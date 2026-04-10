Az Amazon újabb felháborító döntést hozott: felhasználók millióit kényszerítik kellemetlen helyzetbe – van, aki több ezer dollárt is bukhat

Az Amazon nagy felháborodást váltott ki a felhasználók körében: a vállalat bejelentette, hogy 2026. május 20-tól megszünteti nyolc régebbi Kindle e-könyv-olvasó támogatását. A lépés milliókat érinthet világszerte, és bár az eszközök nem válnak azonnal használhatatlanná, a funkciók jelentős korlátozása miatt sok tulajdonos kényszerülhet új készülék vásárlására.

Vannak, akik több ezer dollárt költöttek Kindle-ön

A vállalat e-mailben értesítette a felhasználókat arról, hogy a jövőben ugyan továbbra is olvashatják a már letöltött könyveiket, azonban új tartalmak vásárlására, kölcsönzésére vagy letöltésére nem lesz lehetőség az érintett eszközökön. A helyzetet súlyosbítja, hogy ha a felhasználó a határidő után kijelentkezik az eszközről, vagy gyári visszaállítást hajt végre, akkor a Kindle gyakorlatilag teljesen használhatatlanná válik – írja a The Telegraph.

Ez különösen érzékenyen érintheti azokat, akik az évek során jelentős összegeket – akár több ezer dollárt (nagyjából 1-1,5 millió forintot) – költöttek digitális könyvtáruk felépítésére

ezeken az eszközökön, hiszen a hozzáférésük ilyen esetben erősen korlátozottá válhat az adott készüléken.

A korlátozás nemcsak az e-könyv-olvasókat érinti: négy régebbi Kindle Fire tablet is bekerült az intézkedésbe. Ezeknél az eszközöknél ugyan más Amazon-szolgáltatások továbbra is működnek, de könyvvásárlásra és letöltésre már ezek sem lesznek alkalmasak.

Kellemetlen a helyzet, de nem teljesen szívtelen az Amazon

A döntés 12 olyan modellre vonatkozik, amelyeket 2007 és 2012 között gyártottak – ez volt a Kindle első nagy felfutási hulláma. Bár a vállalat szerint ez a jelenlegi felhasználók mintegy 3 százalékát jelenti, az érintettek köre így is jelentős (valahol 1 és 3 millió felhasználó között van világszerte). A könyvtárak ugyan nem vesznek el, mivel azok a felhasználói fiókhoz kötődnek, így továbbra is elérhetők maradnak okostelefonon vagy a Kindle webes felületén keresztül.

Az Amazon indoklása szerint ezek az eszközöket már 14–18 éve támogatják, és a technológia azóta jelentősen fejlődött. A cég közlése szerint a felhasználókat időben értesítik, és kedvezményekkel próbálják ösztönözni az új készülékekre való átállást. Ennek részeként

20 százalékos árengedményt kínálnak bizonyos új Kindle modellekre, valamint egy 15 fontos (körülbelül 7000 forintos) e-könyv-jóváírást.

A kedvezmények azonban korlátozottak: nem vonatkoznak minden modellre, például a legdrágább Kindle Scribe kimarad az akcióból, és a Fire tabletek mindegyikére sem jelent minden esetben megoldást. Ráadásul az ajánlat csak 2026. június 20-ig érvényes, vagyis a felhasználóknak alig egy hónapjuk marad dönteni.