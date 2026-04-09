Deviza
EUR/HUF376,93 +0,08% USD/HUF322,48 -0,19% GBP/HUF433,09 +0,09% CHF/HUF408 -0,04% PLN/HUF88,56 +0,04% RON/HUF74,01 +0,1% CZK/HUF15,45 +0,02% EUR/HUF376,93 +0,08% USD/HUF322,48 -0,19% GBP/HUF433,09 +0,09% CHF/HUF408 -0,04% PLN/HUF88,56 +0,04% RON/HUF74,01 +0,1% CZK/HUF15,45 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 730,54 -1,54% MTELEKOM2 234 +0,09% MOL3 972 -0,65% OTP39 040 -1,69% RICHTER12 310 -2,27% OPUS434,5 -3,11% ANY7 180 -0,84% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS4 650 -2,15% BUMIX8 860,2 -1,73% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 698,43 -0,18% BUX127 730,54 -1,54% MTELEKOM2 234 +0,09% MOL3 972 -0,65% OTP39 040 -1,69% RICHTER12 310 -2,27% OPUS434,5 -3,11% ANY7 180 -0,84% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS4 650 -2,15% BUMIX8 860,2 -1,73% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 698,43 -0,18%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
szépségápolás
Estée Lauder
kozmetikum

Rengeteg világmárkával létrejöhet a világ legnagyobb szépségápolási birodalma

Létrejöhet a világ legnagyobb prémium szépségápolási konglomerátuma, amennyiben eredményre vezetnek a spanyol Puig és az amerikai Estée Lauder cégek között egy lehetséges együttműködésről folyó tárgyalások.
Világgazdaság
2026.04.09, 12:02
Frissítve: 2026.04.09, 12:20

Az Origo arról ír, hogy a többek között a Paco Rabanne és a Nina Ricci márkákat birtokló spanyol Puig céget alapító, valamint az amerikai kozmetikai óriást, az Estée Laudert jegyző családok ezen a héten New Yorkban tárgyalásokat folytatnak egy lehetséges egyesülés feltételeiről.

Az Estée Lauder és a Puig cégek létrehozhatják a világ vezető kozmetikai óriásvállalatát / Fotó: shinshila

Az Estée Lauder és a Puig arra törekszik, hogy megállapodásra jussanak a következő hetekben – mondta a Reutersnek egy, az ügyhöz közel álló, de neve elhallgatását kérő informátor.

Ez lenne a világ legnagyobb prémium kozmetikai óriásvállalata

A múlt hónapban Puig és Estée Lauder bejelentették, hogy egy olyan megállapodást vizsgálnak, amelynek nyomán létrejönne a világ legnagyobb prémium szépségápolási vállalata, a már említettek mellett olyan márkákkal, mint a Tom Ford, a Carolina Herrera, a Jean Paul Gaultier és a Clinique.

A Puig eredetileg április 14-én tette volna közzé első negyedéves eredménybeszámolóját és tartotta volna meg befektetői napját, de a gyorsjelentést április 28-ra halasztották, és még nem jelentettek be új dátumot a tőkepiaci napra.

A tranzakció nyomán létrejövő új társaság részvényeit bevezetnék a New York-i tőzsdére.

Elemzői becslések szerint az egyesült vállalkozás bevétele valamivel meghaladná a 20 milliárd eurót, így a világ első számú prémium szépségápolási csoportja lenne, megelőzve a L’Oreal Luxe részlegét, amely 15,6 milliárd eurós forgalmat bonyolít.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
