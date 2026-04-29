Kína a zöldenergiára, az amerikaiak az olajra és a földgázra tesznek

Az iráni háború még nem ért véget, de utána is sok idő kell majd ahhoz, hogy a globális energiapiac visszaérjen a korábbi állapothoz. A háttérben a világ két legnagyobb gazdasága is harcol a domináns szerepért: az Egyesült Államok a kőolaj-, földgáztermelés és az export növelésével, Kína pedig a zöldenergia területén elért előnyének a kihasználásával.

Kína kihasználja a megújulók terén kivívott dominanciáját / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína ugyan a világ legnagyobb olajimportőre, de a többi országnál könnyebben átvészeli az iráni háború okozta energiaválságot és az egekbe ugró árakat, mert már az elmúlt húsz évben nagyobb figyelmet fordított a megújuló forrásokra, mint az Egyesült Államok. Ráadásul a biztonság kedvéért alaposan be is spájzolt olcsó orosz olajból, és a földrajzi közelség miatt gond nélkül folytathatja az importot Oroszországból.

A szén, a megújuló energiaforrások és a cseppfolyósított földgáz együttesen csökkentették a Közel-Kelettől való függőséget.

A szén melletti kitartás ráadásul még azzal a haszonnal is járt, hogy az országot nem sújtja a műtrágyahiány, mint a világ többi részét, mert a legszélesebb körben használt nitrogénműtrágya, a karbamid előállításához meglehetősen egyedülálló módon erre a leginkább környezetszennyező fosszilis energiaforrásra támaszkodik.

Az Egyesült Államok azt akarja, hogy minél tovább tartson a fosszilis energia korszaka, a kőolajat és a földgázt külpolitikai és gazdasági nyomásgyakorló eszköznek tekinti. Ezt teszi Peking is, csak éppen a napelemekkel, akkumulátorokkal és elektromos autókkal, hogy kihasználja a megújulók terén kivívott globális vezető szerepét.

Kína és az Egyesült Államok is nagyot kaszál a válságon

Anyagilag egyelőre mind a két nagyhatalom jól jár. Elemzők szerint áprilisban rekordot dönthet az amerikai olajexport, miután a Hormuzi-szoros zárlatát leginkább megérző ázsiai vevők az Egyesült Államokból is igyekeznek beszerezni.

Kína pedig már márciusban rekordot döntött: 26 milliárd dollár értékben exportált akkumulátorokat, napelemeket, elektromos autókat és egyéb tiszta energetikai termékeket a londoni székhelyű Ember energetikai kutatóintézet jelentése szerint.

Ez 38 százalékkal volt magasabb a februári és 70 százalékkal az egy évvel korábbi összegnél.

A teljes exportból 10 milliárd dollárt tettek ki az akkumulátor-rendszerek, amelyeknek 43 százalékát Európába, 29 százalékát pedig Ázsia más országaiba szállították – emlékeztetett a Reuters oldalán megjelent elemzésében Gavin Maguire.