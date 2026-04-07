Nem titok többé: ez az ország vásárolja fel az orosz olaj minden cseppjét – így könnyen túléli a Hormuzi-szoros blokádját
India orosz nyersolaj-vásárlásai márciusban 90 százalékkal ugrottak meg februárhoz képest, miközben a világ legnépesebb országának teljes olajimportja közel 15 százalékkal visszaesett a Nyugat-Ázsiából érkező energiaszállítások zavarai miatt. A Hormuzi-szoros lezárása miatti fennakadások jelentősen visszavetették az India felé irányuló szállításokat. Ennek következtében az ország cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) importja csaknem 40 százalékkal csökkent, és a cseppfolyósított földgáz (LNG) beszállításai is mérséklődtek.
A kieső mennyiségek pótlása érdekében Új-Delhi alternatív beszerzési források után nézett. Hamar meg is találta azt, méghozzá Oroszországban. Így India jelentősen növelte az orosz olaj vásárlását, amely az elmúlt hónapok visszafogottabb importját követően újra megugrott – számolt be róla a Times of India.
Az oroszországi import növekedéshez hozzájárult az is, hogy az Amerikai Egyesült Államok ideiglenes felmentést adott bizonyos, már úton lévő – és korábban szankciók miatt gazdátlanul maradt – orosz olajszállítmányok megvásárlására. Ez lehetővé tette az indiai finomítók számára, hogy gyorsan lekössék ezeket a tételeket, amivel éltek is, lényegében az összes ilyet felvásárolták.
Hamar megtalálta az alternatívákat India
India emellett növelte beszerzéseit az afrikai országokból is – például Angolából, Gabonból, Ghánából és a Kongói Köztársaságból –, bár ezek részesedése az importon belül továbbra is korlátozott maradt.
A közel-keleti szállítások részben fennmaradtak alternatív útvonalak révén: Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek egyes exportjaikat olyan vezetékrendszereken keresztül irányították át, amelyek megkerülik a Hormuzi-szorost. Ezek azonban csak részben tudták ellensúlyozni a tengeri útvonalak akadozását.
Elemzők szerint az orosz olaj iránti kereslet áprilisban is fennmaradhat, miközben Iránból és Venezuelából érkező további szállítások enyhíthetik az ellátási kockázatokat.
Oroszország végleg elfelejti Európát: nem vártak tovább Putyinék, leshetjük a gázt – Moszkva új partnert talált, már meg is indult a szállítás
Oroszország legnagyobb cseppfolyósítottföldgáz-gyártója, a Novatek által irányított Jamal LNG tavaly november óta először szállított ki rakományt Kínába – derült ki az LSEG keddi adataiból. A helyzetet nehezíti, hogy heteken belül Európában fokozatosan életbe lép az orosz LNG-importra vonatkozó tilalom.
Az Északi-sarkvidéken, a Jamal-félszigeti gyártó korábban főként fagyasztott gázt exportált Európába. Vlagyimir Putyin elnök a múlt hónapban kijelentette, hogy országa elterelheti a gázt Európától, tekintettel az Európai Unió azon döntésére, hogy 2027 végéig betiltja az orosz csővezetéken keresztül érkező gáz importját, valamint az új, rövid távú orosz LNG-szerződésekre, amelyek idén április 25-én lépnek hatályba.
A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt megnőtt a kereslet az orosz energiaforrások iránt – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtófőnöke pénteken újságíróknak. Hangsúlyozta, hogy Oroszország, ahogyan eddig, továbbra is megbízható szállítója marad mind az olajnak, mind a csővezetéken szállított, mind pedig a cseppfolyósított gáznak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Oroszország képes szavatolni az összes leszerződött energiaszállítás állandóságát.
Leszögezte, hogy a Kreml nem közöl mennyiségi adatokat az orosz olajszállításokról. „Tudjuk, hogy India és Kína olyan országok, amelyek saját nemzeti érdekeiket követik, mi is ugyanígy teszünk. És folytatjuk együttműködésünket egyebek között az energetika és az energiaforrások kereskedelme területén is” – mondta a szóvivő.