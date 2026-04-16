Deviza
EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,69 +0,65% GBP/HUF419,46 +0,46% CHF/HUF395,1 +0,36% PLN/HUF85,97 +0,23% RON/HUF71,62 +0,35% CZK/HUF14,98 +0,38% EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,69 +0,65% GBP/HUF419,46 +0,46% CHF/HUF395,1 +0,36% PLN/HUF85,97 +0,23% RON/HUF71,62 +0,35% CZK/HUF14,98 +0,38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 537,02 -0,69% MTELEKOM2 334 -0,09% MOL4 356 -1,61% OTP43 790 -1,16% RICHTER12 950 +0,93% OPUS387 +1,16% ANY7 630 +0,52% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 720 +1,91% BUMIX9 134,43 +0,43% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 841,32 -0,56% BUX138 537,02 -0,69% MTELEKOM2 334 -0,09% MOL4 356 -1,61% OTP43 790 -1,16% RICHTER12 950 +0,93% OPUS387 +1,16% ANY7 630 +0,52% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 720 +1,91% BUMIX9 134,43 +0,43% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 841,32 -0,56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
A Hormuzi-szoros lezárása olyan adu, amelyet Irán csak egyszer játszhatott ki – az Öböl menti államok már készülnek egy újabb sokk elkerülésére

A térség államai levonják a háború tanulságait. A Hormuzi-szoros elkerülésére több megoldás is van, némelyik gyorsan megvalósítható, csak pénz kérdése.
M. Cs.
2026.04.16., 12:01

Irán évtizedeken keresztül fenyegetett azzal, hogy kijátssza a legerősebb aduját: lezárja a Hormuzi-szorost. Izrael és az Egyesült Államok támadása után meg is tette – sokkal könnyebben, mint azt bármelyik elemző várta –, és válságba döntheti vele a világgazdaságot. Ennek a stratégiai előnynek azonban mindig volt egy hátulütője – az, hogy valószínűleg csak egyszer bevethető, mert az érintettek levonják a tanulságokat, és felkészülnek legrosszabbra.

Bármilyen költséges is, meg kell találni a Hormuzi-szoros alternatíváit / Fotó: NurPhoto via AFP

A Hormuzi-szoros kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal, amelyen keresztül nem csupán a globális olaj- és LNG-felhasználás ötöde áramlik, hanem olyan  termékek is, mint például a csipgyártáshoz nélkülözhetetlen hélium, a műtrágya vagy az alumínium.

A fontossága ellenére a Perzsa-öböl országai nem fordítottak túl nagy erőfeszítést a roppant költséges alternatív megoldásokra, így csak az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Irán rendelkezik olajvezetékkel is. Ezeknek a kapacitása azonban messze nem fedezi a tengeri szállításokét.

Eddig ez a megoldás nem érte meg – az iráni háború és a szoros lezárása azonban alapvetően megváltoztatta a helyzetet.

A Hormuzi-szoros alternatívái

Az Öböl menti gazdag államok most egyre komolyabban foglalkoznak az alternatív lehetőségekkel, vizsgálják, hogyan lehet a szárazföldön elkerülni a keskeny tengerszorost.

Ez a konfliktus megváltoztatja a világ minden egyes országának szemléletmódját, prioritásait és befektetési ösztönzőit az elkövetkező negyven évre nézve

– mondta a MarketWatchnak Jaime Brito, az OPIS finomítási és olajtermék-üzletágának ügyvezető igazgatója.

Laying gas pipes, Saudi Arabia, Middle East
Megoldás lehet a meglévő vezetékek kibővítése / Fotó: robertharding via AFP

Néhány alternatíva akár már rövid távon is megvalósítható, a többihez is elég lehet három-öt év: 

  • újraindíthatják például a szaúdi mezőket a Földközi-tengerrel, a libanoni Szidonnal összekötő, már leszerelt Transz-Arábiai vezetéket (Tapline), 
  • újabb csatlakozásokat építhetnek ki a Szuezi-öblöt a Földközi-tengerrel összekötő, egyiptomi Sumed-vezetékhez, 
  • kibővíthetik az Emírségek és Szaúd-Arábia meglévő vezetékét is, 
  • a janbui kikötőt pedig átalakíthatják úgy, hogy nagyobb hajók is kiköthessenek.

Megoldás a tárolókapacitás jelentős bővítése is, amellyel a jövőben gondoskodhatnak arról, hogy ne legyenek ellátási zavarok, és vizsgálják a vasúthálózat fejlesztését is a többi áru szállításának megkönnyítéséhez.

„Minden lehetséges eszközt bevetnek majd, mert a Perzsa-öböl olajtermelő országainak a megélhetéséről van szó” – mondta a gazdasági portálnak Kenneth B. Medlock, a Rice University Baker közpolitikai Intézetének energia-közgazdásza.

Most több állam is a szorostól függ

Bahrein, Kuvait és Katar teljes mértékben a Hormuzi-szorostól függ, ahogyan nagyrészt Irán is, mert a vezetékének a kapacitása mindössze csak napi 300 ezer hordó körül van.

Ez elenyésző mennyiség ahhoz a napi 1,8 millió hordóhoz képest, amelyre a háború alatt feltornázta az exportját, és becslések szerint napi 140 millió dollárt keresett.

Irak ugyan szintén tud olajat exportálni az északi mezőiről Törökországba tartó vezetéken,

de a kitermelésének zöme az ország déli részéről származik, ahonnan az nem elérhető. A Kirkuk és Ceyhan közötti olajvezeték ráadásul egy vita miatt zárva is volt, csak március közepén indult újra, a kapacitása azonban csak 250-300 ezer hordó, miközben az ország a háború előtt napi 3,5 millió hordó olajat exportált.

A közös cél érdekében félreteszik a rivalizálást

A Hormuzi-szoros alternatíváit eddig a régi politikai rivalizálás akadályozta meg, a háború kínjait azonban az egész régió érezte, ami megegyezésre ösztönzi őket.

Vessels pass through Strait of Hormuz following US-Iran ceasefire
Teljesen nem lehet majd pótolni a tankereket / Fotó: Anadolu via AFP

A csővezetékekkel ugyan valószínűleg összesen sem tudnak annyi nyersolajat szállítani, mint a hatalmas tankerekkel, de megközelítik azt a mennyiséget, amelyet általában a Hormuzi-szoroson keresztül exportáltak.

Az olajimportőrök a különbség pótlására kereshetnek a Perzsa-öblön kívüli beszállítókat, a térség exportőrei számára pedig a szoroson átfolyó olajáramlás jövőbeli megszakadásával járó áremelkedés pótolná a kiesett mennyiséget.

Nagyobb lesz azonban a kockázat is,

mert egy esetleges újabb háborúban az olajvezetékek, a kikötők és az egyéb szárazföldi infrastruktúra könnyű célpont. Amíg az iráni rakéták hatótávolságán belül maradnak, addig nem lesznek teljesen biztonságban, és érte is támadás a konfliktus során a vezetékeket. 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
