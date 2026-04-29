Megbénult a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala

A Hormuzi-szoroson átmenő hajóforgalom február óta gyakorlatilag leállt - közölte kedden az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). Az átkelő hajók száma február 28-a, azaz az iráni háború kitörése óta 95,3 százalékkal csökkent.

Az ENSZ szóvivője, Stéphane Dujarric szóvivő elmondta: az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) által ismertetett táblázatból kitűnik, hogy a Hormuzi-szoroson átkelő hajók száma február 28-a óta 95,3 százalékkal csökkent. Hozzátette:

ennek hatására az élelmiszerárak 6 százalékkal emelkedtek, az Európába szállított nyersolaj ára pedig 53 százalékkal nőtt.

Miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen, Teherán válaszul gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. A blokád jelentős zavarokat okozott a globális kereskedelemben, az energiaárak jelentősen nőttek. A szoros újbóli megnyitása a háború befejezésére irányuló tárgyalások egyik fő vitás pontja - írta jelentésében a dpa német hírügynökség.

A Perzsa-öböl bejáratánál található vízi útvonalon jelenleg naponta mindössze néhány, főként kereskedelmi hajó halad át. Ez töredéke a február 28-át megelőző napi 125-140 átkelésnek.

Azonban az átkelők közt is volt egy kakukktojás. Mint ahogy lapunk kedden beszámolt róla, egy szankciók alá vett orosz oligarcha luxusjachtja is átjutott a blokádon. Azt nem tudni, hogy milyen megállapodás során sikerült ezt elérnie, de az biztos, hogy a több száz millió dolláros hajót még egy brutálisan gazdag oligarcha sem kockáztatna.

Az energiaárak tendenciózusan emelkednek a háború kitörése után. Kedden is tovább araszolt egyre feljebb az olajár, miután patthelyzet alakult ki az iráni háború lezárását célzó tárgyalásokban, miközben zárva maradt a békeidőben a globális olajkereskedelem mintegy ötödét lebonyolító kulcsfontosságú átjáró, a Hormuzi-szoros.

A Brent olajfajta hordónkénti ára így elérte a 110 dolláros szintet, ami április hetedike óta a legmagasabb érték. Irán azon javaslatát ugyanis, mely szerint a nukleáris kérdésekről csak a Perzsa-öböl hajózhatóságát feszegető kérdések után rendeznék Donald Trump amerikai elnök kétkedéssel fogadta. Ezzel azonban a Reuters összefoglalója szerint patthelyzet alakult ki az egyeztetések során, miközben a Hormuzi-szoros továbbra is gyakorlatilag járhatatlan. Ráadásul az utóbbi napokban már nemcsak az Öbölmenti Együttműködési Tanács országaiból származó olaj képtelen elhagyni a Perzsa-öblöt, de az amerikai blokád miatt az iráni kínálat is elérhetetlenné vált.