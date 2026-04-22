Az elektromos autók az olajválság nagy nyertesei, a kínaiak tarolnak a piacon
Száguld a kínai autóexport, különösen a tölthető hibrideket és az elektromos járműveket összefogó új generációs (NEV) gépkocsik esetében figyelhető meg számottevő gyarapodás, amit a szakemberek a közel-keleti háború kapcsán kibontakozott olajválságtól megrettent fogyasztók szemléletváltásával magyaráznak.
Márciusban összesen 695 ezer autót exportált Kína, 22 százalékkal többet az előző évi 570 ezernél. Akkor 16 százalékos volt az éves bővülés a Kínai Személyautó-gyártók Szövetségének (CPCA) adatai szerint.
A kínai autógyártók profitálnak az új helyzetből
A számadatok egyébként az összeszerelt és a részegységekben kiszállított autókat ömlesztve tartalmazzák, több országban – például Üzbegisztánban és Dél-Afrikában – a helyi összeszerelés dívik, mert munkahelyeket teremt, ezért a darabokban érkező autók eleve vámkedvezményben részesülnek.
A márciusi exporthoz a NEV-kategória képviselői 349 ezer egységgel járultak hozzá, azaz 140 százalékkal többel, mint egy évvel korábban. A Deloitte már modellezte is az amerikai-izraeli-iráni háborúnak az elektromos autók eladásaira gyakorolt pozitív hatását. A tanácsadó cég szerint minden egy dolláros drágulás a benzin gallononkénti árában 6 százalékkal dobja meg a villanyautók iránti keresletet.
A NEV-járművek iránti erősödő igények első számú nyertese természetesen a világelső BYD. A szegedi óriásgyárát hamarosan átadó kínai társaság részesedése 20 százalékos volt, 120 ezer autót küldtek külföldre, immár a nyolc hajóból álló saját flottájuk közvetítésével. Ez 65 százalékos éves bővülést takar.
A feltörekvő autógyártók is helyet követelnek maguknak a toplistán
A BYD jó úton jár ahhoz, hogy teljesítse a korábbi 1,3 millió darabról 1,5 millió darabosra megemelt idei exportvolumencélját. Az autógyártónál az exportarány már elérte a 40 százalékot. A NEV-export listán a Geely a második helyezett amely 51 ezer autót exportált és 479 százalékos bővülést ért el.
A CarNewsChina a feltörekvő NEV-gyártó sikereire is felhívja a figyelmet, e szerint a Stellantis partnere, a modelljeivel immár Magyarországon is jelenlévő Leapmotor 16 ezer darabos kivitellel (+ 78 százalék), a GAC Aion pedig 11 ezres tétellel (+175 százalék) szorított helyet magának a listán.
A "befogadó országok" piacán is egyre markánsabb a kínai jelenlét, Ausztráliában például a márciusban már maguk mögé tudták szorítani a japánokat, s 28 éves dominanciát megdöntve a kontinens legnagyobb beszállítójává léptek elő.
Az üzemanyagárak elszállása nagyban közrejátszott abban, hogy a villanyautók forgalma egy csapásra 50 százalékkal nőtt. Különösen a nagyvárosokban és környékükön
keresettek a NEV-autók, ám ezeket jellemzően második autónak veszik a benzines mellé, s főleg ingázásra használják őket
a helyi sajtó beszámolói szerint.
Vannak még bőven fehér foltok és tennivaló is akad
A terjeszkedésnek persze ára is van, s nem mindenhol halad olyan ütemben, ahogy a kínaiak szeretnék. Jó példa erre Kolumbia esete, ahol a kínai elektromos autók ára messze meghaladja a benzinesekét, könnyű választás elé állítva ezzel a vásárlókat. A legegyszerűbb BYD Dolphinért például átszámolva 45,3 ezer dollárt, azaz 14 millió forintot kérnek, ami erősen behatárolja a keresletet.
Ehhez jön még hozzá a szervízhálózat lefedettségének hiányossága, az alkatrészellátás esetlegessége, amin még bőven van mit javítani a többi feltörekvő piacon is.
A kínai NEV-gyártókat persze nem kell félteni, a világ, ha döccenőkkel is, de az elektromos átállás felé veszi az irányt, bár ebben rengeteg politikai és gazdasági tényező hátráltatja. Ami a kínaiakat illeti, az egyes cégek márciusi globális – tehát Kínát is tartalmazó – NEV-értékesítései a következőképpen alakultak:
- BYD 295 ezer darab
- Geely Auto 127 ezer darab
- SAIC 113 ezer darab
- Changan 90 ezer darab
- Chery 70 ezer darab
- SAIC–GM–Wuling 60 ezer darab
- Leapmotor 50 ezer darab
- Li Auto 41 ezer darab
- Nio 35 ezer darab
- Xpeng 27 ezer darab.
