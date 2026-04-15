Moszkvát és Pekinget minden háború közelebb hozza, Hszi Csin-ping fogadta Lavrovot – áramlik az orosz olaj

Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán Pekingben fogadta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, és hangsúlyozta a két ország kapcsolataiban tapasztalható stabilitást, egyben mélyebb stratégiai együttműködést ígért. A találkozón Hszi kijelentette, hogy a nemzetközi helyzetben tapasztalható zavarok közepette a kínai-orosz kapcsolatok stabilitása és kiszámíthatósága különösen értékes. Az Európai Unió ugyanakkor csak egy nappal korábban komoly figyelmeztetést kapott Pekingből.

Lavrov a tárgyalások után közölte, hogy Oroszország és Kína támogatja a diplomáciai erőfeszítéseket az Iránnal kapcsolatos konfliktus mielőbbi tárgyalásos rendezésére. A találkozó arra utal, hogy Teherán két legfontosabb nemzetközi támogatója egységet kíván demonstrálni, miközben az Egyesült Államok és Irán a következő napokban újabb béketárgyalásokat tervez.

A múlt héten Oroszország és Kína megvétózta az ENSZ Biztonsági Tanácsának azt a határozattervezetét, amely a Hormuzi-szoros újranyitását segítette volna elő a védelmi erőfeszítések koordinálásával. Peking szerint a javaslat egyoldalú volt, és nem foglalkozott a konfliktus valódi okaival.

Orosz energiaexport erősítheti Kínát az iráni válságban

Az Egyesült Államok és Izrael februárban indított összehangolt légi csapásokat Irán ellen, válaszul Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ami jelentős áremelkedést okozott az olaj- és gázpiacokon. Ennek hatására Kína olaj- és földgázimportja a Közel-Keletről már márciusban jelentősen visszaesett.

Emiatt az erőforrásokban gazdag Oroszország egyre fontosabb partnere Kínának.

Lavrov pekingi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: Oroszország képes pótolni a Kínát és más országokat érintő energiahiányt. Hszi Csin-ping pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a két ország kihasználhatja gazdasági kiegészítő jellegét, és tovább mélyítheti az átfogó együttműködést.