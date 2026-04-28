A feketekereskedelem, melyen egész Európa veszít – a gyerekektől kezdve mindenki hozzájut
Egyre súlyosabb problémával néz szembe az eldobható ízesített e-cigaretták (vape) európai piaca, mert a termékek csaknem felét a szürke- vagy a feketekereskedelem adja –mondta Christos Harpantidis, a Philip Morris International (PMI) globális vállalati ügyekért felelős vezetője a 11. delphi gazdasági fórumon, ahol az illegális elektromos cigaretták veszélyeire hívta fel a figyelmet.
Az igazgató Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI) legfrissebb európai tanulmányát idézte, amely első alkalommal átfogóan vizsgálta a piaci struktúrákat, az ellátási láncokat és a származási országokat.
A szabályozatlan vape termékek forgalma már most meghaladja a 6,6 milliárd eurót (2558 milliárd forintot), becslések szerint 2030-ra a 10,8 milliárd eurót is elérheti.
Az érintett készítményeknek pedig mintegy 90 százaléka Kínából származik – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban forgalomban lévő ízesített e-cigaretták csaknem fele illegális eredetű: nagyjából 35 százalék hamisított, további 13 százalék sem felel meg a jogszabályoknak.
Az illegális kereskedők sok mindenkit megkárosítanak
Kitért arra, hogy az ismeretlen eredetű termékek fokozott közegészségügyi kockázatot jelentenek, az illegális szereplők figyelmen kívül hagyják
- a fogyasztóvédelmi előírásokat
- és a fiatalkorúak védelmét.
Társadalmi konszenzus kell: kiskorúak sem legális, sem illegális nikotintermékeket nem használhatnak, ebben mindenkinek felelőssége van – emelte ki. Mindemellett a feketekereskedelem gazdasági szempontból is aláássa Európát, az uniós és nemzeti költségvetések évente több millió euró bevételtől esnek el, amely bűnszervezetekhez kerül. Közben torzul a legális piaci verseny, és hosszú távon munkahelyek is veszélybe sodródhatnak. A PMI 2019 és 2023 között csaknem 290 milliárd euró gazdasági értéket teremtett az EU-ban, közvetve nagyjából 1 millió munkahelyet, valamint 19,6 milliárd euró értékű beruházással több mint 45 ezer kis- és középvállalkozást támogatva. A globális vállalati ügyekért felelős vezető szerint
a szélsőséges tiltások nem oldják meg a gondot, hanem éppen ellenkezőleg, erősítik a feketekereskedelmet,
hiszen a kereslet nem szűnik meg, csupán az illegális csatornák felé terelődik. Ez egy rendszerszintű probléma, amelyet egyetlen szereplő sem tud önállóan megoldani – tette hozzá.
A cégek továbbra is harcolnak az illegális termékek ellen
A vállalatok a maguk részéről mindent megtesznek: saját értékesítési csatornáikat teljeskörűen ellenőrzik, edukálják a kiskereskedőket, technológiai megoldásokat vezetnek be az életkor-ellenőrzés érdekében. Ugyanakkor ez nem elegendő, a feketekereskedelem visszaszorításának kulcsa a megfelelő szabályozási keretrendszer. Hatékony ellenőrzésekre, a kereskedők fokozott felelősségére, megfelelő szankciókra, valamint következetes hatósági fellépésre van szükség – mondta.
Magyarországról is látszik: az egész Európai Unió szenved
„A drasztikus adóemelések nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az Európai Unió a csempészett cigaretták elsődleges célállomásává vált” – mondta Hajdu Márton, a Philip Morris Magyarország külső kapcsolatok szakértője egy üzleti konferencián. Az Euromonitor friss felmérést idézve rávilágított, hogy az uniós tagországok állami költségvetéseinek éves szinten már 14,9 milliárd euró, azaz több mint 5300 milliárd forintnyi adóbevétel-kiesést okoz a cigarettahamisítás. A helyzet súlyát Hajdu Márton azzal érzékeltette, hogy míg
a teljes cigarettafogyasztás 2015 és 2024 között csökkent, addig a hamisított termékek mennyisége meredeken nőtt, a vizsgált időszakban mintegy 4,1 milliárd szálról hozzávetőleg 13,4 milliárdra. Ezzel a hamisított cigaretták ma az EU illegális cigarettapiacának körülbelül egyharmadát teszik ki.
A Philip Morris szakértője kifejtette, hogy a hagyományos cigaretták mellett a vape-ek terén is egyértelmű a trend. A Fraunhofer Intézetnél ugyanis kimutatták: egyre súlyosabb problémával néz szembe a vape-ek európai piaca, a termékek csaknem felét a szürke- vagy feketekereskedelem adja. Hajdu Márton elmondta: a szabályozatlan termékek forgalma már most meghaladja a 6,6 milliárd eurót (csaknem 2400 milliárd forintot), becslések szerint 2030-ra a 10,8 milliárd eurót is elérheti. Mintegy 90 százaléka Kínából származik, a helyzet odáig súlyosbodott, hogy a növekvő közegészségügyi kockázatok és Európa adóbevételeinek kiesése mellett a legális piaci szereplőkre is jelentős hatással bír: munkahelyeket is veszélybe sodorhat – tette hozzá.
Ízesített elektronikus cigaretta legálisan Magyarországon nem kapható
Magyarországon nikotintartalmú termékek kizárólag a Nemzeti Dohányboltban értékesíthetők, mivel ezek megfelelnek a hazai és az EU szigorú biztonsági, minőségbiztosítási és korhatárvédelmi előírásainak – hangsúlyozza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Ízesített elektronikus cigaretta azonban sem ilyen üzletben, sem online nem árulható.
Az illegális dohánytermék-kereskedelemnek nemcsak adóhatósági következményei vannak, hiszen az árusítók – NAV-eljárás és bírságolás mellett – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH) szankciójára is számíthatnak. A bírság mértéke jelentős: magánszemélyek esetében egymillió forinttól 50 millió forintig, míg jogi személyek esetében ötmillió forinttól akár 500 millió forintig terjedhet – teszi hozzá a hatóság, amely nemrég egy közösségi portálon hirdető, illegális vape-kereskedőt buktatott le egy próbavásárlás során. A férfi ellen jövedékitörvény-sértés és költségvetési csalás elkövetése miatt indítottak büntetőeljárást.