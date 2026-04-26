Iráni háború: patthelyzet alakult ki, tövid távon nincs esély a rendezésre, még súlyosabb olajválság következhet be
Elhalványultak az iráni háború diplomáciai rendezésének esélye; a két hónapja tartó konfliktus lezárását célzó tárgyalások megrekedtek, és sem Teherán, sem Washington nem mutat hajlandóságot álláspontja enyhítésére.
Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi a hétvégén üres kézzel távozott a közvetítő Pakisztánból, míg Donald Trump amerikai elnök lemondta megbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner tervezett iszlámábádi látogatását, ami egymást követő csapásokat mért a békekilátásokra.
A patthelyzet következtében a világ legnagyobb gazdasága és egy jelentős olajhatalom továbbra is szemben áll egymással; a konfliktus már most többéves csúcsra emelte az energiaárakat, felerősítette az inflációt és rontotta a globális növekedési kilátásokat.
Maszúd Pezeskján iráni elnök telefonon közölte a pakisztáni miniszterelnökkel, Shehbaz Shariffal, hogy
Teherán nem hajlandó „kikényszerített tárgyalásokba” belemenni fenyegetések vagy blokád alatt
– idézi az iráni kormány közleményét a Reuters.
Pezeskján szerint az Egyesült Államoknak előbb meg kell szüntetnie az „operatív akadályokat”, köztük az iráni kikötők elleni blokádot, mielőtt a tárgyalók bármilyen alapot teremthetnének a konfliktus rendezéséhez.
Aragcsi nagyon eredményesnek” nevezte pakisztáni látogatását. Egy iszlámábádi iráni diplomáciai forrás szerint Teherán nem fogad el „maximalista követeléseket” az Egyesült Államoktól.
Trump szerint az iráni háború rendezéséhez "egy telefon elég lenne"
Trump Floridában újságíróknak azt mondta, azért törölte a megbízottak útját, mert a tárgyalások túl sok utazással és költséggel jártak volna egy szerinte elégtelen iráni ajánlat mérlegeléséhez. Miután a diplomáciai utat lefújták, Irán „sokat ajánlott, de nem eleget” – fogalmazott.
A Truth Social platformon azt írta, hogy „óriási belső viszály és zűrzavar” uralkodik az iráni vezetésen belül.
Senki sem tudja, ki irányít, még ők sem
– írta. „Ráadásul nálunk van minden ütőkártya, náluk semmi! Ha beszélni akarnak, csak fel kell hívniuk!!!” - tette hozzá.
Pezeskján csütörtökön kijelentette, hogy Teheránban „nincsenek keményvonalasok vagy mérsékeltek”, és az ország egységesen a legfelsőbb vezető mögött áll. Ezt az üzenetet az elmúlt napokban Irán főtárgyalója, Mohammad Bager Kalibaf és Aragcsi is megerősítette.
Izrael Libanonban támad
A térségi feszültségeket tovább fokozva Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasította csapatait, hogy támadják a Hezbollah célpontjait Libanonban – közölte hivatala –, ami további bizonytalanságot hoz a Trump által meghirdetett háromhetes tűzszünetbe.
Teherán nagyrészt lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen normál esetben a globális kőolaj- és cseppfolyósított földgázszállítások egyötöde halad át, miközben Washington blokkolja Irán olajexportját.
Korábban a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt azt mondta, hogy az Egyesült Államok bizonyos előrelépést látott az iráni fél részéről, és JD Vance alelnök kész lenne Pakisztánba utazni.
Vance ebben a hónapban már vezetett egy sikertelen tárgyalási fordulót Iszlámábádban.
Az amerikai–iráni konfliktus – amelyben jelenleg tűzszünet van érvényben – február 28-án kezdődött amerikai–izraeli légicsapásokkal Irán ellen. Irán azóta Izraelt, amerikai támaszpontokat és öböl menti államokat is támadott.