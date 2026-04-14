Vége a stratégiai nyugalomnak, Kína most tényleg bepöccent: egyszerre csapott le az USA-ra és az európai szövetségesekre

Kína Európától eltérően felkészült az iráni háború hatásaira, teletankolta energiatartalékait, és megengedhette magának, hogy hátradőlve figyelje az eseményeket. A stratégiai nyugalomból kedden lett stratégiai offenzíva: Hszi Csin-Ping elnök és pártvezető egy olyan európai kormányfő látogatását használta fel a világpolitikai visszavágásra, aki különösen rossz viszonyba keveredett az iráni háborút megindító Egyesült Államokkal. Peking fejest ugrott Nyugat dirigálta világrendben, a transzatlanti katonai-gazdasági szövetségben és az Európai Unióban támadt rések kihasználásába.

Az iráni háború közepette teljes a piros-sárga egyetértés: Pedro Sánchez, és vendéglátója Hszi Csin-ping

A keddi napon Pedro Sánchez spanyol kormányfő látogatott Pekingbe. A szocialista miniszterelnök többszörösen és trendszerűen konfliktusba keveredett Donald Trump amerikai elnökkel.

Csak dióhéjban: Spanyolország volt az egyetlen NATO-szövetséges, aki nem volt hajlandó teljesíteni Trump követelését a nagyobb hozzájárulásra katonai szövetség kiadásaihoz, nyersen támadta Washingtont az iráni háború kirobbantása miatt, és még Washington múlt heti békekötési kezdeményezésére is azt mondta: nem fog tapsolni "azoknak, akik felgyújtották a világot, csak azért, mert egy vödörrel tűnnek fel".

Trump egyébként nyílt konfliktusba keveredett a többi európai szövetségessel is, amiért azok nem voltak hajlandók segíteni erőfeszítéseit az Irán leírta Hormuzi-szoros megnyitására. A NATO-t papírtigrisnek titulálta, olajat öntve az aggodalmakra, hogy a transzatlanti katonai szövetség akár fel is bomolhat.

Hszi Csin-ping hátradőlve figyelt.

Mit mondott azonban az USA fő világriválisa, Kína elnöke, amikor kedden találkozott Trump egyik fő európai ellenlábasával, Sánchezzel? A Bloomberg így idézi:

A nemzetközi rend zűrzavarba süllyed.

Az amerikai hírügynökség a következőképpen írja le a hátteret, miközben a béketárgyalások hértvégi kudarca után már az amerikaiak is blokkolják a világ energiakereskedelmében kulcsfontosságú szorost:

Iráni háború: Peking stabilizáló erőnek mutatja magát a Washington erőltette zűrzavarral szemben

A megjegyzések – amelyek Hszi első nyilvános megszólalásai az iráni háborúról a több mint egy hónapja tartó konfliktus kezdete óta – azt követően hangzottak el, hogy világszerte több vezető is Pekingbe látogatott, és kedden olyan friss gazdasági adatok jelentek meg, amelyek szerint a háború márciusban jelentős visszaesést okozott a kínai exportban. Hszi országát stabilizáló erőként állította be egy olyan világban, amelyet Donald Trump kiszámíthatatlan kereskedelmi és külpolitikai megközelítése zavarba hoz.

A Hormuzi-szoros amerikai blokádja ellenére is sikeresen átkelt egy szankcionált kínai tartályhajó. A Rich Starry lehet az első hajó, amely a zárlat kezdete óta elhagyta a Perzsa-öblöt. Ez azt jelenti, hogy a kulcsfontosságú tengeri útvonalat jelentő Hormuzi-szoros ellenőrzése továbbra is kihívás az amerikaiak számára. Ráadásul szoros szövetségesei is ellene munkálkodnak.

Lepapírtigrisezni a nyugati katonai szövetséget az amerikai elnöknek, elképesztő fejlemény ez is, és Pekingben most megérkezett a másik korábban elképzelhetetlen is egy NATO-tag ország kormányfőjének kijelentései formájában.