Kidobott pénz a kékfény-szűrős szemüveg – kiderült, hogy nem csak a képernyők miatt vagyunk állandóan fáradtak

Több, mint egy évtizede vásárolhatunk kékfény-szűrős szemüveget, amelyek népszerűségét az okoskészülékek elterjedése csak berobbantott. A képernyő kék fénye elméletileg tönkreteszik az alvási ciklusunkat, azonban most kiderült, hogy a valódi kárt nem a fény okozza.
Csókási Annamária
2026.04.19, 22:06

Az elmúlt 10 évben a világ egyre jobban aggódik a képernyők által sugárzott kék fény miatt. A telefonjaink, tévéink, számítógépeink, táblagépeink és LED-izzóink perverz mennyiségű kék ​​fénynek tesznek ki minket. Állítólag ez  tönkreteszi az emberi alvásfázisokat azáltal, hogy megzavarja a nappali fény természetes ritmusát, amely befolyásolja belső óránkat. Vannak tudományos bizonyítékok, amelyek ezt alátámasztják, de a legújabb tanulmányok és elemzések azt sugallják, hogy a dolgok sokkal bonyolultabbak. Sőt, jó eséllyel beleestél néhány komoly tévhitbe ebben a témában. A szakértők azt mondják, hogy nem valószínű, hogy a telefonod fénye tönkreteszi az alvásodat.

Kiderült az igazság a kékfény-szűrős lencsékről / Fotó: GaudiLab / Shutterstock

A kutatások azonban vegyes eredményeket mutatnak. Azok a funkciók például, amelyek lefekvéskor a telefon kék fényének csökkentésére szolgálnak, valószínűleg nagyon keveset tesznek az alvás javításáért. A modern élet világítása azonban valóban hatalmas hatással lehet az alvásra. Mi kellene ahhoz, hogy változás történjen?

A végzet kék sugarai

A kék fény körüli nyilvános őrület egy 2014-es tanulmánnyal kezdődött. A 12 résztvevő fele lefekvés előtt iPaden olvasott. A többiek fizikai könyveket olvastak. Az iPad-felhasználók lassabban aludtak el , másnap kábultabbnak érezték magukat, és kevesebb melatonint termeltek. A kutatók szerint a probléma az iPad LED-képernyője által kibocsátott fény volt, amely aránytalanul sok fényt bocsát ki a spektrum felső, kékebb végén. Bizonyos körülmények között a kékkel dúsított fény megzavarja a cirkadián ritmust, amely a napfényt használja annak meghatározására, hogy mikor kezdünk fáradtnak érezni magunkat. A későbbi kutatások alátámasztani látszottak az eredményeket.

„Ez egy hihetetlenül megtévesztő munka volt” – mondta a BBC-nek Jamie Zeitzer, a Stanford Egyetem pszichiátria és viselkedéstudományok professzora, aki a fény cirkadián rendszerre gyakorolt ​​hatását vizsgálja. A tudomány nem volt rossz, mondja, a probléma az, hogy rossz következtetésekre juttatta az embereket.

Igaz azonban az állítás, hogy a képernyőink sokkal inkább kékek, mint fehérek. A modern képernyők és villanykörték LED-eket használnak, amelyek nem tudnak tiszta fehér fényt produkálni. Ehelyett kék LED-eket használnak , és néhányat sárga foszforral vonnak be. A kék és a sárga összekeveredik, és megtévesztve az agyat, fehéret lát, de a kékség kicsit kiszivárog a háttérben. 

És a kék fény valóban befolyásolhatja az alvást. Zeitzer szerint ez főként azért van, mert a szemben van egy fényérzékeny fehérje, a melanopszin, amely kulcsszerepet játszik az alvási rendszeredben. „A melanopszin pedig a kék fényre a legérzékenyebb” – fogalmazott, azonban hozzátette: a melanopszin a fény más színeire is reagál, a kék hatása csak egy kicsivel erősebb. 

„A képernyőink által kibocsátott fény mennyisége valójában elhanyagolható” – mondja Zeitzer. Az életünk nem felel meg sok kékfény-vizsgálat körülményeinek. „Beviszünk valakit a laboratóriumba, és egész nap nagyon gyenge fénynek tesszük ki. Aztán erős fényinger éri” – mondja. Ilyen körülmények között a kék fény megzavarja az embereket, de nem tükrözi az emberi élet tipikus tapasztalatait.

Az évtizedes riogatással, a beépített kékfény-szűrő és a kékfény-szűrős szemüveglencsékkel az optika ipara hatalmas összegeket halmozott fel, a legújabb tudományos eredmények azonban azt sugallják, hogy mégsem a képernyőhöz kötött életmód a fő bűnös. Egy 11 különböző tanulmányt áttekintő friss áttekintés megállapította, hogy a képernyők fénye legrosszabb esetben is csak körülbelül kilenc perccel késlelteti az elalvást. Nem nullával, azonban ez még nem is változtatja meg az életminőséget.

A szakértők szerint a napközben kapott fény számít

A szakértők egyetértenek abban, hogy igazán a nap folyamán kapott fénymennyiség számít. Az optimális alváshoz reggel sok fényre van szükség, este pedig sokkal kevesebbre. A kék fény számít jobban, de a teljes kitettség az, ami igazán számít.

A ház elhagyása gyorsabban megoldja ezt a problémát, mint bármelyik lámpa. Zeitzer szerint még egy szürke, borús napon is valószínűleg körülbelül 10 000 luxot kapunk (a fényintenzitás mértékegysége). Egy ragyogó napsütéses napon elérheti a 100 000 luxot. Összehasonlításképpen, a nappaliban valószínűleg 100 lux körüli a fényerő. (Egy átlagos telefon pedig Zeitzer szerint csak szerény 50-80 lux körüli értéket ér el, és ez kevesebb, ha lejjebb van a fényerő.)

„Sokkal inkább a tartalom, mint a fény az, ami miatt az emberek nem nézik ezeket az eszközöket” – mondja Zeitzer. Attól is függhet, hogy mennyire érzékeny valaki a fényre – én lehet, hogy jobban vagy kevésbé vagyok érzékeny, mint te.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

