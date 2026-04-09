Energiatüntetések az EU egyik leggazdagabb országában: traktorokkal és kamionokkal állították le a közlekedést

Tovább eszkalálódik a helyzet Írországban, ahol az üzemanyagár-emelkedés ellen tiltakozók országszerte traktorokkal és kamionokkal bénították meg a közlekedést. A rendőrség eközben ultimátumot adott a tüntetőknek: azonnal fejezzék be a blokádot, különben erőszakkal fognak fellépni.

Az iráni háború hatása már az utcákon is látszik: Írországban teljes káoszt okoznak az üzemanyagárak

Komoly feszültség alakult ki Írországban, ahol gazdák és fuvarozók napok óta blokád alatt tartják az ország kulcsfontosságú pontjait.

A tiltakozók traktorokkal és teherautókkal zárták le Dublin egyik fő közlekedési útvonalát, ezzel már harmadik napja bénítva meg a forgalmat a fővárosban.

A demonstrációk nem csak Dublinra korlátozódnak: az ország több pontján, köztük Corkban és Galwayben is üzemanyag-lerakatokat vettek blokád alá, ami komoly ellátási problémákhoz vezetett.

Egyes benzinkutaknál már most hiány alakult ki, ha pedig a tüntetések tovább folytatódnak, országos szinten megakadhat az ellátás.

🚧 TII Statement on National Road/Motorway Network Protest Impact🚧



There is significant distribution across the national road/motorway network currently impacting Counties Clare, Limerick, Tipperary, Laois, Offaly, Kildare, Galway, Cork, and Dublin.



Írország nem kér az üzemanyagár-emelésből

A tiltakozók egyértelmű üzenetet küldtek: elegük van az elszálló üzemanyagárakból, és azonnali tárgyalásokat követelnek a kormánytól egy kedvezőbb támogatási csomagról. Ugyanis a közel-keleti konfliktus, amely gyakorlatilag megbénította a Hormuzi-szorost, a világ olajszállításának egyik legfontosabb útvonalát, Írország energiaellátását is veszélybe sodorta.

Az ír kormány kemény hangot ütött meg. Micheál Martin miniszterelnök csütörtöki közleményében elítélte a corki Whitegate finomító blokádját, míg Simon Harris pénzügyminiszter „aljas és elfogadhatatlan támadásnak” nevezte az akciókat az ország gazdasága ellen. Jim O’Callaghan igazságügyi miniszter pedig világossá tette:

a kritikus infrastruktúra blokkolását nem tűrik tovább, és szükség esetén a hadsereg segítségét is igénybe veszik.

A hatóságok már készülnek a beavatkozásra. A rendőrség és a védelmi erők feladata lehet biztosítani, hogy az üzemanyag továbbra is eljusson az ország különböző pontjaira. A nagy járműveket, amelyek kulcsfontosságú létesítményeket torlaszolnak el, egyszerűen eltávolíthatják.

Közben európai szinten is egyre nagyobb a nyomás . Az Európai Bizottság új intézkedéseken dolgozik, amelyek célja az energiaárak letörése anélkül, hogy az infláció vagy a költségvetési hiány elszállna. Az ötletek között szerepelnek

a keresletcsökkentő vészintézkedések;

az extraprofitadók;

valamint az árplafonok – hasonlóan a 2022-es energiaválság idején alkalmazott eszközökhöz.

Több nagy tagállam – köztük Németország, Olaszország és Spanyolország – már nyíltan sürgeti az energiacégek extraprofitjának megadóztatását.

Az elképzelések szerint még a multinacionális olajvállalatok külföldi nyereségét is bevonnák a rendszerbe.

A számok is jól mutatják a helyzet súlyosságát: eddig 22 uniós ország több mint 120 különböző intézkedést vezetett be az energiaárak hatásainak enyhítésére, összesen több mint 9 milliárd euró értékben. Ehhez jön még mintegy 13 milliárd eurónyi többletköltség a drágább fosszilis energiahordozók importja miatt.