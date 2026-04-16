Itt a lista, kitől tartanak ezután Brüsszelben – őket kell kiütniük Orbán Viktor után
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Magyar Péter megválasztása után nem vesztegette az időt, hogy módosításokat javasoljon az EU szavazási szabályaiban az Orbán Viktoréhoz hasonló vétóhelyzetek elkerülésére. A távozó magyar kormányfő nem volt egyedül. Az unió maradék „kerékkötőit” a brüsszelita Politico szedte össze, őket nem hagyná érvényesülni a bizottság.
A Politico összeállítását idézzük, amely a bizottság szemszögéből nézve gyűjtötte össze a kerékkötőket.
Ursula von der Leyen dörzsölheti a markát
Orbán Viktor vétójogával évekig akadályozta Ukrajna EU-támogatását. A vasárnapi választáson pártja elsöprő vereséget szenvedett, egy jobbközép irányt követő politikus váltja a 16 évnyi Fidesz-hatalmat, aki jelezte, hogy hajlandó szorosabban együttműködni Brüsszellel.
Orbán távozása azonban nem jelenti azt, hogy Von der Leyen – vagy Kijev – fellélegezhet. Az Európai Tanácsban, ahol 27 kormányzati vezető találkozik döntéshozatalra, továbbra is vannak Orbán Viktornak szövetségesei.
Budapest-párti a kőolajvezeték-ügyben: Robert Fico szlovák miniszterelnök
Szlovákia miniszterelnöke gyakran Orbán hűséges partnere volt, csatlakozott a magyar kormányfőhöz a Moszkva elleni szankciók ellenzésében, és követelte, hogy Ukrajna indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket, ha hozzá akar jutni az EU 90 milliárd eurós hiteléhez.
Mivel a Barátság kőolajvezeték továbbra sem üzemel a Politico felvetette a kérdést, vajon Fico beváltja-e fenyegetését, miszerint átveszi a stafétabotot Orbántól, és blokkolja a forrásokat, vagy az EU-val egy vonalba kényszerül. A szlovák vezető korábban mindig beállt a szankciók és Ukrajna támogatása mögé – így emlékszik a lap.
Hirtelen megjavul a Barátság vezeték, Zelenszkij Merz jelenlétében jelentette be, már kéri is a pénzt
Csak két nap telt el a magyar választás óta, és máris látjuk az olajblokád végét és egy készülő brüsszeli centralizációs döntést. A Barátság kőolajvezeték hamarosan megkezdheti a működést – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Ismét teljes kapacitáson termel a Mol pozsonyi finomítója – jelentette be Fico szerdán.
A cseh milliárdos: Andrej Babis miniszterelnök
Csehország miniszterelnöke, a 71 éves milliárdos, akit cseh Trumpnak is neveznek, és december óta a radikális jobboldallal koalícióban kormányoz, máris mutat némi Orbán-stílusú hajlamot a lap szerint. Babis volt az egyetlen vezető Orbánnal és Ficóval együtt, aki kimarad a 90 milliárd eurós EU-hitelből.
Felszólított a Kijevnek nyújtott támogatás csökkentésére is,
bár végül nem vetette el Csehország lőszer-kezdeményezését Ukrajna védelmének támogatására. Babis, akinek a koalíciójában ott van a zöldellenes Autósok Pártja, az EU klímapolitikáját is támadja. Tiltakozott a blokk szén-dioxid-kibocsátási rendszere ellen, azzal érvelve, hogy az öli meg a cseh ipart.
Giorgia Meloni Kállai-kettőse
Az olasz vezető a több mint három évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta – a Politico megfogalmazásában – egyensúlyoz saját jobboldali, nacionalista politikája és az EU-párti nemzetközi álláspont között. Más vezetőkkel, például a dán Mette Frederiksennel szövetkezve Meloni a konszenzus, és nem az obstrukció révén
igyekezett szigorítani az EU migrációs szabályait.
Egy EU-diplomata szerint Meloni teljesen másfajta politikusnak bizonyult, mint Orbán. Egy másik viszont arra figyelmeztetett, hogy ugyanabból a politikai családból származik, mint a magyar. Tehát rossz.
„Az Európai Tanács legutóbbi ülésén Meloni volt az egyetlen személy, aki egyetértett Orbánnal” – mondta egy másik EU-diplomata, utalva az olasz vezetőnek a márciusi csúcstalálkozón más vezetőknek tett vallomására, miszerint megértette Orbán álláspontját az ukrajnai hitellel kapcsolatban. „Látható, hogy ideológiai kapcsolat van kettejük között.”
A visszatérő populista: a szlovén Janez Jansa
Szlovénia korábbi, több cikluson át hivatalban lévő miniszterelnöke, a jobboldali populista és önmagát Trump csodálójának valló Janez Jansa a múlt havi választáson egyetlen mandátummal végzett a második helyen. A folyamatban lévő tárgyalások mellett továbbra sem világos, hogy Jansa vagy akár a hivatalban lévő miniszterelnök, Robert Golob
képes lesz-e kormánykoalíciót létrehozni.
Ha Jansa – a Politico megfogalmazásában a mini-Trump – visszatér a hatalomba, erősödik az EU populista klubja. Ukrajna tekintetében azonban figyelemre méltó különbség van Jansa és Orbán vagy akár Fico között: annak ellenére, hogy más kérdésekben szövetséges a magyarokkal, Jansa kiállt Ukrajna EU-tagsága mellett, és 2022-ben, Oroszország teljes körű inváziójának kezdeti napjaiban Kijevbe látogatott, hogy kifejezze támogatását.
A bolgárok meghúzzák a váratlant
Bulgária volt elnöke januárban lemondott, hogy új pártot alapítson és induljon a vasárnapi parlamenti választáson. Ez problémát jelenthet Ukrajna és európai szövetségesei számára. Rumen Radev 2025-ben azt mondta, hogy Ukrajna „kudarcra van ítélve” az Oroszország elleni háborúban, és azzal érvelt, hogy az EU katonai segélyének növelése vagy a Kijevbe küldött fegyverek tömege nem megoldás. Azért is hibáztatta az európai vezetőket, hogy bátorítják Kijev ellentámadását, mondván, hogy ez „több százezer áldozathoz” vezetett Ukrajnában. A Politico ítélete: ő is kerékkötő.