Deviza
EUR/HUF363,24 -0,22% USD/HUF309,12 -0,25% GBP/HUF417,89 -0,21% CHF/HUF396,35 -0,16% PLN/HUF85,79 -0,12% RON/HUF71,28 -0,17% CZK/HUF14,93 -0,23% EUR/HUF363,24 -0,22% USD/HUF309,12 -0,25% GBP/HUF417,89 -0,21% CHF/HUF396,35 -0,16% PLN/HUF85,79 -0,12% RON/HUF71,28 -0,17% CZK/HUF14,93 -0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
iráni konfliktus
kerozin
kerozinhiány
Lufthansa

Kerozinválság: 20 ezer járatot töröl a Lufthansa, lehet, hogy lőttek az idei nyaralásnak

Az üzemanyagáram emelkedése miatt lépni kényszerül a légitársaság. A Lufthansa-csoport idén húszezer járatot töröl. Ennek első hullámát már be is jelentette.
VG
2026.04.22, 08:08

Az iráni háború és annak következményei a légiközlekedési szektort is egyre jobban érintik. A Lufthansa-csoport a regionális leányvállalata, a CityLine megszüntetésével és jelentős átszervezésekkel októberig mintegy húszezer rövid távú járatot töröl. Ez a lépés csaknem 40 000 tonna kerozin megtakarításának felel meg. Ez kulcsfontosságú, mivel az üzemanyag ára a közel-keleti konfliktus kezdete óta megduplázódott.

A Lufthansa-csoport idén húszezer járatot töröl / Fotó: PuzzlePix/Shutterstock

A Die Welt arról számol be, hogy az átalakításokkal csökken az egyre gazdaságtalanabbá váló rövid távú járatok száma. A Lufthansa kínálatát a nyári időszakban a hat központ – Frankfurt, München, Zürich, Bécs, Brüsszel és Róma – köré optimalizálják. Az utasok így továbbra is hozzáférhetnek a globális útvonalhálózathoz.

A légitársaság tájékoztatása szerint az első, naponta 120 járat törlését eredményező intézkedéseket hétfőn, május végéig bezárólak már végre is hajtották. A változtatásokban érintett utasokat már értesítették is erről.

Jelentős átszervezéseket jelentett be a Lufthansa

Ideiglenesen megszűnik a Frankfurt és a lengyelországi Bydgoszcz, illetve Rzeszów, valamint a norvégiai Stavanger közötti összeköttetés.

A Lufthasa-csoporton belül tíz járatot más repülőtereken keresztül üzemeltetnek majd. Érintett:

  • Heringsdorf (Németország),
  • Cork (Írország),
  • Gdańsk (Lengyelország),
  • Ljubljana (Szlovénia),
  • Rijeka (Horvátország),
  • Nagyszeben (Románia),
  • Stuttgart (Németország),
  • Trondheim (Norvégia),
  • Tivat (Montenegró),
  • Wrocław (Lengyelország).

A Lufthansa a kapacitások csökkentése miatt a középtávú útvonaltervezését is felülvizsgálja. A részleteket terveik szerint április végén, május elején hozzák nyilvánosságra. A nyári menetrendben jelenleg szereplő járatok esetében a csoport nagyrészt stabil üzemanyag-ellátásra számít.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.