Folytatódik a sztrájk Európa egyik legnagyobb légitársaságánál – az összes budapesti járatát törölte

A Lufthansa pilótáinak sztrájkja miatt törölték a légitársaság hétfői budapesti járatait – olvasható a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér honlapján. A menetrendi tájékoztató szerint a 9.45.kor Frankfurtba induló gép még felszállt, de a 11.40-kor Frankfurtba, a 13.20-kor Münchenbe, a 14.10-kor Frankfurtba, a 17.30-kor Münchenbe és a 19.35-kor Frankfurtba indítandó járatokat törölték.

A Budapestre érkező Lufthansa-gépek közül a 8.45-ös frankfurti még megérkezett, de a 8.30-as müncheni, a 10.55-ös frankfurti, a 12.35-ös müncheni, a 13.30-as frankfurti, a 16.50-es müncheni, a 18.35-ös frankfurti, a 23.30-as müncheni és a 23.40-es frankfurti járat már nem fog leszállni.

A Lufthansa pilótái 2 napig sztrájkolnak, így a keddi budapesti járatokat is törölték. A munkabeszüntetés kedd éjfélig tart. A mostani a negyedik sztrájkhullám a vállalatcsoportnál, múlt héten a légiutas-kísérők egynapos munkabeszüntetése miatt több száz járat nem indult el Németország legnagyobb légitársaságánál.

Újabb hatalmas sztrájk bénítja meg Európa légi közlekedését – nem szállnak fel a Lufthansa repülői, budapesti járatokat is töröltek

Először péntek éjfélkor léptek sztrájkba a német Lufthansa légitársaság légiutas-kísérői – jelentette be a munkabeszüntetést kezdeményező UFO szakszervezet szóvivője. A mintegy 20 ezer légiutas-kísérő a tervek szerint péntek este tíz óráig nem vette fel a munkát.

A szakszervezet azért hirdetett sztrájkot, mert nem sikerült tető alá hozni a kollektív bérmegállapodást. Ezenkívül holtpontra jutottak a CityLine regionális leányvállalat integrálásáról szóló tárgyalások a Lufthansa City Airlines nevű új vállalatba, ami az érdekvédelmi szervezet szerint akár 800 munkahely elvesztését is okozhatja.

Frankfurtban, a légitársaság legnagyobb csomópontjában a Lufthansa nagyjából 350 tervezett pénteki indulásának mintegy 75 százalékát törölték. Az érkező gépekkel is hasonló volt a helyzet.

A Lufthansa szóvivője, Martin Leutke aznap reggel elnézést kért az utasoktól a kényelmetlenségért, az UFO sztrájkját pedig aránytalannak nevezte. A Lufthansa felszólította a szakszervezetet, hogy folytassák a tárgyalásokat. A légiutas-kísérőkkel még nem sikerült megegyezni, de hétfőn már a pilóták is akcióba lendültek. A mostani immár az idei negyedik nagyobb sztrájk Németország legnagyobb légitársaságánál.