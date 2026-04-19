Greenpeace

Deviza
EUR/HUF363,24 +0,4% USD/HUF308,45 +0,37% GBP/HUF417,19 +0,38% CHF/HUF394,63 +0,39% PLN/HUF85,81 +0,37% RON/HUF71,23 +0,37% CZK/HUF14,95 +0,37% EUR/HUF363,24 +0,4% USD/HUF308,45 +0,37% GBP/HUF417,19 +0,38% CHF/HUF394,63 +0,39% PLN/HUF85,81 +0,37% RON/HUF71,23 +0,37% CZK/HUF14,95 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mesterséges intelligencia
humanoid robot
Kína

Humanoid robotok: hatalmas áttörés történt Pekingben, ez sokkolt mindenkit

Több mint 100 robot futott párhuzamos pályákon, hogy elkerüljék az emberekkel való ütközést. A humanoid robotok fejlesztésében Kína jár az élen.
VG
2026.04.19, 11:10

Kínai gyártású humanoid robotok mutatták be gyorsan fejlődő atlétikai képességeiket, amikor vasárnap egy pekingi félmaratonon elszáguldottak az emberi futók mellett – egy évvel korábban még jelentősen elmaradtak tőlük.

A humanoid robotok már gyorsabban futnak az embernél / Fotó: Anadolu via AFP

A verseny tavalyi, első megrendezését számos probléma jellemezte: sok robot már a rajtnál is nehézségekbe ütközött, és többségük nem tudta befejezni a távot. Az akkori győztes robot 2 óra 40 perces időt ért el, ami ugyan bőven jobb volt a többi gépnél, de több mint kétszerese volt az emberi győztes idejének.

Az idei verseny azonban éles kontrasztot mutatott. Nemcsak a futó robotok száma nőtt húszról több mint százra, hanem több dobogóesélyes gép már szemmel láthatóan gyorsabb volt a profi emberi futóknál is. 

A robotok és az emberek párhuzamos pályákon futottak, hogy elkerüljék az ütközéseket.

A győztes robot – amelyet az ismert kínai okostelefon-gyártó, a Honor fejlesztett – 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a távot, több perccel gyorsabban, mint Jacob Kiplimo múlt hónapban, Lisszabonban felállított világcsúcsa. A humanoidot azonban néhány méterrel a cél előtt fel kellett segíteni, miután nekiütközött a korlátnak.

  • Bár a humanoid robotok gazdaságilag hasznos alkalmazásai még kísérleti fázisban vannak, a maratonon bemutatott fizikai teljesítményük jól jelzi, hogy a jövőben számos területet átalakíthatnak – a veszélyes munkáktól kezdve egészen a harctéri alkalmazásokig.
  • Kína célja, hogy vezető hatalommá váljon ebben a kulcsfontosságú iparágban, és ennek érdekében széles körű intézkedéseket vezetett be – a támogatásoktól az infrastrukturális beruházásokig – a hazai vállalatok fejlesztésére.

Az ország legnézettebb televíziós műsora, a CCTV holdújévi gálája februárban szintén bemutatta Kína törekvését a humanoid robotika és a jövő gyártásának uralására. A műsor részeként egy hosszabb harcművészeti bemutatót is láthatott a közönség, amelyben több mint egy tucat Unitree humanoid hajtott végre összetett harci koreográfiát kardokkal, botokkal és nuncsakukkal, emberi – köztük gyermek – előadók közvetlen közelében - írja a Guardian című brit lap.

Kapcsolódó

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
1005 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
