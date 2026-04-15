Dráma: megtörtént az első konfliktus, az amerikai hadihajók összefeszültek az iráni tankerekkel – bosszút fognak állni
Egy amerikai hadihajó kedden feltartóztatott két olajszállító tankert, amelyek Iránból próbáltak elindulni, egy nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a blokádot – mondta egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő a Reutersnek.
A hajók a Ománi-öbölben található Chabahar kikötőből futottak ki, amikor egy amerikai romboló rádión lépett velük kapcsolatba, és utasította őket a visszafordulásra. Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) kedden közölte, hogy hat kereskedelmi hajó fordult vissza és tért vissza az Ománi-öbölben lévő iráni kikötőkbe.
Közülük kettő volt az a két tanker, amelyet a romboló feltartóztatott. A parancsnokság szerint a blokád hétfő reggel 10 órakor (magyar idő szerint délután 16 órakor) lépett életbe, és azóta egyetlen hajó sem jutott át rajta. A művelet jelentős erőket mozgósít: az amerikai hadsereg szerint több mint 10 ezer katona, egy tucatnál több hadihajó és több tucat repülőgép vesz részt benne.
Chabahar a szoros keleti oldalán, a Ománi-öböl északi partján fekszik, így közvetlen kijárata van az Indiai-óceán felé. A kikötő Irán kevés óceáni kikötője, amely nem esik a Hormuzi-szoroson belülre. Az amerikai blokád nem csak a szorost zárja le, hanem Irán egész tengeri kereskedelmét és olajexportját célozza.
Washington hangsúlyozza, hogy támogatja a Hormuzi-szoros szabad hajózását azoknak amelyek nem Iránnal kereskednek. Trump a blokádot azt követően jelentette be, hogy a hétvégi tárgyalások nem vezettek eredményre a háború lezárásában. A bejelentést követően az olajárak ismét 100 dollár fölé emelkedtek hordónként, majd kedden enyhén csökkentek a további tárgyalások reményében.
A szakértők óvatosan értékelik a blokád hatékonyságát
Noam Raydan, a Washington Institute for Near East Policy kutatója szerint a nyomon követési adatok valóban jelezték, hogy legalább egy tanker visszafordult a blokád kezdetét követően. Ugyanakkor rámutatott, hogy az iráni olajjal kapcsolatos szállításoknál gyakori, hogy a hajók kikapcsolják a jeladóikat.„Még korai lenne megítélni a blokád eredményességét. Jelenleg csak a második napját írjuk” – mondta Raydan.
Amennyiben a blokád sikeres lesz, az jelentősen gyengítheti Irán alkupozícióját a tárgyalásokon, és ismét megnyithatja a szorost a nemzetközi kereskedelem előtt. Ugyanakkor szakértők szerint egy ilyen blokád hadiállapotnak minősül, amely hosszú távú, jelentős katonai jelenlétet igényel, és növelheti a kockázatát egy újabb iráni megtorlásnak, tovább feszítve a már amúgy is törékeny tűzszünetet.
Raydan szerint hosszabb távon valószínűsíthető iráni válaszlépés, akár a Perzsa-öböl menti amerikai támaszpontokat befogadó országok elleni fenyegetések, akár korábbi mintákat követve hajók elleni támadások formájában.
Áttörte az első tankhajó az amerikai blokádot a Hormuzi-szorosban – 250 ezer tonna rakományt hozott ki a kínai legénység
A Hormuzi-szoros amerikai blokádja ellenére is sikeresen átkelt egy szankcionált kínai tartályhajó. A Rich Starry lehet az első hajó, amely a zárlat kezdete óta elhagyta a Perzsa-öblöt. Ez azt jelenti, hogy a kulcsfontosságú tengeri útvonalat jelentő Hormuzi-szoros ellenőrzése továbbra is kihívás az amerikaiak számára. Ráadásul szoros szövetségesei is ellene munkálkodnak.