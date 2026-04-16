Deviza
EUR/HUF364,43 +0,33% USD/HUF309,31 +0,53% GBP/HUF418,94 +0,34% CHF/HUF394,79 +0,28% PLN/HUF85,95 +0,21% RON/HUF71,55 +0,25% CZK/HUF14,97 +0,27% EUR/HUF364,43 +0,33% USD/HUF309,31 +0,53% GBP/HUF418,94 +0,34% CHF/HUF394,79 +0,28% PLN/HUF85,95 +0,21% RON/HUF71,55 +0,25% CZK/HUF14,97 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX137 161,91 -1,68% MTELEKOM2 348 +0,51% MOL4 212 -5,08% OTP43 730 -1,3% RICHTER12 790 -0,31% OPUS392 +2,42% ANY7 620 +0,39% AUTOWALLIS149,5 -1,67% WABERERS4 720 +1,91% BUMIX9 119,64 +0,26% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 837,94 -0,68% BUX137 161,91 -1,68% MTELEKOM2 348 +0,51% MOL4 212 -5,08% OTP43 730 -1,3% RICHTER12 790 -0,31% OPUS392 +2,42% ANY7 620 +0,39% AUTOWALLIS149,5 -1,67% WABERERS4 720 +1,91% BUMIX9 119,64 +0,26% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 837,94 -0,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
légi közlekedés
manőver
repülés

Utasokkal tele géppel, engedély nélkül végzett veszélyes manővert az európai légitársaság pilótája: súlyos büntetés jöhet – videó

Lakott terület fölött végzett alacsony áthúzást a Boeing. Az Icelandair izlandi légitársaság eljárást indított az engedély nélkül manőverező pilóta ellen.
2026.04.16, 13:12
Frissítve: 2026.04.16, 13:28

Vizsgálatot indított az Icelandair izlandi légitársaság egy nyugdíj előtt álló pilótája ellen, aki engedély nélkül hajtott végre alacsony áthúzást egy utasokkal teli Boeing 757-200-assal lakott terület felett. Az eset április 11-én történt a Frankfurt és Keflavík között közlekedő FI 521-es járaton.

Az Icelandair légitársaság pilótája engedély nélkül végzett veszélyes manővert / Fotó: Urbanandsport / NurPhoto / AFP (képünk illusztráció)

Az Airportal.hu cikke szerint a nyugdíjazása előtti utolsó repülésén a kapitány eltért az előírt megközelítési profiltól, és alacsony magasságon átrepült szülővárosa, az Izland partjaitól délre található, kis szigetcsoporton fekvő Vestmannaeyjabaer felett. A manőver következtében a térség mintegy 4500 lakosa közül többen erős zajról és rezgésről számoltak be, többen attól tartottak, hogy a repülőgép balesetet szenved. A jelentések szerint a 757-es nagyjából százméteres magasságban haladhatott el a település felett, azonban ezt hivatalosan még nem erősítették meg.

Az egyelőre nem tisztázott, hogy a fedélzeten tartózkodó utasokat tájékoztatták-e előzetesen erről a manőverről.

A járat végül rendben leszállt Keflavíkban, azonban az eset miatt belső vizsgálat indult, és sajtóértesülések szerint a hatóságokat is értesítették. A hírek egyelőre nem tértek ki arra, hogy a járat személyzete értesítette-e a légiforgalmi irányítást arról, hogy eltérnek a megközelítési eljárástól, illetve hogy kaptak-e tőlük engedélyt a manőverre.

Az izlandi légitársaság hangsúlyozta, hogy az alacsony áthúzás nem szerepelt a repülési tervben, és azt nem engedélyezték előzetesen. A vállalat üzemeltetési vezetője szerint a menetrend szerinti repülés szigorúan szabályozott eljárásokon alapul, amelyek nem tesznek lehetővé ilyen eltéréseket. A légitársaság egyelőre nem közölt részleteket a pilótával szembeni esetleges következményekről.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
