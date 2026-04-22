Ha azt hiszi, hogy üres a magyar államkassza, akkor még nem látta a románt: megint brutális költségvetési hiányt hozott össze Bukarest

Továbbra sincsen változás a költségvetési hiányok mértékét illetően az uniós tagországok között. Szerdán jelentek az Eurostat honlapján a legfrisebb államháztartási adatok, amelyek szerint 2025-ben Romániában a bruttó hazai termék (GDP) 7,9 százaléka volt az ESA-hiány, ami egész unió legmagasabb értéke. A költségvetési hiány évek óta Romániában a legmagasabb, azaz már rég nem tekinthető bezzegországnak az egyik legyorsabb felzárkózást felmutató tagállam.

Ha azt hiszi, hogy üres a magyar államkassza, akkor még nem látta a románt: megint brutális költségetvetési hiányt hozott össze Bukarest

Ugyanakkor Románia 1,4 százalékponttal csökkentette a hiányt a 2024-es GDP 9,3 százalékáról. Ez a román pénzügyminisztérium jelentése szerint a legnagyobb költségvetési korrekció az Európai Unióban – írja a Economedia. A gazdasági lap szerint a eredmény jobb, mint a piacok és a nemzetközi intézmények kezdeti becslései, amelyek a GDP 8,2 százaléka és 8,4 százaléka közötti ESA-hiányt jeleztek 2025-re.

Az Eurostat által ma megerősített adatok azt mutatják, hogy Románia a fiskális-költségvetési korrekció és érés valódi szakaszába lépett, újjáépítve azt a hitelességet, amely ahhoz szükséges, hogy visszatérjünk az európai partnerek és a pénzügyi piacok felé feltételezett pályára

– jelentette ki Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

A tárcavezető által hangoztatott lépések mögött azonban nem más, mint kőkemény megszorítások állnak. Tavaly két megszorítócsomagot fogadott el Bolojan-vezette kabinet, amelynek sorsa épp most vált bizonytalanná. Így például:

befagyasztották a béreket és nyugdíjakat,

csökkentették a bírók nyugdíját,

emelték az üzemanyagok jövedéki adóját,

illetve több helyi, önkományzató adót.

Mindez összhangban tették az EU elvárásaival, Bukarest a helyreállítási alap forrásainál reformokat vállalt, amelyek nélkül elesik a neki járó forrásoktól. Romániának azonban nemcsak a túlzott eladósodás miatt kell aggódnia, hanem amiatt is, hogy a befektetők elfordulnak tőle. Jelenleg mindhárom nagy hitelminősítőnél a befektetési sáv legalján található az ország szuverén adósbesorolása, így egy újabb leminősítés már a bóvli kategóriát jelentené, ami tovább drágítaná a finanszírozást.