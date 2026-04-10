Újabb hatalmas sztrájk bénítja meg Európa légiközlekedését – nem szállnak fel az egyik legnagyobb légitársaság repülői, budapesti járatokat is töröltek

Sztrájkolnak a német vállalat légiutas-kísérői pénteken. A munkabeszüntetés miatt több száz Lufthansa-járatot töröltek.
VG/MTI
2026.04.10, 08:50
Frissítve: 2026.04.10, 09:07

Éjfélkor sztrájkba léptek a német Lufthansa légitársaság légiutas-kísérői – jelentette be a munkabeszüntetést kezdeményező UFO szakszervezet szóvivője. A mintegy 20 ezer légiutas-kísérő a tervek szerint péntek este tíz óráig nem veszi föl a munkát.

Péntek késő estig a földön maradnak a Lufthansa repülőgépei / Fotó: Markus Mainka /  Shutterstock

A szakszervezet azért hirdetett sztrájkot, mert nem sikerült tető alá hozni a kollektív bérmegállapodást. Ezen kívül holtpontra jutottak a CityLine regionális leányvállalat integrálásáról szóló tárgyalások a Lufthansa City Airlines nevű új vállalatba, ami az érdekvédelmi szervezet szerint akár 800 munkahely elvesztését is okozhatja.

A mostani az idei harmadik nagyobb sztrájk Németország legnagyobb légitársaságánál.

Frankfurtban, a légitársaság legnagyobb csomópontjában a Lufthansa nagyjából 350 tervezett pénteki indulásának mintegy 75 százalékát törölték. Az érkező gépekkel is hasonló a helyzet.

„Ez a helyzet elkerülhető lett volna – a felelősség a Lufthansa kezében van, amely eddig még tárgyalásra alkalmas javaslatot sem tudott előadni” – nyilatkozta a Reutersnek Joachim Vázquez Bürger, az UFO vezetője. A szakszervezet elvárásai közé tartozott a műszakok kiszámíthatóbbá tétele és a hosszabb felmondási idő.

A Lufthansa szóvivője, Martin Leutke elnézést kért az utasoktól a kényelmetlenségért, az UFO sztrájkját pedig aránytalannak nevezte. A Lufthansa felszólította a szakszervezetet, hogy folytassák a tárgyalásokat.

A Lufthansa máris lecsap a konkurenciára, a háború miatt leálltak a közel-keleti légitársaságok, teljesen átalakul a hosszú távú járatok piaca

A német Lufthansa mérlegeli, hogy növeli a járatok számát az ázsiai és afrikai útvonalakon, mivel egyre erősebb a kereslet a hosszú távú járatok iránt. Ez jól mutatja, hogy az iráni háború miként forgatta fel az utasforgalmat, amelyet korábban nagyrészt közel-keleti légitársaságok szolgáltak ki.

Európa legnagyobb légi közlekedési csoportja Szingapúr, India, Kína és Dél-Afrika – derült ki a légitársaság márciusi közleményéből. Ugyanakkor a Lufthansa arra is figyelmeztetett, hogy az iráni háború jelentős bizonytalanságot visz minden előrejelzésbe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
