Rendkívüli

Deviza
EUR/HUF376,65 0% USD/HUF321,85 -0,39% GBP/HUF432,53 -0,04% CHF/HUF407,17 -0,24% PLN/HUF88,68 +0,18% RON/HUF73,96 +0,03% CZK/HUF15,45 +0,07% EUR/HUF376,65 0% USD/HUF321,85 -0,39% GBP/HUF432,53 -0,04% CHF/HUF407,17 -0,24% PLN/HUF88,68 +0,18% RON/HUF73,96 +0,03% CZK/HUF15,45 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 030,58 -1,31% MTELEKOM2 230 -0,09% MOL4 008 +0,25% OTP39 000 -1,76% RICHTER12 400 -1,51% OPUS430 -4,02% ANY7 200 -0,55% AUTOWALLIS149 -1,97% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX8 882,88 -1,47% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 701,13 -0,08% BUX128 030,58 -1,31% MTELEKOM2 230 -0,09% MOL4 008 +0,25% OTP39 000 -1,76% RICHTER12 400 -1,51% OPUS430 -4,02% ANY7 200 -0,55% AUTOWALLIS149 -1,97% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX8 882,88 -1,47% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 701,13 -0,08%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
üzemanyagárak
Blokád
energiahelyzet
Európai Bizottság
hadsereg
fuvarozók
mezőgazdaság
Írország

Energiatüntetések az EU egyik leggazdagabb országában: traktorokkal és kamionokkal állították le a közlekedést

Harmadik napja áll a forgalom a fővárosban és több közlekedési csomóponton is országszerte. Írországban a gazdák és a fuvarozók is tiltakoznak, a kormány azonban a tárgyalások helyett kemény fellépést ígért ellenük.
VG
2026.04.09, 20:30
Frissítve: 2026.04.09, 20:50

Tovább eszkalálódik a helyzet Írországban, ahol az üzemanyagár-emelkedés ellen tiltakozók országszerte traktorokkal és kamionokkal bénították meg a közlekedést. A rendőrség eközben ultimátumot adott a tüntetőknek: azonnal fejezzék be a blokádot, különben erőszakkal fognak fellépni.

írország energiaár tüntetés
Az iráni háború hatása már az utcákon is látszik: Írországban teljes káoszt okoznak az üzemanyagárak / Fotó: AFP

Komoly feszültség alakult ki Írországban, ahol gazdák és fuvarozók napok óta blokád alatt tartják az ország kulcsfontosságú pontjait. 

A tiltakozók traktorokkal és teherautókkal zárták le Dublin egyik fő közlekedési útvonalát, ezzel már harmadik napja bénítva meg a forgalmat a fővárosban.

A demonstrációk nem csak Dublinra korlátozódnak: az ország több pontján, köztük Corkban és Galwayben is üzemanyag-lerakatokat vettek blokád alá, ami komoly ellátási problémákhoz vezetett.

Egyes benzinkutaknál már most hiány alakult ki, ha pedig a tüntetések tovább folytatódnak, országos szinten megakadhat az ellátás.

 

Írország nem kér az üzemanyagár-emelésből

A tiltakozók egyértelmű üzenetet küldtek: elegük van az elszálló üzemanyagárakból, és azonnali tárgyalásokat követelnek a kormánytól egy kedvezőbb támogatási csomagról. Ugyanis a közel-keleti konfliktus, amely gyakorlatilag megbénította a Hormuzi-szorost, a világ olajszállításának egyik legfontosabb útvonalát, Írország energiaellátását is veszélybe sodorta.

Az ír kormány kemény hangot ütött meg. Micheál Martin miniszterelnök csütörtöki közleményében elítélte a corki Whitegate finomító blokádját, míg Simon Harris pénzügyminiszter „aljas és elfogadhatatlan támadásnak” nevezte az akciókat az ország gazdasága ellen. Jim O’Callaghan igazságügyi miniszter pedig világossá tette: 

a kritikus infrastruktúra blokkolását nem tűrik tovább, és szükség esetén a hadsereg segítségét is igénybe veszik.

A hatóságok már készülnek a beavatkozásra. A rendőrség és a védelmi erők feladata lehet biztosítani, hogy az üzemanyag továbbra is eljusson az ország különböző pontjaira. A nagy járműveket, amelyek kulcsfontosságú létesítményeket torlaszolnak el, egyszerűen eltávolíthatják.

Beköszöntött a valóság: kifogy az üzemanyagból Európa vezető országa, nem bírta ki a húsvétot – kiállt a nyilvánosság elé az energiaminiszter

Egyre több autós találkozik üres kutakkal a húsvéti utazási hullám után. A francia kormány nyugtat, de az üzemanyaghiány látszólag járványszerűen terjed az országban.

Közben európai szinten is egyre nagyobb a nyomás . Az Európai Bizottság új intézkedéseken dolgozik, amelyek célja az energiaárak letörése anélkül, hogy az infláció vagy a költségvetési hiány elszállna. Az ötletek között szerepelnek

  • a keresletcsökkentő vészintézkedések;
  • az extraprofitadók;
  • valamint az árplafonok – hasonlóan a 2022-es energiaválság idején alkalmazott eszközökhöz.

Több nagy tagállam – köztük Németország, Olaszország és Spanyolország – már nyíltan sürgeti az energiacégek extraprofitjának megadóztatását. 

Az elképzelések szerint még a multinacionális olajvállalatok külföldi nyereségét is bevonnák a rendszerbe.

A számok is jól mutatják a helyzet súlyosságát: eddig 22 uniós ország több mint 120 különböző intézkedést vezetett be az energiaárak hatásainak enyhítésére, összesen több mint 9 milliárd euró értékben. Ehhez jön még mintegy 13 milliárd eurónyi többletköltség a drágább fosszilis energiahordozók importja miatt.

Írország már elfogadott egy 250 millió eurós mentőcsomagot, amely többek között a dízel-visszatérítések növelését tartalmazza a fuvarozók számára. Az intézkedés januárig visszamenőleg érvényes, és június végéig marad hatályban. A tüntetők szerint azonban ez messze nem elég.

Itt az első ország: brutális áram- és gázáremelést jelentett be, 90 millió ember fizet mostantól többet a rezsire – az olajválság az oka

Az iráni háború következtében drasztikusan megugró energiaköltségek miatt rezsiemelésről döntött Törökország. A lakossági áram és gáz ára negyedével nő, de a cégeknek is többet kell fizetniük az energiáért.

 

Energiaválság

1408 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
