Román Nemzeti Bank

Felfedeztük a különleges jegybankot: nincs messze Magyarországtól, de nem látogatható – fotók

A magyarral ellentétben a Román Nemzeti Bank regionális központokkal is rendelkezik. Sajnos ezek nem látogathatók, a Világgazdaság azonban bejutott a Kolozsvári fiókba. Mutatjuk a képeket róla.
Tóth Marcell
2026.04.19, 19:31

A Magyar Nemzeti Bank működéséről, tevékenységéről, kamatdöntéseiről rendszeresen beszámol a Világgazdaság. De felmerülhet a kérdés, hogy mi a helyzet más jegybankokkal, találni-e hasonlóságokat, eltéréseket a magyarországihoz képest? Erről egy apró betekintést kaphattunk, amikor egy sajtólátogatás keretében lehetőségünk nyílt bejárni a Román Nemzeti Bank (Banca Nationala A Romaniei) kolozsvári kirendeltségét.

Román Nemzeti Bank (BNR) Kolozsvár
A román jegybank székhelye a fővárosban, Bukarestben található, azonban az MNB-vel ellentétben a BNR-nek regionális fiókjai is vannak. Ezek Bukarest mellett Kolozsváron, Constantaban, Craiovában, Jászváráson (Iasi) és Temesváron találhatók. Mivel a Román Nemzeti Banknak nincsenek sem lakossági sem vállalati ügyfelei, csak a bankokkal áll kapcsolatban, így ezeket a fiókokat sem kereshetjük fel akármikor, csak kivételes, ritka alkalmakkor látogathatók.

Román Nemzeti Bank (BNR) Kolozsvár
A BNR kolozsvári épülete a 286 ezer lakosú város főterén, a híres Szent Mihály székesegyház közelében található. A szecessziós stílusú épületet 1914. november elsején avatták fel, akkor még, mint a Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank épületét. A történelem viszontagságai során később számos funkciót betöltött, többek között üzletként, ügyvédi irodaként, és a román kommunista párt egyik épületeként is funkcionált. A Román Nemzeti Bank először nem ebben az épületben működött, 1962-ben költözött ide.

Román Nemzeti Bank (BNR) Kolozsvár
Az épület éke a konferenciaterem. A csarnok tetejét a Róth Miksa által készített üvegtető borítja, a terem belsejét márványoszlopok és mozaikok díszítik. Az oszlopok burkolatát egy különleges márványfajta borítja, amely különböző színárnyalatokat tartalmaz.

Román Nemzeti Bank (BNR) Kolozsvár
A díszteremben visszatérő elemek a méh és a méhkas motívumok, ezek a mennyezeten, az oszlopokon és még a kandallón is visszaköszönnek. Ez akkoriban igencsak gyakori motívum volt bankoknál és pénzintézeteknél, jelképezve a szorgosan gyűjtögető, megbízható munkát, ami a méheket és a bankokat jellemzi.

Román Nemzeti Bank (BNR) Kolozsvár
Bár az épület nem látogatható, egy kis pénztörténeti kiállítás azért helyet kapott benne, értelemszerűen Románia hivatalos fizetőeszközére, a román lejre kihegyezve.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu