BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vendéglátóipar
Nagy-Bri­tan­nia
jamie oliver

Jamie Oliver kifakadt: a sztárséf szerint veszélybe került a vendéglátóipar jövője

A brit vendéglátóipart sújtó magas adóterhek és az egyre növekvő költségek miatt igen kemény bírálatok érik a londoni kormány gazdaságpolitikáját. A kritikusok sorába most beállt Jamie Oliver is, a sztárszakács szerint a jelenlegi adórendszer aránytalanul nagy terhet ró a kisvállalkozásokra, ami komolyan veszélyezteti az egész ágazat jövőjét, tágabb értelemben pedig az egész brit gazdaságnak is rendkívül nagy mértékben árt.
VG
2026.04.25, 16:22

Élesen bírálta a brit kormány gazdaságpolitikáját Jamie Oliver, aki szerint a növekvő adóterhek és költségek „fojtogatják” a vállalkozásokat, különösen a vendéglátóiparban működő kisebb cégeket. A Timesnak nyilatkozó sztárséf úgy véli, hogy ha a döntéshozók továbbra is ilyen mértékben terhelik a vállalkozókat, az súlyos következményekkel járhat az innovációra és a gazdasági növekedésre nézve.

Jamie Oliver
Kőkemény kritikát fogalmazott meg a brit adórendszerről Jamie Oliver/Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Rolf Vennenbernd

Oliver szerint a jelenlegi helyzetben a vállalkozók kedvét elveszi a kockázatvállalástól, ami hosszabb távon a gazdaság dinamizmusát is gyengíti. Úgy fogalmazott, hogy ha az állam „szétveri” azokat, akik vállalkozni próbálnak, akkor eltűnik az az alkotó energia és innováció, amely egy ország gazdasági erejének alapját adja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu