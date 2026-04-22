Moszkva kimondta, már hivatalos: vége az orosz–német Barátságnak, kazah olaj nélkül marad Berlin
Most már hivatalos: Oroszország május 1-jétől leállítja a kazah olaj Németországba történő szállítását a Barátság vezetéken keresztül, ami újabb érzékeny fejlemény az európai energiapiacon. A döntés különösen azért figyelemre méltó, mert a vezeték az egyik legfontosabb útvonal volt a kazah nyersolaj német finomítókhoz történő eljuttatásában, miközben Európa továbbra is próbálja csökkenteni az orosz energiahordozóktól való függését.
Az orosz miniszterelnök-helyettes, Alekszandr Novak szerdán közölte, hogy a korábban Németország felé irányuló mennyiségeket más útvonalakra terelik át, amit „technikai lehetőségekkel” indokolt. Az orosz állami TASZSZ hírügynökség szerint a változás azonnali hatállyal, május elejétől lép életbe.
A Barátság vezeték évtizedek óta stratégiai szerepet játszik Közép-Európa és Németország olajellátásában. A kazah nyersolaj Oroszországon keresztül, a Transznyefty vezetékrendszerén halad át, majd Fehéroroszországon keresztül jut el Németországba. Bár nem orosz eredetű olajról van szó, a szállítási infrastruktúra teljes egészében Moszkva ellenőrzése alatt áll – számolt be róla a Kyiv Post.
Kazahsztán energiaügyi minisztere korábban már jelezte, hogy informális értesítést kaptak arról: májusban nem lesz lehetőség a Druzhba-vezetéken történő szállításra.
A tárcavezető szerint a fennakadás hátterében valószínűleg az orosz infrastruktúrát ért közelmúltbeli támadások állhatnak.
A német finomítók számára ez nem elhanyagolható kérdés. 2025-ben Kazahsztán mintegy 2,1 millió tonna olajat szállított Németországba ezen az útvonalon, 2026-ra pedig 2,5 millió tonnára akarták növelni a mennyiséget. Ez különösen fontos volt azóta, hogy Berlin fokozatosan leépítette közvetlen orosz olajimportját, és alternatív forrásokat keresett.
Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról , ha leáll a szállítás a Barátság-vezeték északi vonalán, az nagy problémákat okozhat az európai és elsősorban a német üzemanyag-ellátásban. Az Európai Unió olajimportjának 12,2 százaléka Kazahsztánból érkezik, a közel-keleti szállítások pedig szintén leálltak. A nagy beszállítók közül már csak Norvégiára és Amerikára számíthat a kontinens, azonban a kapacitások ezen a vonalon is végesek.
A Barátság vezetéken keresztül érkező kőolaj a schwedti PCK olajfinomítót látja el Kazahsztánból érkező kőolajjal, amely megközelítőleg a termelés 18 százalékát adja. Az innen származó üzemanyag hajtja Brandenburg tartomány (Berlin városa is itt található) gépjárműveinek 90 százalékát.
Magyarországra pedig visszatért a Barátság
Megérkeztek a Barátság vezetéken az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok Ukrajnába, erről a JSC Ukrtransnafta értesítette a Molt szerda délután. „A mai napon délben Ukrajnában megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a Barátság vezetékrendszeren. A Mol arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakaszának újraindítása utáni első kőolajszállítmányok legkésőbb a holnapi napon érkeznek meg Magyarországra és Szlovákiába” – közölte a magyar olajipari társaság szerdán a Budapesti értéktőzsde honlapján.
Ukrajna megkezdte az olaj továbbítását a Barátság kőolajvezetéken, és a szlovákiai szállítások várhatóan csütörtökön indulnak újra – tájékoztatott Denisa Sakova. A miniszter elmondta, hogy az ukrán üzemeltető, az Ukrtransznafta megerősítette, hogy megkezdte a Barátság kőolajvezeték „feltöltését és nyomás alá helyezését”, így a Szlovákiába irányuló szállítások várhatóan csütörtök reggel újraindulnak.