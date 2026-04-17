Végre: kinyílt a Hormuzi-szoros – teljes zuhanás az olajpiacon
Újra megnyílt a világ egyik legfontosabb tengeri szállítási útvonala, a Hormuzi-szoros, miután a közel-keleti feszültségek miatt korábban akadozott a hajóforgalom. A Reuters beszámolója szerint a szoros megnyitása azonnali hatással lehet az energiapiacokra és a globális kereskedelemre.
A Hormuzi-szoros stratégiai jelentősége kiemelkedő: a világ olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át. Bármilyen fennakadás azonnal megjelenik az árakban és a befektetői hangulatban is. A közelmúltban tapasztalt bizonytalanság emiatt komoly aggodalmat keltett a piacokon.
A szoros megnyitása egybeesik a térségben tapasztalható enyhülés első jeleivel. Libanonban életbe lépett egy ideiglenes tűzszünet, miközben az Egyesült Államok és Irán között új tárgyalások lehetősége is felmerült. Ezek a fejlemények együtt hozzájárultak ahhoz, hogy csökkenjen a geopolitikai kockázatérzet. A piacok gyorsan reagáltak:
az olajárak mérséklődni kezdtek, és a befektetők kockázatvállalási hajlandósága is javult.
A szoros zavartalan működése kulcsfontosságú nemcsak az energiaszektor, hanem a teljes világgazdaság szempontjából is, mivel az ellátási láncok stabilitását is befolyásolja.
Bár kinyílt a Hormuzi-szoros, de a feszültség még érezhető
Ugyanakkor a helyzet továbbra sem tekinthető véglegesen rendezettnek. A térségben fennmaradó katonai és politikai feszültségek miatt a szoros biztonsága rövid távon is sérülékeny lehet, ami ismét gyors piaci reakciókat válthat ki.
A következő napok így kulcsfontosságúak lesznek: ha a jelenlegi enyhülés tartósnak bizonyul, az jelentős megkönnyebbülést hozhat az energiapiacok számára, ellenkező esetben azonban a volatilitás gyorsan visszatérhet.
Szabadesésben az olajár
Az olajpiacon valóban felgyorsult az esés: a legfrissebb piaci adatok szerint a Brent ára 9 százalék körüli zuhanással már 89 dollár alá esett, miközben az amerikai WTI jegyzése 10 százalékos mínuszban 81–82 dollár körül mozog. Ez különösen éles fordulat ahhoz képest, hogy néhány nappal korábban még 110–120 dollár közelében voltak az árak. A mozgás egyértelműen a kockázati prémium gyors kiárazódását jelzi: a Hormuzi-szoros megnyitása és a geopolitikai feszültségek enyhülése miatt a piac hirtelen kisebb ellátási kockázattal számol, ami erős eladási hullámot indított el.
Trump szinte szárnyal az optimizmustól, a Hezbollah az elsütőbillentyűn tartja az ujját
Donald Trump amerikai elnök optimista azzal kapcsolatban, hogy
- az Amerikai Egyesült Államok
- és Irán
tartós tűzszüneti megállapodást köthet, miközben a felek a jövő héten lejáró ideiglenes fegyvernyugvás meghosszabbításáról tárgyalnak.
Jó úton haladunk afelé, hogy megállapodást kössünk Iránnal, és ez jó megállapodás lesz
– mondta Trump csütörtökön a Fehér Házban újságíróknak. Hozzátette, hogy Washington és Teherán között akár már a hétvégén folytatódhatnak a tárgyalások.
A Bloomberg emlékeztetett, hogy Trump bizonyítékok nélkül azt állította, hogy Irán elfogadta azokat a feltételeket, amelyeket korábban hosszú ideig elutasított, beleértve a nukleáris fegyverek megszerzésére irányuló törekvések feladását. A megállapodás szerinte a Hormuzi-szoros megnyitását is tartalmazná.
Teherán nyilvánosan nem erősítette meg, hogy ilyen engedményeket tett volna.
Miközben Trump gyors megoldásra számít, egyes Öböl menti arab országok vezetői és európai vezetők úgy vélik, hogy egy megállapodás elérése akár hat hónapot is igénybe vehet, és a tűzszünetet erre az időszakra ki kellene terjeszteni. Az amerikai elnök nem számít arra, hogy a megállapodás érdekében meg kellene hosszabbítania a kéthetes tűzszünetet, mivel aránylag gyors megoldásban bízik, ugyanakkor jelezte, hogy szükség esetén megtenné ezt.
Nem mindenki optimista az iráni tűzszünet kapcsán
Szintén fontos fejlemény a Közel-Kelet kapcsán, hogy Izrael és Libanon megállapodott egy tíznapos tűzszünetről, amely péntekről szombatra éjféltől lép életbe és a regionális feszültségek enyhítését célozza. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megerősítette a fegyvernyugvást, és egy szélesebb békemegállapodás felé tett lépésnek nevezte.