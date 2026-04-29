Amerika gázközpontot nyithat Európában, bejelentkezett érte az első ország: innen teríthetik szét az LNG-t a többi államnak

Lengyelország kulcsszerepre tör az amerikai energia európai elosztásában, és Karol Nawrocki elnök azt tervezi, hogy hazája regionális központtá váljon az olaj- és földgázbehozatalban.

Karol Nawrocki szerint Lengyelország energiahíddá válhatna az Egyesült Államok és Európa között

Lengyelország egyértelműen magasabb fokozatba kapcsolt az energiapolitikában. Nawrocki szerdán bejelentette, hogy országa készen áll arra, hogy az amerikai energia – elsősorban a földgáz – egyik legfontosabb európai belépési pontjává váljon.

Lengyelország északi kapuként szolgálhatna a régió számára, ami alapjaiban alakíthatja át Közép-Európa energiaellátását, megvédve a régiót a piaci bizonytalanságoktól

– jelentette ki az elnök.

A bejelentés a Three Seas Initiative csúcstalálkozóján hangzott el, amely a Balti-, a Fekete- és az Adriai-tenger közötti 13 országot tömöríti. A 2015-ben létrehozott együttműködés célja éppen az, hogy erősítse az infrastruktúrát, az energiafüggetlenséget és a gazdasági kapcsolatokat a térségben. Nawrocki szerint ebben az Egyesült Államok kulcsszereplő.

Az elnök nem hagyott kétséget afelől, hogy Varsó Washingtonra stratégiai partnerként tekint. Kiemelte, hogy az amerikai jelenlét nemcsak formális szövetséget jelent, hanem a régió biztonságának egyik alappillére is. A csúcson részt vett Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter is, ami tovább erősítette a transzatlanti együttműködés politikai súlyát.

Nawrocki elsimítaná a lengyel-amerikai ellenségeskedést

A háttérben azonban nem teljes az egyetértés Lengyelországon belül. Donald Tusk miniszterelnök nemrég nyíltan felvetette a kérdést: vajon az Egyesült Államok valóban minden helyzetben kitart-e a NATO mellett, különösen egy esetleges orosz támadás esetén? Ez a kijelentés komoly hullámokat vetett, hiszen a régió biztonságpolitikájának egyik alapja az amerikai jelenlét.

Nawrocki ezzel szemben határozottan kiállt Washington mellett. Szerinte az Egyesült Államok a NATO keleti szárnyának stabilitását garantáló legfontosabb tényező, és ezt a szerepet nem gyengíteni, hanem erősíteni kell. A lengyel álláspont világos: minél szorosabb az együttműködés az USA-val, annál nagyobb az esély az energia- és katonai biztonság megőrzésére.

A gazdasági dimenzió legalább ennyire fontos: az amerikai cseppfolyósított földgáz egyre nagyobb szerepet játszik Európában, különösen az orosz energiahordozóktól való leválás után.

Lengyelország már eddig is komoly beruházásokat hajtott végre LNG-terminálok és vezetékek terén, így a mostani terv nem a nulláról indul. Ha Varsó valóban regionális elosztó központtá válik, az nemcsak saját ellátásbiztonságát növeli, hanem politikai befolyását is.