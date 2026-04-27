Kínának most lett elege az EU-ból, Ursula von der Leyen vészjósló levelet kapott: feketelistára tehetik az elektromos autókat és az akkumulátorokat – „Akkor határozott ellenintézkedéseket teszünk”
Kína ellenlépéseket helyezett kilátásba az Európai Unió (EU) tervezett iparfejlesztési jogszabálya miatt, amely Peking szerint beruházási akadályokat teremt és intézményes diszkriminációt valósít meg a külföldi befektetőkkel szemben – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium hétfőn.
A tárca szerint az úgynevezett Industrial Accelerator Act (IAA) több korlátozó előírást vezetne be a külföldi tőkebefektetésekre a stratégiai ágazatokban, köztük az akkumulátorok, az elektromos járművek, a fotovoltaikus rendszerek és a kritikus nyersanyagok területén. A tervezet emellett EU-eredethez kötött feltételeket tartalmazna a közbeszerzések és állami támogatások esetében.
A minisztérium közölte: hivatalos észrevételeket nyújtott be az Európai Bizottságnak, amelyekben komoly aggodalmát fejezte ki. Peking álláspontja szerint a jogszabály sértheti többek között a legnagyobb kedvezmény elvét és a nemzeti elbánás követelményét, hátrányosan érintheti a kínai befektetőket, lassíthatja az EU zöld átállását, valamint torzíthatja a versenyt az európai piacon.
A kínai fél felszólította az uniót, hogy távolítsa el a tervezetből a diszkriminatív előírásokat, így különösen a külföldi befektetőkre vonatkozó korlátozásokat, a helyi tartalommal szemben támasztott követelményeket, a kötelező technológia- és szellemi tulajdonátadási elemeket, valamint a közbeszerzési kizárásokat.
Brüsszeli tájékoztatás szerint az IAA célja az európai ipar megerősítése a stratégiai ágazatokban, munkahelyek megőrzése és teremtése, valamint a Made in Europe kritérium érvényesítése a közbeszerzésekben. A tervezet értelmében a jelentős külföldi közvetlen beruházások engedélykötelessé válhatnak, ami az EU-n kívüli szereplők – köztük kínai vállalatok – felvásárlásait korlátozhatja ezekben a szektorokban.
A kínai kereskedelmi minisztérium jelezte: kész párbeszédet folytatni az EU-val, ugyanakkor figyelemmel kíséri a jogalkotási folyamatot. Amennyiben az unió figyelmen kívül hagyja a kínai észrevételeket, és a törvény elfogadása kárt okoz a kínai vállalatok érdekeinek, Peking határozott ellenintézkedéseket tesz – hangsúlyozták.
Nemzetközi bírálatok kereszttüzében az Európai Unió iparélénkítő terve
Nemzetközi partnerek, uniós tagállamok és iparági szereplők is aggodalmukat fejezték ki az Európai Bizottság új iparpolitikai javaslata, az úgynevezett Industrial Accelerator Act (IAA) miatt, amely Made in EU kritériumokkal kívánná erősíteni az európai gyártást. Az EU több kereskedelmi partnere attól tart, hogy a szabályok protekcionista irányba tolhatják az uniós piacot és növelhetik a vállalatok terheit.