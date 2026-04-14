Még úgy is, ha nem lövünk – elárulta Ursula von der Leyen, mennyibe kerül az EU-nak egy nap iráni háború

A közel-keleti konfliktus Európára gyakorolt hatásairól tartott sajtótájékoztatót Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és most először megbecsülte, mekkora napi többletköltséget okoz az Európai Uniónak az iráni háború az energiaszámlán, még úgy is, hogy tagállamai nem vegyülnek a harcokba. A szám közlését nyilvánvalóan meghökkentésre szánta, és tényleg borzalmas összegről van szó. Ha ugyanezt a logikát követve azt is kiszámoljuk, mennyi az ötödik éve folyó ukrajnai háború többletköltsége – még ha a segélyeket nem is számoljuk –, a csillagászati tartományban járunk.

Az iráni háború költsége heti eurómilliárdokra tehető Ursula von der Leyen bejelentése szerint / Fotó: Anadolu via AFP

Az iráni konfliktus többletköltségéről az uniós csúcsbürokrata a következőt mondta:

Foglaljuk össze: a konfliktus kezdete óta – 44 nappal ezelőtt – a fosszilis tüzelőanyagok importjára fordított kiadásunk több mint 22 milliárd euróval nőtt. 44 nap, 22 milliárd euró – egyetlen plusz energiamolekula nélkül.

A többletköltség tehát kétnaponta egymilliárd euró (azaz 364 milliárd forint a mai árfolyamon számolva).

Ugyanez a logika alkalmazható az ukrajnai háborúra is, amelynek során az EU magától, illetve kényszerűen (az Északi Áramlat gázvezeték ukrán felrobbantásával és a Barátság-vezeték leállításával), fokozatosan lemondott az olcsó orosz energiáról, és drágább – illetve most kiderült: kevéssé biztonságos – szállításokra állt át.

Az iráni háború költsége gyorsabban halmozódik az ukrajnai háborúénál, és annak a tetejébe jön

A bizottság és az Eurostat adatai alapján az EU fosszilisenergia-behozatala 2021-ben (amikor az árak már emelkedni kezdtek) 284 milliárd eurót tett ki,

aztán 2022-ben (az ukrajnai háború első évében) 604 milliárdra szökött fel,

2023-ban csökkent, de még akkor is 427 milliárdra rúgott,

2024-ben 376 milliárd eurót tett ki,

és ez volt a nagyságrendje tavaly is.

Ha 2021-et tekintjük bázisévnek, ez négy év alatt 650 milliárd euró többletköltséget jelentett az EU-nak, még ha a segélyként Ukrajnának juttatott százmilliárdokat nem is számoljuk. Erre jön rá, és Von der Leyen becslése alapján valamivel még gyorsabban halmozódik az iráni háború többletköltsége az amúgy is versenyképességi problémákkal küzdő unió számára.