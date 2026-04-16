Nem kell senkinek a Louis Vuitton és a Gucci a Közel-Keleten, de a Rolls-Royce is rosszul fogy

A luxuspiac fellendüléséről szóló terveket az iráni háború alaposan keresztülhúzta. A konfliktus óta a Közel-Keleten egyre kevesebben vásárolják a Louis Vuittont, vagy épp koccintanak Dom Pérignonnal.
2026.04.16, 11:20

A francia luxusipar ékkövének számító LVMH meglehetősen rosszul zárta az első negyedévet. A vállalat, amely a világ vezető luxustermék-csoportja 75 rangos márkát tömörít, 80,8 milliárd eurós árbevétellel (2025) és több mint 6280 üzletből álló kiskereskedelmi hálózattal világszerte. A francia luxusóriás a hét elején azonban rossz híreket közölt befektetőivel: a jelentésből kiderült, hogy az iráni háború legalább 1%-kal csökkentette a teljes csoportszintű árbevételét az elmúlt negyedévben.

Egy luxus üzlet üzlet a Dubai Mall bevásárlóközpontban Fotó: NurPhoto / NurPhoto
A francia luxusipar ékkövének számító LVMH idén Európa egyik legrosszabbul teljesítő nagyvállalata lett

A milliárdos Bernard Arnault által vezetett és ellenőrzött konglomerátum részvényei 26%-kal estek az év eleje óta, így Európa egyik legrosszabbul teljesítő nagyvállalata lett – írta a Reuters.

Noha a Louis Vuitton, a Dior, a Bulgari ékszerek, vagy épp a Hennessy márkák tulajdonosának globális első negyedéves eladásai – árfolyamhatások és akvizíciók nélkül – 1 százalékos növekedést értek el, ez még mindig elmaradt az elemzők által várt 1,5 százaléktól.

A csoport pénzügyi vezetője, Cecile Cabanis elmondta, hogy ennek fő oka, hogy a Közel-Keleten jelentősen visszaesett a kereslet. 

A dubaji bevásárlóközpontok eladásai közel 50%-kal csökkentek azóta, hogy az amerikai-izraeli támadások Irán ellen február végén elindították a legújabb közel-keleti konfliktust. 

Holott a régió igen fontos az LVMH-nak: a csoport eladásainak körülbelül 6%-át teszi ki. 

Emellett Európában is három százalékot estek a bevételek, köszönhetően a kevesebb turistának és az euró erős árfolyamának.

A helyzet ugyanakkor nem teljesen reménytelen, hiszen az Egyesült Államokban és Kínában némileg emelkedett az LVMH csoport értékesítése.

A Gucci tulajdonosa, a Kering és a Hermes első negyedéves eredményei is csalódást okoztak a befektetőknek

A Hermes részvényei 14%-ot zuhantak, míg a Keringé 10%-ot.

Bár a közel-keleti régió viszonylag kis részét teszi ki a nagy luxuscégek árbevételének – jellemzően egy számjegyű összegeket –, mégis fénypontnak bizonyult egy olyan kegyveszett szektorban, ahol sokaknak nehézséget okozott a növekedéshez való visszatérés.

A globális bizonytalanság jelentős befektetői szorongást váltott ki, különösen azok körében, akik a luxuscikkek iránti kereslet régóta várt fellendülésére számítottak ebben az évben. Így pedig szinte borítékolható, hogy a luxusszektor 2026-ra prognosztizált fellendülése megkésik.

A Közel-Keleten nem csak a luxustáskákból, de a luxusautókból is jóval kevesebb fogy 

A piac, amely mennyiségben a legtöbb luxusautó-gyártó eladásainak közel 10%-át tette ki, most koránt sincs jó helyzetben. 

Sok luxusmárka-kereskedés ideiglenesen be is zárt az Perzsa-öböl menti térségben a háború február 28-i kitörése után – derült ki az Origo cikkéből.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
