Donald Trump megnyerte az iráni háborút, egy olyan fronton, amelyen Európa elvesztette
Újabb fordulat történt az iráni háború ügyében, amit bán a világ: befuccsolt a hét végére tervezett pakisztáni béketárgyalás, mielőtt még elkezdődött volna. A háború tovább folyik, egy fontos gazdasági fronton azonban már van győztes: az Egyesült Államok. Ugyanezt számos ázsiai ország, és az Európai Unió egésze bánja.
A közel-keleti háború megerősítette az Egyesült Államok pozícióját mint energiahordozókat exportáló nagyhatalomét – vonta meg a mérleget az amerikai The Wall Street Journal.
A háborúval a korábbinál is kedvezőbb helyzetbe kerültek az amerikai vállalatok: Ázsia és Európa verseng minden egyes szállítmányért amerikai nyersolajból, földgázból és repülőgép-üzemanyagból, amihez csak hozzá tud jutni.
Európa már korábban is erre a forrásra kényszerült, miután az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket, de az EU ettől függetlenül is levált az olcsó orosz energiáról. A drágább amerikaiak helyett egy olyan alternatív forrást vállasztott, amely most eldugult: a Közel-Keletet. A Hormuzi-szoros lezárása most még rosszabb helyzetbe sodorta az uniót, függése az amerikaiaktól fokozódott.
Az amerikai nyersolaj- és kőolajtermék-export a múlt héten rekordot ért el, napi közel 12,9 millió hordót, az amerikai Energiaügyi Információs Hivatal (EIA) adatai szerint. A cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításai is megugrottak – a hajókövetéssel foglalkozó Kpler szerint az export a múlt hónapban történelmi csúcsot ért el.
A roham nem mutat lassulásra utaló jeleket – világít rá az amerikai lap. Szerdán több mint 60 üres olajszupertanker tartott a Mexikói-öböl partvidéke felé. Ez nagyjából háromszorosa a háború előtti szintnek. Az amerikai export a következő hónapokban tovább nőhet.
Donald Trump elnök üdvözölte az Egyesült Államok növekvő szerepét a globális energiakereskedelemben, megerősítve kormánya „energia-dominancia” stratégiáját.
Az Egyesült Államok ebben a hónapban a 2001-ig visszanyúló heti kormányzati adatok szerint először közel nettó nyersolajexportőrré vált.
A földgáz esetében 2017-ben vált nettó exportőrré a palaolaj-forradalomnak köszönhetően.
Az energetikai szakértők szerint azonban az Egyesült Államok akadályokba ütközhet, amikor a háborús keresletet hosszabb távú előnnyé próbálja alakítani. Ázsiában költséges lenne az energia-infrastruktúra átalakítása az amerikai nyersolaj feldolgozására. Európa pedig egyre inkább aggódik az Egyesült Államoktól való függése miatt, miközben Trump és az európai politikai vezetők közötti kapcsolatok mélypontra jutottak.
Az a félelem, hogy az Egyesült Államok, különösen Trump alatt, ezt politikai nyomásgyakorlásra használja
– mondta Henning Gloystein, az Eurasia Group energetikai ügyekért felelős ügyvezető igazgatója. „Hogy az Egyesült Államok visszaél ezzel a függőséggel előnyszerzés céljából a klímapolitikában, a NATO-ban, a biztonságpolitikában vagy a vámok terén.”
Egyelőre azonban az országoknak kevés más választásuk van. Naponta több mint 10 millió hordónyi olaj és kőolajtermék – a globális kínálat mintegy 10 százaléka – rekedt a blokád alá vont Hormuzi-szoros mögé.
Az Egyesült Államok emellett kulcsfontosságú forrássá vált olyan termékek esetében is, mint a repülőgép-üzemanyag és a főzőolaj, amelyek ellátását súlyosan megzavarta a háború.