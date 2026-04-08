Örömre feszültség: nagy hajók százai várják, hogy kiderüljön, tényleg megnyílik-e a Hormuzi-szoros

Egész teherhajóflotta ragadt a Perzsa-öbölben. Egyelőre senki sem tudja pontosan, mikor és hogyan nyílik meg a Hormuzi-szoros.
VG
2026.04.08, 10:40
Frissítve: 2026.04.08, 10:51

Az amerikai–iráni tűzszünet értelmében megnyílik a forgalom előtt a Hormuzi-szoros. Bár a pontos feltételek még nem ismertek, az első lépés „kimenteni” azt a több mint 800 teherhajót, amely a konfliktus alatt a Perzsa-öbölben rekedt a fedélzetén húszezer tengerésszel, mert nem tudott átkelni a kulcsfontosságú átjárón.

Hormuzi-szoros Indian LPG Tanker Jag Vasant Docks In Mumbai After Hormuz Passage Amid Regional Conflict
Még nem tudni pontosan a Hormuzi-szoros megnyitásának feltételeit / Fotó: NurPhoto via AFP

A Kpler adatszolgálató összesítése szerint a megrekedt flottából 

  • 426 tanker várakozik kőolajjal és olajszármazékkal, 
  • 53 pedig LNG-vel és LPG-vel (cseppfolyósított- és autógázzal) 

feltöltve. A többi több száz a News9 indiai hírportál tudósítása szerint konténerhajó, vagy a legkülönbözőbb árucikkeket szállítja a fémektől kezdve a gabonáig.

Ágazati szakértők, hajótulajdonosok és kormányok, például a dél-koreai kétségbeesetten próbálja kideríteni a Donald Trump által az ultimátum lejárta előtt az utolsó pillanatban bejelentett tűzszünet részleteit, 

mielőtt utasítást adnak a hajók kapitányainak a horgony felhúzására.

A Korea Times tudósítása szerint az ország 26 hajója rekedt az öbölben, közülük 11 olajtanker, és a kormány folyamatosan egyeztet az érintett cégekkel, hogy biztosítsa a lehető leggyorsabb áthaladásukat.

Herkulesi feladat lesz a flotta átengedése

A Hormuzi-szoros zárlata miatt egy új ENSZ-tanulmány szerint az arab országok akár 194 milliárd dolláros GDP-veszteséggel is számolhatnak, miközben a globális gazdaságra nézve a károk több ezer milliárd dollárra is rúghatnak.

Amennyiben folytatódott volna a háború, és tartósan száz dollár fölött maradt volna az olaj hordónként ára, akkor négyéves mélypontra zuhant volna a közel-keleti energiahordózóktól leginkább függő délkelet-ázsiai országok gazdasági növekedése.

Commercial vessels divert to UAE coasts amid navigation issues
Nehéz lesz átereszteni az egész veszteglő flottát / Fotó: Anadolu via AFP

Ez a veszély elhárulni látszik, de a Perzsa-öböl „kipucolása” herkulesi feladat lesz az ott rekedt hajók nagy száma miatt. 

Normális körülmények között napi 135 hajó halad át a Hormuzi-szoroson,

ami a háború alatt majdnem nullára esett, majd pár tucatnyira nőtt, ahogy Teherán egyre több országgal kötött a biztonságos áthaladást garantáló megállapodást.

A Lloyd’s List Intelligence globális hajózási adat- és információszolgáltató szerint legalább két tanker átengedéséért kétmillió dollárt fizettek a tulajdonosok.

Kell fizetni a Hormuzi-szoros használatáért?

Jennifer Parker, a University of Western Australia szakértője figyelmeztetett, hogy a globális hajóforgalmat nem lehet 24 óra alatt újraindítani. „A tankerek tulajdonosainak, a biztosítóknak és a tengerészeknek hinniük kell abban, hogy a veszély elmúlt, nem csupán szünetel” – hangsúlyozta.

Nyolcszáz hajó rekedt a Perzsa-öbölben / Fotó: AFP

Teherán csak annyit ígért, hogy a következő két hétben az iráni fegyveres erőkkel együttműködésben és a technikai korlátok figyelembevételével biztosítja a szabad áthaladást a szoroson.

A Bloomberg tudósítása szerint 

az sem világos, hogy a két fél megegyezett-e valamiféle útdíjban, amelyet a hajóknak fizetniük kell.

Az olajtermelés teljes felfuttatására még várni kell

A piacok mindenesetre megkönnyebbültek a tűzszünet hírére, az olaj ára azonnal bezuhant. Az IG Bank elemzése szerint piaci szempontból a fegyverszünet hozzájárulhat ahhoz, hogy a Perzsa-öbölben rekedt, becslések szerint 170 millió hordónyi olaj egy része útnak induljon a fogyasztókhoz.

Arra azonban nincs garancia, hogy a fegyverszünet még mindig érvényben lesz, mire ezek a rakományok elérik célállomásukat, vagy mire a tartályhajók sorba állnak, hogy visszatérjenek a Perzsa-öbölbe további szállítmányokért.

E kockázat miatt a teljes termelés újraindítását valószínűleg felfüggesztik a kéthetes időszak végéig, és csak akkor kezdik meg, ha kitart a fegyverszünet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
