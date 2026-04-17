„Mennyei megyei:" ötödosztályú csapatot vett Lionel Messi – gigászi sztárokat nevelt ki a legendás klub
Új szerepkörben a futballtörténelem egyik legkiválóbb labdarúgója, klubtulajdonosként is kipróbálja magát Lionel Messi. A nyolcszoros aranylabdás argentin támadó 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a spanyol ötödosztályban játszó UE Cornellá csapatában.
A Barcelona agglomerációjában működő egyesület komoly múltra tekint vissza, 1951-ben alapították, mára pedig erős utánpótlásnevelő műhelynek számít. Náluk ismerkedett meg a foci alapjaival Messi korábbi csapattársa,
- a BL-győztes és többszörös spanyol bajnok Jordi Alba,
- a spanyol válogatott és az Arsenal jelenlegi kapusa, David Raya,
- illetve a Barcelona védője, Gerard Martin.
A Cornellá felnőtt gárdája a spanyol alsóbb ligákban szerepel, 2014-től 10 éven át a harmadosztályban játszottak, jelenleg az ötödik vonal mezőnyét erősítik, az utánpótláscsapatok viszont a legmagasabb szinten futballoznak. Ugyanakkor a felnőttcsapatnak is jó esélye van rá, hogy hamarosan szintet lépjen: négy fordulóval a bajnoki szezon vége előtt jelenleg harmadik, osztályozót érő helyen állnak, öt pontra lemaradva az automatikus feljutást jelentő első pozíciótól.
A Cornellá közleménye szerint Messi érkezése új fejezetet nyit a klub történelmében, az ő szerepvállalásával sportszakmai és intézményi szinten is komoly fejlődésnek indulhat az egyesület, ugyanakkor továbbra is kiemelten fontosnak tekintik a fiatal tehetségek gondozását, fejlesztését.
Azt hivatalosan nem hozták nyilvánosságra a felek, hogy Messi mekkora összeget fizetett a tulajdonrészéért, a barcelonai székhelyű sportlap, az El Mundo Deportivo azonban arról ír, hogy az előző tulajdonos, Francesc Espín 200 ezer euróért szerezte meg a csapatot tavaly ősszel, így valószínű, hogy a mostani vételár is ekörül mozoghat.
Beckham, Iniesta, Jordi Alba és Cristiano Ronaldo nyomdokain Lionel Messi
Nem újkeletű, hogy korábbi, vagy akár aktív labdarúgók klubtulajdonosnak álljanak: előbbi kategória legismertebb képviselője épp Messi jelenlegi munkaadója, Sir David Beckham, aki 2018-ban alapította meg befektetőtársaival az Inter Miamit, amely mára az amerikai labdarúgás fontos szereplője lett, olyannyira, hogy az élvonalbeli bajnokság, az MLS legutóbbi idényét ők nyerték meg.
Messi korábbi barcelonai csapattársa, Andrés Iniesta szintén szerepet vállalt a futballban befektetőként: ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a világ- és Európa-bajnok középpályás 2024 novemberében szerzett résztulajdont a dán Helsingör együttesében.
Külön pikáns ízt kap Messi szerepvállalásával a Cornellá Hospitalet elleni mérkőzése, ami május 10-én lesz esedékes, hiszen túl azon, hogy utóbbi csapat jelenleg a 4. a Cornellá mögött, résztulajdonosai között tudhatja Messi régi harcostársát, a fentebb már emlegetett, Cornellá-nevelésű Jordi Albát.
A jelen és a közelmúlt másik állócsillaga, Messi nagy riválisa, Cristiano Ronaldo a közelmúltban szintén futballbefektetőnek állt: február végén vásárolt 25 százalékos tulajdonrészt a spanyol másodosztályú UD Almeríában.
Messi évek óta a világ leggazdagabb sportolói között
Lionel Messi évek óta a világ legjobban kereső labdarúgói közé tartozik: szerződését tavaly októberben hosszabbította meg 2028-ig az Inter Miamival, a klub társtulajdonosa, Jorge Mas nemrégiben a Bloombergnek nyilatkozva elmondta , a támadó évente bónuszokkal együtt 70-80 millió dollár fizetést kap a floridai alakulattól. A Forbes legjobban fizetett sportolóit összesítő listáján ötödik helyre tett a 38 esztendős Messit, aki a magazin számításai alapján tavaly a szponzori szerződésekkel és egyéb pályán kívüli bevételekkel együtt tavaly összesen 135 millió dollárt tehetett zsebbre. A futballisták közül csak Cristiano Ronaldo előzi meg, aki 225 millió dolláros bérért játszik a szaúdi Al-Nasszrben.
Messi összvagyonát különböző források alsó hangon is egymilliárd dollár környékére becsülik, a Sportico sportgazdasági szakportál legfrissebb elemzése szerint ez az összeg az 1,6 milliárd dollárt is elérheti, míg Ronaldo vagyonát ők 2 milliárd dollár környékére teszik.