Dráma: megtörtént az első konfliktus, az amerikai hadihajók összefeszültek az iráni tankerekkel – bosszút fognak állni

Egy amerikai hadihajó kedden feltartóztatott két olajszállító tankert, amelyek Iránból próbáltak elindulni, egy nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a blokádot – mondta egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő a Reutersnek.

Amerikai romboló fordított vissza iráni tankereket / Fotó: NurPhoto via AFP

A hajók a Ománi-öbölben található Chabahar kikötőből futottak ki, amikor egy amerikai romboló rádión lépett velük kapcsolatba, és utasította őket a visszafordulásra. Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) kedden közölte, hogy hat kereskedelmi hajó fordult vissza és tért vissza az Ománi-öbölben lévő iráni kikötőkbe.

Közülük kettő volt az a két tanker, amelyet a romboló feltartóztatott. A parancsnokság szerint a blokád hétfő reggel 10 órakor (magyar idő szerint délután 16 órakor) lépett életbe, és azóta egyetlen hajó sem jutott át rajta. A művelet jelentős erőket mozgósít: az amerikai hadsereg szerint több mint 10 ezer katona, egy tucatnál több hadihajó és több tucat repülőgép vesz részt benne.

Chabahar a szoros keleti oldalán, a Ománi-öböl északi partján fekszik, így közvetlen kijárata van az Indiai-óceán felé. A kikötő Irán kevés óceáni kikötője, amely nem esik a Hormuzi-szoroson belülre. Az amerikai blokád nem csak a szorost zárja le, hanem Irán egész tengeri kereskedelmét és olajexportját célozza.

Washington hangsúlyozza, hogy támogatja a Hormuzi-szoros szabad hajózását azoknak amelyek nem Iránnal kereskednek. Trump a blokádot azt követően jelentette be, hogy a hétvégi tárgyalások nem vezettek eredményre a háború lezárásában. A bejelentést követően az olajárak ismét 100 dollár fölé emelkedtek hordónként, majd kedden enyhén csökkentek a további tárgyalások reményében.

A szakértők óvatosan értékelik a blokád hatékonyságát

Noam Raydan, a Washington Institute for Near East Policy kutatója szerint a nyomon követési adatok valóban jelezték, hogy legalább egy tanker visszafordult a blokád kezdetét követően. Ugyanakkor rámutatott, hogy az iráni olajjal kapcsolatos szállításoknál gyakori, hogy a hajók kikapcsolják a jeladóikat.„Még korai lenne megítélni a blokád eredményességét. Jelenleg csak a második napját írjuk” – mondta Raydan.