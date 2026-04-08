Hormuzi-szoros lezárása: több száz milliárd dolláros veszteség fenyegetheti a Közel-Keletet

A február végén kirobbant közel-keleti háború súlyos zavarokat okoz a világ energiaellátásában a Hormuzi-szoros részleges lezárása miatt. Egy új ENSZ-tanulmány szerint az arab országok akár 194 milliárd dolláros GDP-veszteséggel is számolhatnak, miközben a globális gazdaságra nézve a károk több ezer milliárd dollárra is rúghatnak.
Hornyák Szabolcs
2026.04.08, 08:03
Frissítve: 2026.04.08, 09:01

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja közel 200 milliárd dollár értékű gazdasági növekedést törölhet el a Közel-Keleten – derül ki egy új ENSZ-tanulmányból.

A Hormuzi-szoros:  világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között / Fotó: NurPhoto via AFP

Az arab országok 120 és 194 milliárd dollár közötti GDP-veszteséggel számolhatnak a háború okozta zavarok miatt – áll az ENSZ Fejlesztési Program (UNDP) elemzésében, amely az arab államokra gyakorolt gazdasági és társadalmi következményeket vizsgálta. Az ügynökség több különböző forgatókönyvet vizsgált annak megállapítására, hogy a február 28-án kezdődött konfliktus hogyan érintheti a régió országait. 

A jelentés szerzői szerint a károk súlyosak lehetnek még akkor is, ha a háború viszonylag hamar véget ér. A regionális munkanélküliségi ráta 4 százalékkal emelkedhet, ami körülbelül 3,6 millió munkahely elvesztését jelentheti, és akár négymillió embert taszíthat szegénységbe.

A konfliktus az egekbe repítette a globális energiaárakat, valamint nyugtalanságot keltett a világgazdaságban. 

A tanulmány kiemeli a régió szerkezeti sebezhetőségeit: az energiaexporttól, a kereskedelmi útvonalaktól és a nyitott gazdaságoktól való erős függés miatt még egy rövid konfliktus is hosszú távú, tartós társadalmi-gazdasági károkat okozhat. A veszteségek elsősorban az energia- és LNG-termelés, a tengeri szállítás, a légi közlekedés, valamint a turizmus és a befektetések zavaraiból erednek.

Súlyos csapás az Öböl-országokra – A Goldman Sachs előrejelzése

A Goldman Sachs elemzése szerint, ha a konfliktus április végéig elhúzódik, Katar és Kuvait GDP-je idén akár 14 százalékkal is zsugorodhat. Ez a két országnak a legrosszabb gazdasági visszaesést jelentené a kilencvenes évek eleje óta, amikor Irak lerohanta Kuvaitot, és ezzel kirobbant az Öböl-háború.

Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek valamivel kedvezőbb helyzetben vannak, mivel részben átirányíthatják az olajexportot a Hormuzi-szorost megkerülő vezetékeken keresztül. Ennek ellenére az ő GDP-jük 3, illetve 5 százalékkal csökkenhet, ami a legnagyobb gazdasági sokk lenne a koronavírus-járvány óta.

A Hormuzi-szoros jelentősége

A Hormuzi-szoros a világ egyik legkritikusabb szűk keresztmetszete, amelyen keresztül naponta átlagosan 20 millió hordó olaj és olajtermék halad át – ez a globális olajfogyasztás mintegy 20 százaléka. Emellett a világ cseppfolyósított földgáz- (LNG-) kereskedelmének kb. 20 százaléka is itt megy keresztül. De a szoros jelentősége messze túlmutat az energiahordozókon.

  • A globális tengeri műtrágya-kereskedelem egyharmada halad át rajta. A Perzsa-öböl országai (Katar, Szaúd-Arábia, Bahrein) a nitrogénalapú műtrágyák (urea, ammónia) nagy exportőrei.
  • Katar adja a világ héliumtermelésének 30-36 százalékát a földgázfeldolgozás melléktermékeként. A szoros lezárása miatt a termelés jelentősen visszaesett, ami már most hiányt okoz a félvezetőgyártásban, az MRI-készülékekben, a tudományos műszerekben és az űrkutatásban.
  •  Emellett jelentős mennyiségű LPG, petrolkémiai alapanyagok és alumínium halad át a szoroson.

A szoros lezárása már most globális inflációs és ellátási válságot gerjesztett: emelkednek a szállítási költségek, a biztosítási díjak és az energiaárak, ami tovább drágítja a mezőgazdasági termelést és növeli az élelmiszerárakat. Egyes modellek szerint egy közepes hosszúságú (4–6 hetes) konfliktusnál a világgazdaság 770 milliárd dolláros GDP-veszteséget szenvedhet el, ami egy elhúzódó (3–6 hónapos) háború esetén akár 2,2 ezermilliárd dollárra nőhet.

Hiába ígérte Trump a fúrás fellendítését, az amerikai olajtermelés nem nő akkorát, hogy lenyomja az árakat

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata miatt négyéves csúcs közelében az olajár, de ezen a legnagyobb termelő Egyesült Államok nem tud segíteni a kibocsátás fokozásával. Bár Donald Trump az elnökválasztási kampányban az amerikai olajtermelés felfuttatását ígérte, ez azóta se következett be, és nem is fognak újabb projektekbe kezdeni a cégek, ha az olaj ára nem marad tartósan száz dollár felett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
