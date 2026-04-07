Megőrülnek az emberek a konnektoros napelemért, de vigyázni kell a filléres technikával – bőven van árnyoldala az alig 80 ezres kütyünek
Az iráni háború és az elszálló energiaárak új lendületet adtak a napenergiának Európában, különösen Németországban, ahol látványosan terjednek az úgynevezett konnektoros napelemek. A technológia gyorsan reagál a válságra: a számítások szerint a napenergia március óta napi több mint 100 millió euróval (kb. 38 milliárd forint) csökkentette az európai gázimport szükségletét. Ez rövid távon valódi pénzügyi könnyebbség, és azt is mutatja, hogy a megújulók képesek tompítani az energiapiaci sokkokat.
Németország ebben a folyamatban élen jár. 2022 és 2025 között több mint egymillió ilyen kisebb, könnyen telepíthető konnektoros napelemes rendszert helyeztek üzembe, elsősorban erkélyeken, teraszokon vagy kisebb épületeken. A rendszer egyik legnagyobb előnye az egyszerűség: nem igényel bonyolult telepítést, és közvetlenül csatlakoztatható a hálózathoz.
Az árak is jelentősen csökkentek, egy kisebb rendszer már 200 euró (kb. 76 ezer forint) körül elérhető, ami sok háztartás számára is megfizethetővé teszi.
Az Euronews szerint terjedését az állami ösztönzők is segítik. Németországban például áfamentessé tették az ilyen rendszereket, és egyes esetekben még támogatást is kapnak a felhasználók az általuk megtermelt energia után. Ez jelentősen gyorsította az elterjedést, különösen azok körében, akik nem tudnak vagy nem akarnak nagyobb beruházást vállalni.
Van bőven árnyoldala a konnektoros napelemeknek
A kép azonban nem ennyire egyértelműen pozitív. A mostani fellendülés egyik fő oka nem a tudatos zöldátállás, hanem a válsághelyzet gyors kezelése. Az energiaárak emelkedése és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság kényszerítette rá az európai háztartásokat, hogy alternatív megoldásokat keressenek. Ez azt is jelenti, hogy a megtérülés és a gazdasági előnyök nagymértékben attól függenek, hogy a jelenlegi magas árak tartósak maradnak-e.
Ráadásul a technológia nem mindenhol alkalmazható gond nélkül. Európa számos országában – különösen a régebbi épületállomány esetében – az elektromos hálózatok állapota nem teszi lehetővé az ilyen egyszerű csatlakoztatást.
Sok esetben szakértői ellenőrzésre vagy további beruházásra van szükség, ami jelentősen növeli a költségeket.
Szabályozási akadályok is lassítják a terjedést. Bár egyre több ország engedélyezi a konnektoros napelemeket, nem mindenhol egyértelműek a szabályok, és vannak helyek – például Magyarország –, ahol egyelőre nem is legális a használatuk. Ez jól mutatja, hogy a technológia gyorsabb ütemben fejlődik, mint ahogy a szabályozás követni tudná.
Még optimista becslések szerint is legfeljebb az áramigény néhány százalékát képesek fedezni ezek a rendszerek hosszabb távon. Ez azt jelenti, hogy bár fontos kiegészítő megoldásról van szó, önmagában nem oldja meg Európa energiafüggőségét. Bár a konnektoros napelemek gyorsan és viszonylag olcsón csökkenthetik a háztartások energiaköltségeit, és segíthetnek kezelni a jelenlegi válságot, a terjedésük mögött egy rendkívüli piaci helyzet áll, és hosszabb távon csak akkor válhatnak valódi megoldássá, ha a szabályozási, műszaki és gazdasági korlátokat is sikerül kezelni.