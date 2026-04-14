Gondolta volna? A világ egyik legszebb szigete épp a Hormuzi-szorosban fekszik

A sziget egy igazi geológiai csoda: az egész egy sókupola, amely a rárakódó sziklarétegeken keresztül emelkedett felfelé, és különleges vöröses színekben pompázik. A Hormuz-sziget egy mindössze 42 négyzetkilométeres földdarab, amely 8 km-re található Irán partjaitól, a Hormuzi-szorosban.
VG
2026.04.14, 16:00
Frissítve: 2026.04.14, 16:24

A stratégiailag kritikus Hormuzi-szoros kellős közepén található a világ egyik legszebb szigete, varázslatos, szivárványszínű talajjal, vörös homokkal és sóbarlangokkal. A Hormuz-sziget legmagasabb pontja 186 méter, a forróság és a csapadék hiánya miatt pedig többnyire kopár, míg a talaja és a vize egyaránt sós. A mindezek ellenére is lélegzetelállítóan csodálatos helyszín, az évek során számos bátor utazó figyelmét felkeltette – de még mindig viszonylag ismeretlen. 

A Hormuz-sziget Fotó: Getty Images/Jean-Philippe Tournut
Hormuz-sziget / Fotó: Getty Images / Jean-Philippe Tournut

A könnycsepp alakú Hormuz-sziget szürreális tájakat kínál

„Olyan, mintha egy másik bolygó lenne”– írta egy turista blogjában a szigetről, amely gyalog akár egy nap alatt is könnyedén bejárható. Állandó lakói a halászok és azok, akik a sziget kősóját és okkervörös talaját bányásszák. A Hormuz-sziget rendkívül száraz, nincs friss víz, nincs növényzet és nyáron rendkívül meleg van. A friss vizet Iránból, a szárazföldről vezetékekkel juttatják át a szigetre.

Stratégiai fekvése miatt évszázadokon át kereskedelmi központ volt, ma azonban a sziget látogatói nem a kereskedők, hanem a turisták.

Noha a háború kirobbanása óta, érthető módon, szinte nullára csökkent a turizmus.

A szigeten a legszembetűnőbb az okkervörös szín, amely a strandoktól a zord sziklákig mindenhol megtalálható:

A Hormuz-szigetről származó homokot festékekben, kozmetikumokban, kerámiacsempékben és az épületek külsejére is használják. Hormozgan tartományban az ott élők még egy tomsi nevű kenyeret is sütnek a vas-oxidban gazdag vörös talajból. A szigeten található egy ún. Turtles Cliff (Teknős-szikla) is, amely az ország egyik legfontosabb élőhelye a tengeri teknősök számára. A terület számtalan teknős otthona, akik tavasszal és nyáron látogatnak ide tojást rakni.

A Hormuz-szigetre viszonylag nehéz eljutni, csupán Bandar Abbasból vagy a közeli Qeshm-szigetről közelíthető meg komppal, és – egyelőre, még a törékeny békemegállapodás ellenére is – érintetlen maradt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
