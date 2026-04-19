Kuba utolsó gazdasági mentsvára is összeomlott, elmaradnak a külföldi turisták
Kuba gazdasága eddig is tragikus állapotban volt, és az amerikai olajembargó romba döntötte az utolsó olyan ágazatot is, amelyik még működött és pénzt hozott: a turizmust. A külföldi látogatók száma a tavalyihoz képest 56 százalékkal zuhant februárban, az Iberia spanyol légitársaság is bejelentette, hogy június 1-jétől legalább október 24-ig felfüggeszti a közvetlen Madrid és Havanna közötti járatokat.
Az Anadolu török hírügynökség jelentése szerint a járatok számát a teljes leállásig folyamatosan csökkentik, és csak akkor kezdik meg ismét az év végén, ha javulnak a körülmények.
Melyik turista akarna ilyen körülmények között idelátogatni?
– lamentált a Reuters helyszínen járt tudósítójának Manuela Arencibia Báez, akinek vendégháza van a sziget egyik legnépszerűbb ökoturisztikai célpontja, a kubai Zapata-mocsár mentén.
Korábban évente több százezer turistát vonzottak a vörös szárazföldi rákok – most a helybéliek nyüzsögnek csak a környéken térerőt keresve, amikor az immár mindennapos áramkimaradások után ismét felgyulladnak a fények.
A tragikus helyzet miatt Kuba már nem vonzó célpont
Kuba gazdasága évtizedek óta válságban van, az állami irányítású gazdaság és a hidegháborús korszakból származó amerikai kereskedelmi embargó miatt állandósult a hiány.
A romló helyzet miatt már 2025-ben 18 százalékkal kevesebb külföldi vendég érkezett, mint egy évvel korábban, és 62 százalékkal kevesebb, mint 2018-ban, amikor rekordot döntöttek 4,7 millió turistával.
Az amerikai olajembargó következtében azonban a helyzet sokkal rosszabb lett, mint akár a koronavírus-járvány idején, az áramkimaradások már napi 22 órán keresztül tartanak, és csak rövid időre jelent könnyebbséget az egyetlen orosz tanker, amelyet Donald Trump átengedett a blokádon.
Áram nélkül nincsen vízszolgáltatás, nem működnek a mobilok,
még a helyi vendégek is elmaradnak, mert nincsen üzemanyag,
hogy utazni tudjanak, a vidéken korábban is gyenge színvonalú orvosi ellátás most gyakorlatilag ellehetetlenült.
Ez lesz a turizmus legrosszabb éve
Trump olajembargója egybeesett a kubai turisztikai főszezonnal, ami gyakorlatilag garantálja, hogy az ágazat katasztrofális évet zárjon, pedig 2024-ben még az ország devizabevételeinek a 10 százalékát adta.
Számos szálloda és szolgáltató kénytelen volt bezárni Havannától kezdve a legnépszerűbb tengerparti üdülőhelyekig, Varaderóig, Cayo Santa Maríáig és Cayo Cocóig, amikor az üzemanyaghiány miatt sok légitársaság járatokat szüntetett meg, és elkezdte kimenekíteni a turistákat.
„Ezekben a hónapokban mindig tele vagyok foglalásokkal, most viszont üresek a szobáink” – mondta Fidel Silvestre Fuentes, aki régóta nyújt szállást a világ minden tájáról érkező madármegfigyelőknek.
Ez a visszaesés különösen
katasztrofális következményekkel jár az olyan térségben élő számára, mint a Zapata-mocsár, ahol a turizmus biztosítja a megélhetést.
Majd segít egy újabb Castro?
A szerencsések rendelkeztek annyi anyagi tartalékkal, hogy vehessenek napelemet és akkumulátort. A napenergia gyors terjedése egyelőre mentőöv a szigetországnak, amely tavaly egy gigawattnyi fotovoltaikus panelt kapott Pekingből. A cél, hogy idén már a villamosenergia-termelés 15 százalékát megújuló forrásokból fedezzék.
Azonban a napelemek sem segítenek, alig maréknyi bátor külföldi lézeng a népszerű turistahelyeken. Az egykor
- európaiktól,
- kanadaiaktól,
- oroszoktól
- és törököktől
nyüzsgő havannai utcák ma szokatlanul csöndesek és mocskosak, mert az üzemanyaghiány miatt a szemetet sem szállítják el.
A legtöbb bolt zárva, a még nyitva lévő éttermek is üresek, eltűntek az utcákról az ikonikus, színes amerikai klasszikus autók. Mindenki várja, hogy javuljon a helyzet, Kuba kommunista vezetése is kész a gazdasági katasztrófa elhárítása érdekében megnyitni hanyatló gazdaságát az Egyesült Államokban és más országokban élő diaszpóra előtt, lehetővé tenné a számukra, hogy vállalkozásokat alapítsanak és ingatlanokat vásároljanak.
Washington ironikus módon egy újabb Castrótól várja a gazdasági és politikai reformokat. Sajtóértesülések szerint Raúl Castro korábbi elnök unokája, Raúl Guillermo Rodriguez Castro az új erős ember, aki amerikai segítséggel megfordíthatja Kuba sorsát.