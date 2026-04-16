Kopogtat az energiaválság Kína ajtaján, a féloldalas kínai gazdaság borús kilátások előtt áll

Lendületet vett Kína gazdasága az első negyedévben, mivel az erős export ellensúlyozta a gyenge belföldi fogyasztást. Az iráni háborúból eredő energiapiaci sokk ugyanakkor veszélyezteti a globális keresletet és ezáltal pedig a kínai gazdasági bővülés ütemét is – mutat rá cikkében a CNBC.

A vártnál nagyobb mértékben bővült a kínai gazdaság, de az energiaválság már kopogtat Kína ajtaján / Fotó: Imaginechina via AFP

A kínai bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékkal nőtt a márciusig tartó három hónapban – közölte csütörtökön a Nemzeti Statisztikai Hivatal. Ez gyorsulást jelent az előző negyedévi 4,5 százalékhoz képest, és meghaladja a Reuters felmérésének 4,8 százalékos várakozását.

Peking az idei növekedési célját 4,5–5 százalék közé csökkentette, ami a legvisszafogottabb célkitűzés a kilencvenes évek eleje óta, amivel elismeri a kereslet lassulását.

„Tisztában kell lennünk azzal, hogy a külső környezet egyre összetettebbé és volatilisabbá válik” – írja a statisztikai hivatal közleményében, amely nagy egyensúlytalanságra figyelmeztet az erős kínálat és gyenge kereslet között.

A városi állóeszköz-beruházások – beleértve az ingatlan- és infrastrukturális fejlesztéseket – 1,7 százalékkal nőttek az első negyedévben éves alapon, ami elmarad a Reuters felmérésében szereplő 1,9 százalékos várakozástól. Az ingatlanpiaci visszaesés folytatódott: a beruházások márciusig 11,2 százalékkal csökkentek, ami gyorsulás a tavalyi azonos időszak 9,9 százalékos visszaeséséhez képest.

Márciusban a kiskereskedelmi forgalom 1,7 százalékkal nőtt éves alapon. Ez lassulás az ünnepi vásárlások miatti februári 2,8 százalékos bővüléshez képest, és elmarad a 2,3 százalékos várakozástól. Az ipari termelés ezzel szemben 5,7 százalékkal nőtt, ami meghaladja az 5,5 százalékos elemzői előrejelzést, bár elmarad a februári 6,3 százalékos bővüléstől.

A kiskereskedelem bizonyos területeken mégis erőt mutatott, amit a holdújévi kereslet és az állami támogatási programok élénkítettek – mondta Yuhan Zhang, a Conference Board vezető közgazdásza. Ezek főként a kommunikációs eszközök, valamint az arany- és ékszerpiacon növelték a fogyasztást.

Ezzel szemben az autóeladások csökkentek éves alapon, ami arra utal, hogy a fogyasztók továbbra is óvatosak a nagyobb kiadásokkal az olajárak ingadozása miatt

– tette hozzá Zhang.