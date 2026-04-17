Végre: kinyílt a Hormuzi-szoros – teljes zuhanás az olajpiacon

Újra megnyílt a világ egyik legfontosabb tengeri szállítási útvonala, a Hormuzi-szoros, miután a közel-keleti feszültségek miatt korábban akadozott a hajóforgalom. A Reuters beszámolója szerint a szoros megnyitása azonnali hatással lehet az energiapiacokra és a globális kereskedelemre.

Újra megnyílt az út a Hormuzi-szorosban / Fotó: Anadolu via AFP

A Hormuzi-szoros stratégiai jelentősége kiemelkedő: a világ olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át. Bármilyen fennakadás azonnal megjelenik az árakban és a befektetői hangulatban is. A közelmúltban tapasztalt bizonytalanság emiatt komoly aggodalmat keltett a piacokon.

A szoros megnyitása egybeesik a térségben tapasztalható enyhülés első jeleivel. Libanonban életbe lépett egy ideiglenes tűzszünet, miközben az Egyesült Államok és Irán között új tárgyalások lehetősége is felmerült. Ezek a fejlemények együtt hozzájárultak ahhoz, hogy csökkenjen a geopolitikai kockázatérzet. A piacok gyorsan reagáltak:

az olajárak mérséklődni kezdtek, és a befektetők kockázatvállalási hajlandósága is javult.

A szoros zavartalan működése kulcsfontosságú nemcsak az energiaszektor, hanem a teljes világgazdaság szempontjából is, mivel az ellátási láncok stabilitását is befolyásolja.

Bár kinyílt a Hormuzi-szoros, de a feszültség még érezhető

Ugyanakkor a helyzet továbbra sem tekinthető véglegesen rendezettnek. A térségben fennmaradó katonai és politikai feszültségek miatt a szoros biztonsága rövid távon is sérülékeny lehet, ami ismét gyors piaci reakciókat válthat ki.

A következő napok így kulcsfontosságúak lesznek: ha a jelenlegi enyhülés tartósnak bizonyul, az jelentős megkönnyebbülést hozhat az energiapiacok számára, ellenkező esetben azonban a volatilitás gyorsan visszatérhet.

Szabadesésben az olajár

Az olajpiacon valóban felgyorsult az esés: a legfrissebb piaci adatok szerint a Brent ára 9 százalék körüli zuhanással már 89 dollár alá esett, miközben az amerikai WTI jegyzése 10 százalékos mínuszban 81–82 dollár körül mozog. Ez különösen éles fordulat ahhoz képest, hogy néhány nappal korábban még 110–120 dollár közelében voltak az árak. A mozgás egyértelműen a kockázati prémium gyors kiárazódását jelzi: a Hormuzi-szoros megnyitása és a geopolitikai feszültségek enyhülése miatt a piac hirtelen kisebb ellátási kockázattal számol, ami erős eladási hullámot indított el.