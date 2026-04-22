Deviza
EUR/HUF364,7 +0,18% USD/HUF311,43 +0,5% GBP/HUF420,7 +0,46% CHF/HUF397,14 +0,04% PLN/HUF85,9 +0,01% RON/HUF71,65 +0,36% CZK/HUF14,97 +0,01% EUR/HUF364,7 +0,18% USD/HUF311,43 +0,5% GBP/HUF420,7 +0,46% CHF/HUF397,14 +0,04% PLN/HUF85,9 +0,01% RON/HUF71,65 +0,36% CZK/HUF14,97 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59% BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Barátság kőolajvezeték
Németország
Oroszország
olajszállítás

Moszkva kimondta, már hivatalos: vége az orosz–német Barátságnak, kazah olaj nélkül marad Berlin

Oroszország május 1-jétől leállítja a kazah olaj Németországba történő szállítását a Barátság vezetéken, ami komoly figyelmeztetés Berlinnek és az egész európai energiapiacnak. A kazah olaj hiányában Németország elesik az egyik legfontosabb alternatív nyersolajforrástól, amelyre az orosz import visszaszorítása után egyre nagyobb szüksége volt.
VG
2026.04.22, 19:11
Frissítve: 2026.04.22, 19:20

Most már hivatalos: Oroszország május 1-jétől leállítja a kazah olaj Németországba történő szállítását a Barátság vezetéken keresztül, ami újabb érzékeny fejlemény az európai energiapiacon. A döntés különösen azért figyelemre méltó, mert a vezeték az egyik legfontosabb útvonal volt a kazah nyersolaj német finomítókhoz történő eljuttatásában, miközben Európa továbbra is próbálja csökkenteni az orosz energiahordozóktól való függését.

Moszkva kimondta: vége az orosz–német Barátságnak, kazah olaj nélkül marad Berlin / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az orosz miniszterelnök-helyettes, Alekszandr Novak szerdán közölte, hogy a korábban Németország felé irányuló mennyiségeket más útvonalakra terelik át, amit „technikai lehetőségekkel” indokolt. Az orosz állami TASZSZ hírügynökség szerint a változás azonnali hatállyal, május elejétől lép életbe.

A Barátság vezeték évtizedek óta stratégiai szerepet játszik Közép-Európa és Németország olajellátásában. A kazah nyersolaj Oroszországon keresztül, a Transznyefty vezetékrendszerén halad át, majd Fehéroroszországon keresztül jut el Németországba. Bár nem orosz eredetű olajról van szó, a szállítási infrastruktúra teljes egészében Moszkva ellenőrzése alatt áll – számolt be róla a Kyiv Post.

Kazahsztán energiaügyi minisztere korábban már jelezte, hogy informális értesítést kaptak arról: májusban nem lesz lehetőség a Druzhba-vezetéken történő szállításra. 

A tárcavezető szerint a fennakadás hátterében valószínűleg az orosz infrastruktúrát ért közelmúltbeli támadások állhatnak.

A német finomítók számára ez nem elhanyagolható kérdés. 2025-ben Kazahsztán mintegy 2,1 millió tonna olajat szállított Németországba ezen az útvonalon, 2026-ra pedig 2,5 millió tonnára akarták növelni a mennyiséget. Ez különösen fontos volt azóta, hogy Berlin fokozatosan leépítette közvetlen orosz olajimportját, és alternatív forrásokat keresett.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról , ha leáll a szállítás a Barátság-vezeték északi vonalán, az nagy problémákat okozhat az európai és elsősorban a német üzemanyag-ellátásban. Az Európai Unió olajimportjának 12,2 százaléka Kazahsztánból érkezik, a közel-keleti szállítások pedig szintén leálltak. A nagy beszállítók közül már csak Norvégiára és Amerikára számíthat a kontinens, azonban a kapacitások ezen a vonalon is végesek.

A Barátság vezetéken keresztül érkező kőolaj a schwedti PCK olajfinomítót látja el Kazahsztánból érkező kőolajjal, amely megközelítőleg a termelés 18 százalékát adja. Az innen származó üzemanyag hajtja Brandenburg tartomány (Berlin városa is itt található) gépjárműveinek 90 százalékát.

Magyarországra pedig visszatért a Barátság

Megérkeztek a Barátság vezetéken az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok Ukrajnába, erről a JSC Ukrtransnafta értesítette a Molt szerda délután. „A mai napon délben Ukrajnában megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a Barátság vezetékrendszeren. A Mol arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakaszának újraindítása utáni első kőolajszállítmányok legkésőbb a holnapi napon érkeznek meg Magyarországra és Szlovákiába” – közölte a magyar olajipari társaság szerdán a Budapesti értéktőzsde honlapján. 

Ukrajna megkezdte az olaj továbbítását a Barátság kőolajvezetéken, és a szlovákiai szállítások várhatóan csütörtökön indulnak újra – tájékoztatott Denisa Sakova. A miniszter elmondta, hogy az ukrán üzemeltető, az Ukrtransznafta megerősítette, hogy megkezdte a Barátság kőolajvezeték „feltöltését és nyomás alá helyezését”, így a Szlovákiába irányuló szállítások várhatóan csütörtök reggel újraindulnak.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
