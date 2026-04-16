Új magyar légitársaság: megérkezett az első, átvette az óriásrepülőgépét a Hungary Airlines – az A330-200 csak a kezdet
A Hungary Airlines magyar vállalat bővítette cargoüzletágát, miután átvette első A330-200(P2F) típusú teherszállító repülőgépét.
Közvetlenül Európa és Kína között
Az újonnan flottába állított gép egy átalakított teherszállító repülőgép, amelyet a kínai logisztikai vállalat, a ZTO Express biztosít. A partnerségi megállapodás alapján a Hungary Airlines CMI-konstrukcióban üzemelteti majd a repülőgépet a ZTO Express számára, elsősorban Európa és Kína közötti útvonalakon, elektronikus kereskedelmi termékek szállítására. Az A330-200(P2F) a légitársaság meglévő flottájához csatlakozik, amely eddig egyetlen gyártású A330-200F típusú teherszállító repülőgépből állt (lajstromjele: HA-LHU), ez a magyar állam tulajdonában van – közölte a Diecast Aircraftforum. A légitársaság nemrég jelent meg a kínai szárazföldi piacon:
2025 szeptemberében elindította Budapest és Csengcsou közötti közvetlen járatait.
Az A330-asok mellett a Hungary Airlines további két 777-300(ERSF) teherszállító repülőgépet is forgalomba állítana ACMI-szerződés keretében, hogy tovább erősítse hosszú távú cargo-kapacitását.
Wáberer és Emőri nevéhez köthető a magyar újdonság
Wáberer György és Emőri Gábor közös céget alapított WE Aircraft Invest Kft. néven, amely a légi személyszállítás és árufuvarozás területén kíván tevékenykedni – írja a HVG.
Wáberer György a Waberer’s logisztikai vállalat alapítója, amelyből később kiszállt. Emőri Gábor az i-Holding cégcsoport egyik kulcsfigurája, amelynek érdekeltségei között korábban kiemelt szerepet játszott az állami útdíjrendszer technológiai fejlesztése és üzemeltetése az i-Cell Mobilsoft Zrt. révén. Ez utóbbi társaság tulajdonjoga december óta az állami tulajdonú Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez került.
A WE Aircraft Invest Kft. 10 millió forintos alaptőkével indult, tevékenységi köre kiterjed a légi személy- és áruszállításra. A cég kettős ügyvezetéssel működik: Varga Ádám – aki Wáberer más vállalkozásában is menedzsmenttag – és a Grolime Holding Ltd., Emőri Gábor máltai érdekeltsége.
Mindkét vállalkozó a magyarországi vagyonlisták élmezőnyében szerepel: a legfrissebb becslések szerint Wáberer György Magyarország egyik leggazdagabb embere (a toplistákon jellemzően a 14–21. hely között), Emőri Gábor pedig a 20–25. hely környékén foglal helyet.
Egy éve köztünk a Hungary Airlines
December 25-én reggel érkezett meg első alkalommal Budapestre Európa első Big Twin áruszállítója a Hungary Airlines, az új magyar légitársaság színeiben – jelentette az Airportal.hu.
A szóban forgó óriásgép egy Boeing 777-300ERSF, amelynek ferihegyi landolásáról számos nyilvános poszt született a közösségi médiában.
A légi közlekedési szakmai lap felidézte, hogy a Hungary Airlines egy évvel ezelőtt szerezte meg a légi jármű üzembentartási engedélyét (AOC) és az ehhez kapcsolódó működési engedélyt. Az ambiciózus növekedési tervekkel rendelkező légitársaság az elmúlt tizenkét hónapban
- mintegy 13 ezer tonna árut szállított
- és több mint 4600 órát repült,
- emellett sikeresen túl van három magyar hatósági auditon
- és egy EASA-ellenőrzésen.
A Hungary Airlines kezdetben heti három járatpárral repült Budapest és Hongkong között, áprilistól pedig már hetente négyszer közlekedett az útvonalon. A légitársaság augusztusban szerezte meg a Kína kontinentális részére történő üzemeléshez szükséges engedélyt az ország polgári légi közlekedési hatóságától.
Ennek megfelelően szeptembertől a vállalat elindította a jelenleg is folyamatosan, hetente ötször Airbus A330F típussal repülő járatát Csengcsou és Budapest között. Az útvonal a cég közlése szerint rekordszintű forgalmi adatokat produkál.