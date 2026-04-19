Humanoid robotok: hatalmas áttörés történt Pekingben, ez sokkolt mindenkit

Kínai gyártású humanoid robotok mutatták be gyorsan fejlődő atlétikai képességeiket, amikor vasárnap egy pekingi félmaratonon elszáguldottak az emberi futók mellett – egy évvel korábban még jelentősen elmaradtak tőlük.

A verseny tavalyi, első megrendezését számos probléma jellemezte: sok robot már a rajtnál is nehézségekbe ütközött, és többségük nem tudta befejezni a távot. Az akkori győztes robot 2 óra 40 perces időt ért el, ami ugyan bőven jobb volt a többi gépnél, de több mint kétszerese volt az emberi győztes idejének.

Az idei verseny azonban éles kontrasztot mutatott. Nemcsak a futó robotok száma nőtt húszról több mint százra, hanem több dobogóesélyes gép már szemmel láthatóan gyorsabb volt a profi emberi futóknál is.

A robotok és az emberek párhuzamos pályákon futottak, hogy elkerüljék az ütközéseket.

A győztes robot – amelyet az ismert kínai okostelefon-gyártó, a Honor fejlesztett – 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a távot, több perccel gyorsabban, mint Jacob Kiplimo múlt hónapban, Lisszabonban felállított világcsúcsa. A humanoidot azonban néhány méterrel a cél előtt fel kellett segíteni, miután nekiütközött a korlátnak.

Bár a humanoid robotok gazdaságilag hasznos alkalmazásai még kísérleti fázisban vannak, a maratonon bemutatott fizikai teljesítményük jól jelzi, hogy a jövőben számos területet átalakíthatnak – a veszélyes munkáktól kezdve egészen a harctéri alkalmazásokig.

Kína célja, hogy vezető hatalommá váljon ebben a kulcsfontosságú iparágban, és ennek érdekében széles körű intézkedéseket vezetett be – a támogatásoktól az infrastrukturális beruházásokig – a hazai vállalatok fejlesztésére.

Az ország legnézettebb televíziós műsora, a CCTV holdújévi gálája februárban szintén bemutatta Kína törekvését a humanoid robotika és a jövő gyártásának uralására. A műsor részeként egy hosszabb harcművészeti bemutatót is láthatott a közönség, amelyben több mint egy tucat Unitree humanoid hajtott végre összetett harci koreográfiát kardokkal, botokkal és nuncsakukkal, emberi – köztük gyermek – előadók közvetlen közelében - írja a Guardian című brit lap.