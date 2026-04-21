India nagy rössel rávetette magát az orosz olajra, és most lépett egy olyat is, amit korábban nem

A Hormuzi-szoros de facto zárlata miatt jelentősen visszaesett márciusban India olajimportja, nagymértékben megnőtt viszont az Oroszországból érkező: az tette ki a teljes mennyiség felét. Újdelhi ráadásul kibővítette azoknak az orosz biztosítóknak a körét, amelyek védelmi és kártérítési (P&I) biztosítást nyújthatnak az indiai kikötőkbe befutó hajóknak.

India felvásárol minden csepp orosz olajat, hogy működtesse a finomítókat / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok először március 13-án adott 30 napos felmentést az országoknak arra, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek, majd meghosszabbította a lehetőséget. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint erre azért volt szükség, hogy stabilizálják az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat.

Az orosz olaj azonnal kapóssá is vált, sorra jelentkeztek be érte az országok Indiától Indonézián keresztül Thaiföldig, amely a világon elsőként hirdetett energetikai vészhelyzetet.

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin elnök különleges megbízottja szerint

a mentesség 100 millió hordó orosz olajat szabadított fel

– ez nagyjából egynapos globális kitermeléssel egyezett meg.

India majdnem megduplázta az orosz importot

A Reuters ágazati forrásokból szerzett információja szerint India alaposan kihasználta az amerikai engedékenységet: a világ harmadik legnagyobb olajimportőre és -fogyasztója márciusban naponta 4,5 millió hordó nyersolajat importált Oroszországból. Ez majdnem a duplája a februári napi 2,25 millió hordós behozatalnak.

Közben a Közel-Keletről származó indiai olajimport 61 százalékkal, napi 1,18 millió hordóra esett vissza, mert alig pár Indiába tartó tanker hajózott át a Hormuzi-szoroson az elmúlt két hónapban.

Egyre több olaj érkezik Oroszországból, egyre kevesebb a Közel-Keletről / Fotó: NurPhoto via AFP

Összességében 13 százalékkal csökkent márciusban az Indiába szállított olaj mennyisége.

A közel-keleti olaj aránya az importban történelmi mélypontot jelentő 26,3 százalékra, az OPEC-é pedig 29 százalékra esett vissza.

Több éve nem látott szintre esett vissza az Irakból és az Egyesült Arab Emírségekből importált olaj mennyisége, pedig az utóbbi azon kevés perzsa-öbölbeli országhoz tartozik, amelynek van a szorost elkerülő vezetéke, így tudta folytatni az exportot.