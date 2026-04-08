Hormuzi-szoros lezárása: több száz milliárd dolláros veszteség fenyegetheti a Közel-Keletet

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja közel 200 milliárd dollár értékű gazdasági növekedést törölhet el a Közel-Keleten – derül ki egy új ENSZ-tanulmányból.

A Hormuzi-szoros: világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között / Fotó: NurPhoto via AFP

Az arab országok 120 és 194 milliárd dollár közötti GDP-veszteséggel számolhatnak a háború okozta zavarok miatt – áll az ENSZ Fejlesztési Program (UNDP) elemzésében, amely az arab államokra gyakorolt gazdasági és társadalmi következményeket vizsgálta. Az ügynökség több különböző forgatókönyvet vizsgált annak megállapítására, hogy a február 28-án kezdődött konfliktus hogyan érintheti a régió országait.

A jelentés szerzői szerint a károk súlyosak lehetnek még akkor is, ha a háború viszonylag hamar véget ér. A regionális munkanélküliségi ráta 4 százalékkal emelkedhet, ami körülbelül 3,6 millió munkahely elvesztését jelentheti, és akár négymillió embert taszíthat szegénységbe.

A konfliktus az egekbe repítette a globális energiaárakat, valamint nyugtalanságot keltett a világgazdaságban.

A tanulmány kiemeli a régió szerkezeti sebezhetőségeit: az energiaexporttól, a kereskedelmi útvonalaktól és a nyitott gazdaságoktól való erős függés miatt még egy rövid konfliktus is hosszú távú, tartós társadalmi-gazdasági károkat okozhat. A veszteségek elsősorban az energia- és LNG-termelés, a tengeri szállítás, a légi közlekedés, valamint a turizmus és a befektetések zavaraiból erednek.

Súlyos csapás az Öböl-országokra – A Goldman Sachs előrejelzése

A Goldman Sachs elemzése szerint, ha a konfliktus április végéig elhúzódik, Katar és Kuvait GDP-je idén akár 14 százalékkal is zsugorodhat. Ez a két országnak a legrosszabb gazdasági visszaesést jelentené a kilencvenes évek eleje óta, amikor Irak lerohanta Kuvaitot, és ezzel kirobbant az Öböl-háború.

Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek valamivel kedvezőbb helyzetben vannak, mivel részben átirányíthatják az olajexportot a Hormuzi-szorost megkerülő vezetékeken keresztül. Ennek ellenére az ő GDP-jük 3, illetve 5 százalékkal csökkenhet, ami a legnagyobb gazdasági sokk lenne a koronavírus-járvány óta.