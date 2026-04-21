Tragikus hír a kávézóknak: lehetne olcsóbb, de jó darabig még nem lesz

A boltokban a kávé világpiaci árának lefelé tartó mozgásából egyelőre mit sem érezni, ugyanis a hosszú távú szerződések még érvényben vannak, így a kiskereskedelembe legkorábban a harmadik-negyedik negyedévben gyűrűzhet be az árcsökkenés.

Mindeközben felfelé nyomhatja az árakat a tartósnak ígérkező olajválság, a szállítás bizonytalanná válása miatt megemelkedett biztosítási díj és néhány belengetett új amerikai vám is. Bár a rekordtermés miatti többlet az előrejelzések szerint ezt az igényt bőven fedezi, a kiürült raktárkészletek feltöltését célzó felvásárlások, amit a geopolitikai feszültségek eszkalálódásától való félelem is hajt, jócskán felpörgethetik a keresletet, és ezzel az árakat.

A Világbank előrejelzése szerint mindenesetre most bővül a kibocsátás, ezzel összefüggésben pedig jelentős áresés várható.

Az arabica ára akár 13 százalékot is eshet idén, míg az espresso blend és az instant kávé iránti erős kereslet lassabb, évi kétszázalékos árcsökkenést eredményezhet a robusta esetében.

A 2025-ös, 18 százalékos áremelkedést követően, idén összességében mintegy 7 százalékos mérséklődés jöhet, amit jövőre újabb 5 százalékos csökkenés követhet.

Mindenütt nő a kávétermelés, egy kivétel azonban most is akad

A világ legnagyobb kávétermesztőjének számító Brazíliában az arabica a termőterületekre hullott nagy mennyiségű eső miatt produkálhat kiugróan magas termést,

ez az egyik oka a legnagyobb robustatermesztőnek számító Vietnám kibocsátásnövekedésének is.

Az ázsiai országban a bővülés irányába hatottak továbbá az ültetvények újratelepítését szorgalmazó kormányzati programok. Az ezek hatására ültetett, betegségállóbb, fiatal növények ugyanis most kezdenek termőre fordulni. Növelték a vietnámi gazdák termelését a magas kávéárak is, amelyek lehetővé tették, hogy többet fordítsanak öntözésfejlesztésre, precíziós növénytermesztési megoldások bevezetésére. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy