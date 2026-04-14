Kiszámolták, eddig mekkora kárt okozott Iránnak a háború – nemcsak a rakéták, a százmilliárdok is röpködnek

Az Irán elleni amerikai-izraeli támadások által okozott kár körülbelül 270 milliárd dollárra tehető – közölte kedden az iráni kormány szóvivője az előzetes becslésekre hivatkozva. „A háborús kártérítés kérdése egyike azoknak a témáknak, amelyekkel tárgyalócsoportunk foglalkozik, és amely az iszlámábádi tárgyalásokon is napirendre került” – mondta Fatemeh Mohadzseráni az orosz RIA Novosztyi hírügynökségnek az iráni félhivatalos Tasznim beszámolója szerint.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a 270 milliárd dolláros összeg nem végleges, mivel a károkat általában több szinten kell vizsgálni.

Modzstaba Hamenei legfőbb iráni vallási és politikai vezető múlt csütörtökön egy olyan üzenetet tette közzé, miszerint az ország az ellenséges támadások és bombázások okozta hatalmas pusztítás ellenére megnyerte az ellene folytatott háborút. „Az ellenség okozta károk és csapások ellenére fegyveres erőink a háborút hatalmas győzelemmé változtatták” – állt az állami televízióban felolvasott közleményben, amelyet a korábbi legfőbb vezető, Ali Hamenei halála óta eltelt 40. nap alkalmából adtak ki.

Nem tudni, mikor lesz béke Iránban

Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael február 28-án összehangolt légi hadjáratot indított Irán ellen, amelyben több ezer ember meghalt vagy megsebesült. Irán ezt Izraelen, Irakon, Jordánián, valamint a Perzsa-öböl amerikai bázisokat fogadó országain torolta meg támadásokkal.

A múlt héten kéthetes tűzszünetet jelentettek be, de az iráni és az amerikai delegációk 21 óra hosszáig tartó iszlámábádi béketárgyalása vasárnap kora reggel megállapodás nélkül ért véget.

