Ha azt hiszi, hogy üres a magyar államkassza, akkor még nem látta a románt: megint brutális költségvetési hiányt hozott össze Bukarest

Tavaly is Romániában volt a 27 tagú unióban a legmagasabb költségvetési hiány, ami mindössze 1,4 százalékkal csökkent a 2024-es 9 százalék fölötti szinthez képest. Keleti szomszédunkban majdnem kétszerese volt a magyarnak a költségvetési hiány, pedig Bukarest több megszorítócsomagot is elfogadott az államháztartás stabilizálása érdekében.
Járdi Roland
2026.04.22, 19:01
Frissítve: 2026.04.22, 19:02

Továbbra sincsen változás a költségvetési hiányok mértékét illetően az uniós tagországok között. Szerdán jelentek az Eurostat honlapján a legfrisebb államháztartási adatok, amelyek szerint 2025-ben Romániában a bruttó hazai termék (GDP) 7,9 százaléka volt az ESA-hiány, ami egész unió legmagasabb értéke. A költségvetési hiány évek óta Romániában a legmagasabb, azaz már rég nem tekinthető bezzegországnak az egyik legyorsabb felzárkózást felmutató tagállam.

Fotó: Shutterstock

Ugyanakkor Románia 1,4 százalékponttal csökkentette a hiányt a 2024-es GDP 9,3 százalékáról. Ez a román pénzügyminisztérium jelentése szerint a legnagyobb költségvetési korrekció az Európai Unióban – írja a Economedia. A gazdasági lap szerint a eredmény jobb, mint a piacok és a nemzetközi intézmények kezdeti becslései, amelyek a GDP 8,2 százaléka és 8,4 százaléka közötti ESA-hiányt jeleztek 2025-re.

Az Eurostat által ma megerősített adatok azt mutatják, hogy Románia a fiskális-költségvetési korrekció és érés valódi szakaszába lépett, újjáépítve azt a hitelességet, amely ahhoz szükséges, hogy visszatérjünk az európai partnerek és a pénzügyi piacok felé feltételezett pályára

 – jelentette ki Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

A tárcavezető által hangoztatott lépések mögött azonban nem más, mint kőkemény megszorítások állnak. Tavaly két megszorítócsomagot fogadott el Bolojan-vezette kabinet, amelynek sorsa épp most vált bizonytalanná. Így például:

  • befagyasztották a béreket és nyugdíjakat, 
  • csökkentették a bírók nyugdíját,
  •  emelték az üzemanyagok jövedéki adóját, 
  • illetve több helyi, önkományzató adót.

Mindez összhangban tették az EU elvárásaival, Bukarest a helyreállítási alap forrásainál reformokat vállalt, amelyek nélkül elesik a neki járó forrásoktól. Romániának azonban nemcsak a túlzott eladósodás miatt kell aggódnia, hanem amiatt is, hogy a befektetők elfordulnak tőle. Jelenleg mindhárom nagy hitelminősítőnél a befektetési sáv legalján található az ország szuverén adósbesorolása, így egy újabb leminősítés már a bóvli kategóriát jelentené, ami tovább drágítaná a finanszírozást.

Magyarországon is csökkent a költségvetési hiány

Bár tavaly úgy tűnt, hogy nem tudja Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csökkenteni a költségvetés hiányát, végül a 2024-es 4,9 százalékról 4,7 százalékra mérséklődött a deficit. Ezzel Magyarország a magasabb hiánnyal rendelkező országok között helyezkedik el, ám még mindig nagyságrendileg jobb a helyzet, mint Lengyelországban.

Varsó tavaly is a lista második helyére került, a román után ugyanis a legmagasabb államháztartási deficitet a lengyelek hozták össze, a GDP 7,3 százalékát tette ki a hiány.

Ez volt a második egymást követő év amikor a lengyel hiány meghaladta a magyart, pedig korábban Matolcsy György volt jegybankelnök emiatt támadta az Orbán-kormányt.

