Utasokkal tele géppel, engedély nélkül végzett veszélyes manővert az európai légitársaság pilótája: súlyos büntetés jöhet – videó

Vizsgálatot indított az Icelandair izlandi légitársaság egy nyugdíj előtt álló pilótája ellen, aki engedély nélkül hajtott végre alacsony áthúzást egy utasokkal teli Boeing 757-200-assal lakott terület felett. Az eset április 11-én történt a Frankfurt és Keflavík között közlekedő FI 521-es járaton.

Az Airportal.hu cikke szerint a nyugdíjazása előtti utolsó repülésén a kapitány eltért az előírt megközelítési profiltól, és alacsony magasságon átrepült szülővárosa, az Izland partjaitól délre található, kis szigetcsoporton fekvő Vestmannaeyjabaer felett. A manőver következtében a térség mintegy 4500 lakosa közül többen erős zajról és rezgésről számoltak be, többen attól tartottak, hogy a repülőgép balesetet szenved. A jelentések szerint a 757-es nagyjából százméteres magasságban haladhatott el a település felett, azonban ezt hivatalosan még nem erősítették meg.

Az egyelőre nem tisztázott, hogy a fedélzeten tartózkodó utasokat tájékoztatták-e előzetesen erről a manőverről.

ICELANDAIR REPORTS OWN PILOT TO POLICE OVER LOW FLYOVER INCIDENT.

Icelandair has taken a serious stance after one of its pilots allegedly flew a Boeing 757 (TF-ISR) below permitted altitude, nearly 100 m/328 ft over Vestmannaeyjar, during his final flight before retirement.



A járat végül rendben leszállt Keflavíkban, azonban az eset miatt belső vizsgálat indult, és sajtóértesülések szerint a hatóságokat is értesítették. A hírek egyelőre nem tértek ki arra, hogy a járat személyzete értesítette-e a légiforgalmi irányítást arról, hogy eltérnek a megközelítési eljárástól, illetve hogy kaptak-e tőlük engedélyt a manőverre.

Az izlandi légitársaság hangsúlyozta, hogy az alacsony áthúzás nem szerepelt a repülési tervben, és azt nem engedélyezték előzetesen. A vállalat üzemeltetési vezetője szerint a menetrend szerinti repülés szigorúan szabályozott eljárásokon alapul, amelyek nem tesznek lehetővé ilyen eltéréseket. A légitársaság egyelőre nem közölt részleteket a pilótával szembeni esetleges következményekről.