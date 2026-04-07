Nem titok többé: ez az ország vásárolja fel az orosz olaj minden cseppjét – így könnyen túléli a Hormuzi-szoros blokádját

India orosz nyersolaj-vásárlásai márciusban 90 százalékkal ugrottak meg februárhoz képest, miközben a világ legnépesebb országának teljes olajimportja közel 15 százalékkal visszaesett a Nyugat-Ázsiából érkező energiaszállítások zavarai miatt. A Hormuzi-szoros lezárása miatti fennakadások jelentősen visszavetették az India felé irányuló szállításokat. Ennek következtében az ország cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) importja csaknem 40 százalékkal csökkent, és a cseppfolyósított földgáz (LNG) beszállításai is mérséklődtek.

Örülhet Vlagyimir Putyin, India rengeteg orosz olajat vásárol / Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

A kieső mennyiségek pótlása érdekében Új-Delhi alternatív beszerzési források után nézett. Hamar meg is találta azt, méghozzá Oroszországban. Így India jelentősen növelte az orosz olaj vásárlását, amely az elmúlt hónapok visszafogottabb importját követően újra megugrott – számolt be róla a Times of India.

Az oroszországi import növekedéshez hozzájárult az is, hogy az Amerikai Egyesült Államok ideiglenes felmentést adott bizonyos, már úton lévő – és korábban szankciók miatt gazdátlanul maradt – orosz olajszállítmányok megvásárlására. Ez lehetővé tette az indiai finomítók számára, hogy gyorsan lekössék ezeket a tételeket, amivel éltek is, lényegében az összes ilyet felvásárolták.

Hamar megtalálta az alternatívákat India

India emellett növelte beszerzéseit az afrikai országokból is – például Angolából, Gabonból, Ghánából és a Kongói Köztársaságból –, bár ezek részesedése az importon belül továbbra is korlátozott maradt.

A közel-keleti szállítások részben fennmaradtak alternatív útvonalak révén: Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek egyes exportjaikat olyan vezetékrendszereken keresztül irányították át, amelyek megkerülik a Hormuzi-szorost. Ezek azonban csak részben tudták ellensúlyozni a tengeri útvonalak akadozását.

Elemzők szerint az orosz olaj iránti kereslet áprilisban is fennmaradhat, miközben Iránból és Venezuelából érkező további szállítások enyhíthetik az ellátási kockázatokat.

