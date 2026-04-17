„Mennyei megyei:" ötödosztályú csapatot vett Lionel Messi – gigászi sztárokat nevelt ki a legendás klub

Új szerepkörben a futballtörténelem egyik legkiválóbb labdarúgója, klubtulajdonosként is kipróbálja magát Lionel Messi. A nyolcszoros aranylabdás argentin támadó 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a spanyol ötödosztályban játszó UE Cornellá csapatában.

Lionel Messi 38 évesen is sikert sikerre halmoz az Inter Miamival, most klubtulajdonosként is kipróbálja magát

A Barcelona agglomerációjában működő egyesület komoly múltra tekint vissza, 1951-ben alapították, mára pedig erős utánpótlásnevelő műhelynek számít. Náluk ismerkedett meg a foci alapjaival Messi korábbi csapattársa,

a BL-győztes és többszörös spanyol bajnok Jordi Alba,

a spanyol válogatott és az Arsenal jelenlegi kapusa, David Raya,

illetve a Barcelona védője, Gerard Martin.

A Cornellá felnőtt gárdája a spanyol alsóbb ligákban szerepel, 2014-től 10 éven át a harmadosztályban játszottak, jelenleg az ötödik vonal mezőnyét erősítik, az utánpótláscsapatok viszont a legmagasabb szinten futballoznak. Ugyanakkor a felnőttcsapatnak is jó esélye van rá, hogy hamarosan szintet lépjen: négy fordulóval a bajnoki szezon vége előtt jelenleg harmadik, osztályozót érő helyen állnak, öt pontra lemaradva az automatikus feljutást jelentő első pozíciótól.

A Cornellá közleménye szerint Messi érkezése új fejezetet nyit a klub történelmében, az ő szerepvállalásával sportszakmai és intézményi szinten is komoly fejlődésnek indulhat az egyesület, ugyanakkor továbbra is kiemelten fontosnak tekintik a fiatal tehetségek gondozását, fejlesztését.

Azt hivatalosan nem hozták nyilvánosságra a felek, hogy Messi mekkora összeget fizetett a tulajdonrészéért, a barcelonai székhelyű sportlap, az El Mundo Deportivo azonban arról ír, hogy az előző tulajdonos, Francesc Espín 200 ezer euróért szerezte meg a csapatot tavaly ősszel, így valószínű, hogy a mostani vételár is ekörül mozoghat.

Beckham, Iniesta, Jordi Alba és Cristiano Ronaldo nyomdokain Lionel Messi

Nem újkeletű, hogy korábbi, vagy akár aktív labdarúgók klubtulajdonosnak álljanak: előbbi kategória legismertebb képviselője épp Messi jelenlegi munkaadója, Sir David Beckham, aki 2018-ban alapította meg befektetőtársaival az Inter Miamit, amely mára az amerikai labdarúgás fontos szereplője lett, olyannyira, hogy az élvonalbeli bajnokság, az MLS legutóbbi idényét ők nyerték meg.