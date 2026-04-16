Új magyar légitársaság: megérkezett az első, átvette az óriásrepülőgépét a Hungary Airlines – az A330-200 csak a kezdet

A Hungary Airlines magyar vállalat bővítette cargoüzletágát, miután átvette első A330-200(P2F) típusú teherszállító repülőgépét.

Közvetlenül Európa és Kína között

Az újonnan flottába állított gép egy átalakított teherszállító repülőgép, amelyet a kínai logisztikai vállalat, a ZTO Express biztosít. A partnerségi megállapodás alapján a Hungary Airlines CMI-konstrukcióban üzemelteti majd a repülőgépet a ZTO Express számára, elsősorban Európa és Kína közötti útvonalakon, elektronikus kereskedelmi termékek szállítására. Az A330-200(P2F) a légitársaság meglévő flottájához csatlakozik, amely eddig egyetlen gyártású A330-200F típusú teherszállító repülőgépből állt (lajstromjele: HA-LHU), ez a magyar állam tulajdonában van – közölte a Diecast Aircraftforum. A légitársaság nemrég jelent meg a kínai szárazföldi piacon:

2025 szeptemberében elindította Budapest és Csengcsou közötti közvetlen járatait.

Az A330-asok mellett a Hungary Airlines további két 777-300(ERSF) teherszállító repülőgépet is forgalomba állítana ACMI-szerződés keretében, hogy tovább erősítse hosszú távú cargo-kapacitását.

Wáberer és Emőri nevéhez köthető a magyar újdonság

Wáberer György és Emőri Gábor közös céget alapított WE Aircraft Invest Kft. néven, amely a légi személyszállítás és árufuvarozás területén kíván tevékenykedni – írja a HVG.

Wáberer György a Waberer’s logisztikai vállalat alapítója, amelyből később kiszállt. Emőri Gábor az i-Holding cégcsoport egyik kulcsfigurája, amelynek érdekeltségei között korábban kiemelt szerepet játszott az állami útdíjrendszer technológiai fejlesztése és üzemeltetése az i-Cell Mobilsoft Zrt. révén. Ez utóbbi társaság tulajdonjoga december óta az állami tulajdonú Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez került.

A WE Aircraft Invest Kft. 10 millió forintos alaptőkével indult, tevékenységi köre kiterjed a légi személy- és áruszállításra. A cég kettős ügyvezetéssel működik: Varga Ádám – aki Wáberer más vállalkozásában is menedzsmenttag – és a Grolime Holding Ltd., Emőri Gábor máltai érdekeltsége.