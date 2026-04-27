Gigantikus üzletre készül az olajhatalom, az utolsó pillanatban bukhat el: eladná a legfontosabb vezetékrendszerét, de mindenki megijedt az iráni háború miatt

Nem mindennapi pénzügyi manőver körvonalazódik Kuvaitban: a világ vezető bankjai több milliárd dolláros hitelcsomagot állítanak össze egy stratégiai olajvezeték-hálózat részesedésének megvásárlására. A háborús kockázatok, sorozatos dróntámadások és a globális energiapolitika feszültségei miatt azonban a befektetőknek garanciákra is van szükségük.

A nemzetközi bankrendszer legnagyobb szereplői sorakoznak fel egy kuvaiti olajüzlet mögé / Fotó: STRINGER / Reuters

Jelentős nemzetközi banki összefogás rajzolódik ki a kuvaiti olajszektor egyik kulcsfontosságú üzlete körül. A JPMorgan Chase, a HSBC, valamint két helyi pénzintézet, a National Bank of Kuwait és a Kuwait Finance House egy mintegy 6 milliárd dolláros finanszírozási szindikátusban vesz részt. A cél, hogy támogassák azokat a befektetőket, akik részesedést vásárolnának a Kuwait Petroleum Corporation olajvezeték-hálózatában.

Az üzlet teljes értékét körülbelül 7 milliárd dollárra becsülik, ami jól mutatja, milyen stratégiai jelentőségű infrastruktúráról van szó.

A hálózat Kuvait olajmezőit köti össze az exportterminálokkal, így kulcsszerepet játszik az ország energiaszektorában és exportképességében.

A folyamat azonban korántsem zajlik zökkenőmentesen. A térséget megrázó amerikai-izraeli-iráni konfliktus komoly bizonytalanságot hozott. A Kuwait Petroleum Corporation maga is elismerte a Reutersnek, hogy egyes működési egységei „jelentős anyagi károkat” szenvedtek el dróntámadások következtében, bár a konkrét létesítményeket nem nevezték meg. Ez a fejlemény azonnal óvatosságra intette a befektetőket.

Nem véletlen, hogy az előzetes ajánlatok beadási határidejét április 7-ről április 28-ra halasztották. A potenciális vevők több időt kértek, hogy felmérjék a gyorsan változó geopolitikai helyzetet, különösen azután, hogy április 8-án tűzszünetet jelentettek be az Egyesült Államok és Irán között.

Kuvaitnak garantálnia kell a biztonságot

A befektetők egyik legfontosabb követelése a kockázatok kezelése. Különösen az olajszállítás folytonossága aggasztja őket, hiszen a kuvaiti vezetékek működése nemcsak a helyi infrastruktúrától, hanem a globálisan kritikus Hormuzi-szoros stabilitásától is függ. Ez a tengeri útvonal a világ egyik legfontosabb olajszállítási csomópontja, így bármilyen fennakadás globális hatással járhat.