangsúlyozta: a blokád hatalmas siker, és addig nem oldják fel a Hormuzi-szorosra vonatkozó embargót, amíg végleges megállapodás nem születik Iránnal. A Vortexa adatai szerint azonban jelentős számú hajó mégis átjutott. Mintegy 19 Iránhoz köthető tartályhajó hagyta el a Perzsa-öblöt, legalább 15 pedig az Arab-tengerről érkezve tartott Irán felé.
A kifelé tartó hajók közül hatról bizonyosodott be, hogy iráni nyersolajat szállít, összesen 10,7 millió hordót.
Az iráni olaj a szankciók miatt olcsóbb a Brenthez képest, ami 10 dolláros árkülönbözettel számolva körülbelül 910 millió dollár bevételt jelenthetett Teheránnak. A blokádot kijátszó hajók között volt a Dorena nevű iráni zászló alatt közlekedő szupertanker is, amely kikapcsolt transzponderrel haladt át a blokádon.
A Vortexa szerint április 17-én két, április 20-án pedig további két olajszállító hagyta el iráni vizeket. Márciusi műholdfelvételek szerint a Dorena malajziai partoknál hajóról hajóra történő átfejtést végzett egy másik szankcionált járművel – ez bevett módszer az olaj eredetének elrejtésére.
Szankcionált tankhajók érkeztek az Ománi-öböl felől is, például a tavaly amerikai szankciókkal sújtott Murlikishan és Alicia. Mindkét hajó április 14-én éjszaka haladt át a szoroson, majd felhajózott a Perzsa-öböl északi részére.
Kettős blokád a Hormuzi-szorosban
Válaszul a blokádra Irán újfent lezárta a szorost. Legalább 30 hajó próbált átkelni a keskeny vízi úton pénteken, miután Irán néhány napja bejelentette, hogy a szoros teljesen nyitva áll, majd tisztázta, hogy csak azoknak nyitott, akik átkelési engedéllyel rendelkeznek.
Szombaton az iráni csapatok több hajóra is tüzet nyitottak, köztük egy francia konténerhajóra és egy indiai tankerre. A vízi út forgalma ezt követően szinte teljesen leállt. A hajótulajdonosok szerint az amerikai erők fellépése és az iráni ellenőrzés a szoros felett dupla blokádot eredményez, így a hajók többsége a Perzsa-Öböl déli végén horgonyoz.
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szerdára virradó éjjel bejelentette, hogy határozatlan időre meghosszabbítaná az Iránnal kötött tűzszünetet a további béketárgyalások érdekében, azonban az még nem egyértelmű, hogy Irán vagy Izrael beleegyezne-e ebbe.