A nagy európai légitársaság sorban törli budapesti járatait

Szerdától újabb kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansa légiutas-kisérői, miután hétfőn és kedden sem vették föl a munkát követeléseik alátámasztására.

A Lufthansa és regionális leányvállalata, a CityLine mintegy 20 ezer légiutas-kísérője éjféltől sztrájkol. A légiutas-kísérők UFO nevű szakszervezete a legújabb, csütörtökig tartó sztrájkot a jobb munkakörülményekért és magasabb bérekért folytatott küzdelem részeként hirdette meg.

Várhatóan ismét több száz járatot kell törölni, köztük a Budapest Airport honlapja szerint a Frankfurtból és a Münchenből Budapestre tartó és az innen induló járatokat is.

A mostani az idei ötödik sztrájk a Lufthansa-csoportnál.

Mint lapunk is beszámolt róla, hétfőtől a légiutas-kísérők után a pilóták is munkabeszüntetéssel tiltakoznak. Törölték a Lufthansa hétfői budapesti járatait is a sztrájk miatt. A menetrendi tájékoztató szerint a 9.45-kor Frankfurtba induló gép még felszállt, de a 11.40-kor Frankfurtba, a 13.20-kor Münchenbe, a 14.10-kor Frankfurtba, a 17.30-kor Münchenbe és a 19.35-kor Frankfurtba indítandó járatokat törölték.

A Lufthansa pilótái két napig sztrájkoltak, ezért a keddi budapesti járatokat is törölték.

A múlt héten a légiutas-kísérők egynapos munkabeszüntetése miatt több száz járat nem indult el Németország legnagyobb légitársaságánál.