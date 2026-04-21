India nagy rössel rávetette magát az orosz olajra, és most lépett egy olyat is, amit korábban nem
A Hormuzi-szoros de facto zárlata miatt jelentősen visszaesett márciusban India olajimportja, nagymértékben megnőtt viszont az Oroszországból érkező: az tette ki a teljes mennyiség felét. Újdelhi ráadásul kibővítette azoknak az orosz biztosítóknak a körét, amelyek védelmi és kártérítési (P&I) biztosítást nyújthatnak az indiai kikötőkbe befutó hajóknak.
Az Egyesült Államok először március 13-án adott 30 napos felmentést az országoknak arra, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek, majd meghosszabbította a lehetőséget. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint erre azért volt szükség, hogy stabilizálják az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat.
Az orosz olaj azonnal kapóssá is vált, sorra jelentkeztek be érte az országok Indiától Indonézián keresztül Thaiföldig, amely a világon elsőként hirdetett energetikai vészhelyzetet.
Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin elnök különleges megbízottja szerint
a mentesség 100 millió hordó orosz olajat szabadított fel
– ez nagyjából egynapos globális kitermeléssel egyezett meg.
India majdnem megduplázta az orosz importot
A Reuters ágazati forrásokból szerzett információja szerint India alaposan kihasználta az amerikai engedékenységet: a világ harmadik legnagyobb olajimportőre és -fogyasztója márciusban naponta 4,5 millió hordó nyersolajat importált Oroszországból. Ez majdnem a duplája a februári napi 2,25 millió hordós behozatalnak.
Közben a Közel-Keletről származó indiai olajimport 61 százalékkal, napi 1,18 millió hordóra esett vissza, mert alig pár Indiába tartó tanker hajózott át a Hormuzi-szoroson az elmúlt két hónapban.
Összességében 13 százalékkal csökkent márciusban az Indiába szállított olaj mennyisége.
A közel-keleti olaj aránya az importban történelmi mélypontot jelentő 26,3 százalékra, az OPEC-é pedig 29 százalékra esett vissza.
Több éve nem látott szintre esett vissza az Irakból és az Egyesült Arab Emírségekből importált olaj mennyisége, pedig az utóbbi azon kevés perzsa-öbölbeli országhoz tartozik, amelynek van a szorost elkerülő vezetéke, így tudta folytatni az exportot.
Újdelhi kitart Oroszország mellett
A határidő meghosszabbítása azt jelenti, hogy az orosz olaj indiai importja várhatóan továbbra is jelentős marad, miután márciusban is Moszkva volt az ország első számú ellátója.
A források közül a második Szaúd-Arábia lett, amelyet
- Angola,
- az Egyesült Arab Emírségek
- és Irak
követ a sorban.
A február 1-jén kezdődött 2026-os pénzügyi évben összességében 6,2 százalékkal esett vissza az Oroszországból származó indiai olajimport, mert Újdelhi visszafogta a vásárlásokat az Egyesült Államokkal kötendő átmeneti kereskedelmi megállapodás érdekében.
Egyre több az orosz biztosító is
A kétoldalú forgalmat megkönnyíti az indiai kormány intézkedése is, amelyről szintén a Reuters számolt be egy másik hírben. Eszerint a korábbi nyolcról 11-re bővítették azoknak az orosz biztosítóknak a körét, amelyek védelmi és kártérítési (protection and indemnity – P&I) biztosítást nyújthatnak az indiai kikötőkbe befutó hajók számára.
Ezek az orosz cégek
nem tagjai az International Group of P&I Clubsnak, de fedezetet nyújtanak az orosz olajjal megrakott hajóknak.
Az elmúlt években a nyugati biztosítók elkerülték az orosz szállítmányokat a nyugati szankciók miatt.
Az újonnan engedélyt kapók között van a Gasprom Insurance és a Rosgosstrakh Insurance, amelyek 2027. február 19-ig nyújthatnak biztosítást.