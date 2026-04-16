BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kopogtat az energiaválság Kína ajtaján, a féloldalas kínai gazdaság borús kilátások előtt áll

A vártnál gyorsabban nőtt Kína gazdasága az év elején, azonban a bővülés továbbra is egyoldalúan az exportra épül. Az iráni háború miatt megugró energiaárak és költségek azonban már most lassítják a kereskedelmet és rontják a kínai gazdaság év hátralévő részének kilátásait.
VG
2026.04.16, 15:55
Frissítve: 2026.04.16, 16:03

Lendületet vett Kína gazdasága az első negyedévben, mivel az erős export ellensúlyozta a gyenge belföldi fogyasztást. Az iráni háborúból eredő energiapiaci sokk ugyanakkor veszélyezteti a globális keresletet és ezáltal pedig a kínai gazdasági bővülés ütemét is – mutat rá cikkében a CNBC.

A vártnál nagyobb mértékben bővült a kínai gazdaság, de az energiaválság már kopogtat Kína ajtaján.
A vártnál nagyobb mértékben bővült a kínai gazdaság, de az energiaválság már kopogtat Kína ajtaján / Fotó: Imaginechina via AFP

A kínai bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékkal nőtt a márciusig tartó három hónapban – közölte csütörtökön a Nemzeti Statisztikai Hivatal. Ez gyorsulást jelent az előző negyedévi 4,5 százalékhoz képest, és meghaladja a Reuters felmérésének 4,8 százalékos várakozását.

Peking az idei növekedési célját 4,5–5 százalék közé csökkentette, ami a legvisszafogottabb célkitűzés a kilencvenes évek eleje óta, amivel elismeri a kereslet lassulását.

„Tisztában kell lennünk azzal, hogy a külső környezet egyre összetettebbé és volatilisabbá válik” – írja a statisztikai hivatal közleményében, amely nagy egyensúlytalanságra figyelmeztet az erős kínálat és gyenge kereslet között.

A városi állóeszköz-beruházások – beleértve az ingatlan- és infrastrukturális fejlesztéseket – 1,7 százalékkal nőttek az első negyedévben éves alapon, ami elmarad a Reuters felmérésében szereplő 1,9 százalékos várakozástól. Az ingatlanpiaci visszaesés folytatódott: a beruházások márciusig 11,2 százalékkal csökkentek, ami gyorsulás a tavalyi azonos időszak 9,9 százalékos visszaeséséhez képest.

Márciusban a kiskereskedelmi forgalom 1,7 százalékkal nőtt éves alapon. Ez lassulás az ünnepi vásárlások miatti februári 2,8 százalékos bővüléshez képest, és elmarad a 2,3 százalékos várakozástól. Az ipari termelés ezzel szemben 5,7 százalékkal nőtt, ami meghaladja az 5,5 százalékos elemzői előrejelzést, bár elmarad a februári 6,3 százalékos bővüléstől.

A kiskereskedelem bizonyos területeken mégis erőt mutatott, amit a holdújévi kereslet és az állami támogatási programok élénkítettek – mondta Yuhan Zhang, a Conference Board vezető közgazdásza. Ezek főként a kommunikációs eszközök, valamint az arany- és ékszerpiacon növelték a fogyasztást.

Ezzel szemben az autóeladások csökkentek éves alapon, ami arra utal, hogy a fogyasztók továbbra is óvatosak a nagyobb kiadásokkal az olajárak ingadozása miatt 

– tette hozzá Zhang.

Továbbra is az export húzza a kínai gazdaság növekedését

A 2026 eleji viszonylag erős növekedés csökkentette a kormányzati ösztönzők iránti igényt, és a gazdaságpolitika fókusza inkább a magánfogyasztás és a beruházások fenntartására helyeződik át – mondta Tianchen Xu, az Economist Intelligence Unit vezető közgazdásza. „A növekedés továbbra is erősen az export felé billen” – tette hozzá.

Az első negyedévben az ipari termelés 6,1 százalékkal nőtt éves alapon, jelentősen meghaladva a kiskereskedelmi forgalom 2,4 százalékos növekedését, ami alátámasztja, hogy a feldolgozóipar továbbra is a gazdaság fő növekedési motorja, míg a fogyasztás gyenge marad.

Az első negyedévben Kína exportja dollárban számolva 14,7 százalékkal nőtt, ami a leggyorsabb ütem 2022 eleje óta az EIU szerint.

Ez a lendület azonban megtorpant a közel-keleti konfliktus elhúzódásával.

Kínát érzékenyen érinti az iráni háború miatti energiaválság

A világ legnagyobb olajimportőreként és erősen exportorientált gazdaságként Kína különösen érzékeny az energiapiaci sokkra, amely már most lassítja a kereskedelmet, növeli a gyártási költségeket és rontja az év hátralévő részének kilátásait.

Márciusban az export növekedése 2,5 százalékra lassult, szemben a január–februári 21,8 százalékkal, mivel az iráni háború megemelte az energia- és logisztikai költségeket, visszafogva a globális keresletet.

A gyárkapui árak márciusban több mint három év után először emelkedtek, ami azt jelzi, hogy az energiaárak növekedése már átszivárgott a feldolgozóiparba, veszélyeztetve az amúgy is szűk vállalati profitmarzsokat.

„Ahogy a kínálati sokk gyengébb összesített kereslethez vezet, még ha Kína egyes szektorokban növeli is piaci részesedését, azt ellensúlyozhatja a teljes exportpiac zsugorodása” – mondta Robin Xing, a Morgan Stanley vezető Kína-közgazdásza.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu