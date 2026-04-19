Iráni–amerikai kapcsolatok: továbbra is komoly viták akadályozzák a megállapodást
Az iráni–amerikai kapcsolatok továbbra is törékeny egyensúlyban mozognak, annak ellenére, hogy a közelmúltban újabb diplomáciai egyeztetések kezdődtek a felek között. Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke egy vasárnapi nyilatkozatában világossá tette, hogy bár bizonyos kérdésekben sikerült előrelépést elérni, a legfontosabb vitás pontokban továbbra sincs közeledés. Szavai szerint az egyeztetések eddigi eredményei inkább részmegállapodásokként értelmezhetők, miközben több kulcskérdésben még jelentős távolság választja el egymástól Teheránt és Washingtont.
A kölcsönösségen múlik az iráni–amerikai kapcsolatok alakulása
Kalibaf hangsúlyozta, hogy Irán számára alapvető elv a kölcsönösség, tehát egy esetleges végleges megállapodás csak akkor lehet fenntartható, ha mindkét fél egyenlő mértékben vállal kötelezettségeket. Ezzel burkoltan bírálta az Egyesült Államokat, utalva arra, hogy Teherán szerint a korábbi megállapodások során nem mindig valósult meg az egyensúly a vállalások és azok teljesítése között.
Az iráni vezetés álláspontja szerint nem elfogadható olyan konstrukció, amelyben Irán engedményeket tesz, miközben cserébe nem kap kézzelfogható garanciákat vagy lépéseket a másik féltől.
A legnagyobb feszültséget továbbra is az iráni atomprogram és a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros kérdése okozza. Az atomprogram régóta az egyik fő vitapont a két ország között, és nemcsak őket érinti, hanem a nemzetközi biztonság szempontjából is fontos. A Hormuzi-szoros pedig a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala, ezért ha ott feszültség alakul ki, az gyorsan hatással lehet az olajárakra és a világgazdaságra is.
A tárgyalás első fordulója
A tárgyalások első fordulóját a múlt hét végén Pakisztánban tartották, ami önmagában is jelzi, hogy a felek közvetítők bevonásával próbálnak közeledni egymáshoz. A diplomáciai erőfeszítések folytatódnak, és jelenleg is zajlanak az egyeztetések egy újabb találkozó megszervezéséről. Ez arra utal, hogy bár a nézeteltérések komolyak, egyik fél sem zárkózik el a párbeszédtől.
A helyzetet tovább bonyolítja az időzítés. Kedden este lejár az a kéthetes tűzszünet, amelyet Donald Trump amerikai elnök jelentett be. Ez nyomást helyez mindkét félre, hogy rövid időn belül kézzelfogható eredményeket mutassanak fel, vagy legalább fenntartsák a tárgyalások lendületét.
Összességében a jelenlegi folyamat inkább egy óvatos, bizalmatlan közeledésként írható le, ahol a diplomáciai nyitás mellett továbbra is erősen jelen van a stratégiai rivalizálás és a kölcsönös gyanakvás.