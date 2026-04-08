Deviza
EUR/HUF376,65 -0,15% USD/HUF322,79 0% GBP/HUF432,71 +0,04% CHF/HUF408 -0,08% PLN/HUF88,65 +0,19% RON/HUF73,94 -0,14% CZK/HUF15,44 +0,26% EUR/HUF376,65 -0,15% USD/HUF322,79 0% GBP/HUF432,71 +0,04% CHF/HUF408 -0,08% PLN/HUF88,65 +0,19% RON/HUF73,94 -0,14% CZK/HUF15,44 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 730,83 +2,99% MTELEKOM2 232 +1,92% MOL3 998 -0,55% OTP39 700 +5,53% RICHTER12 590 +3,11% OPUS448 -1,54% ANY7 240 +1,97% AUTOWALLIS152 +1,67% WABERERS4 750 +2,59% BUMIX9 015,86 +1,76% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 703,25 +3,63% BUX129 730,83 +2,99% MTELEKOM2 232 +1,92% MOL3 998 -0,55% OTP39 700 +5,53% RICHTER12 590 +3,11% OPUS448 -1,54% ANY7 240 +1,97% AUTOWALLIS152 +1,67% WABERERS4 750 +2,59% BUMIX9 015,86 +1,76% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 703,25 +3,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Európai Unió
fogyasztás
kiskereskedelem

Ezért érezzük, hogy tele vannak a magyar boltok: nagyon rávert a régióra és az EU-ra Magyarország

Csökkenő életszínvonalra utalnak a legfrissebb európai gazdasági adatok. Az Európai Uniót megütötte az olajválság, az energiaárak magasak, a háztartások pedig egyre óvatosabbak a költéseikkel, de Magyarország szembemegy a negatív nemzetközi trendekkel.
Nagy Krisztián
2026.04.08, 16:50
Frissítve: 2026.04.08, 16:56

Miközben az Európai Unió tagországainak többségében csökken a lakosság fogyasztása, addig Magyarországon bátrabban költekeznek a háztartások.

Fotó: Golden Dayz / Shutterstock

A magyar boltok tömve vannak, az árak stabilizálódtak, az energia pedig továbbra is mindenki számára megfizethető.

Csökkenő tendenciát mutat a kiskereskedelmi forgalom az Európai Unióban 

A várakozásoknak megfelelően csökkent a kiskereskedelmi forgalom volumene az Európai Unióban, illetve az euróövezetben. Az Eurostat adatai szerint 2026 februárjában a januári stagnáláshoz képest az unióban 0,3 százalékos, míg az eurózónában 0,2 százalékos csökkenés volt megfigyelhető.  

A kiskereskedelmi forgalom volumene az Európai Unióban és az euróövezetben / Forrás: Eurostat

Éves összevetésben 2026 februárjában a naptárhatással kiigazított kiskereskedelmi forgalmi index 1,7 százalékos emelkedést mutat, mind az Európai Unióban, mind az euróövezetben. 

Havi alapon az euróövezetben az élelmiszerek, italok és dohánytermékek forgalma 0,5 százalékkal csökkent, a nem élelmiszer jellegű termékek forgalma stagnált, az üzemanyagok forgalma pedig 0,7 százalékkal nőtt. 

Az Európai Unió egészében az élelmiszerek, italok és dohánytermékek forgalma 0,5 százalékkal csökkent, a nem élelmiszer jellegű termékek forgalma 0,2 százalékkal mérséklődött, míg az üzemanyagok forgalma 1 százalékkal emelkedett. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a legnagyobb havi alapú visszaesés:

  • Litvániában (mínusz 2,5 százalék),
  • Lengyelországban (mínusz 2,4 százalék)
  • és Szlovéniában (mínusz 2 százalék) történt,

a legnagyobb növekedés pedig: 

  • Máltán (2 százalék), 
  • Bulgáriában (1 százalék), 
  • valamint Cipruson és Portugáliában (0,8 százalék) volt megfigyelhető.

Az éves összevetés némileg pozitívabb képet mutat, azonban ezek a számok tartalmazzák az olajválság előtti időszakot is. Az euróövezetben 2026 februárjában az előző év februárjához viszonyítva az élelmiszerek, italok és dohánytermékek forgalma 1 százalékkal nőtt, a nem élelmiszer jellegű termékek forgalma 2,3 százalékkal emelkedett, az üzemanyagok forgalma pedig 1,4 százalékkal nőtt.  

Az Európai Unióban hasonló időszakot vizsgálva az élelmiszerek, italok és dohánytermékek forgalma 0,9 százalékkal nőtt, a nem élelmiszer jellegű termékek forgalma 2,3 százalékkal emelkedett, az üzemanyagok forgalma pedig 1,6 százalékkal nőtt.

A legnagyobb éves növekedés: 

  • Luxemburgban (11,9 százalék), 
  • Máltán (11,4 százalék), 
  • továbbá Bulgáriában (7,3 százalék) történt, 

A legrosszabbul pedig: 

  • Románia (mínusz 6,8 százalék) 
  • Szlovénia (mínusz 3,5 százalék) 
  • és Szlovákia (mínusz 2,4 százalék) teljesített.

A kilátásokat illetően a közel-keleti konfliktus növelte az árnyomást márciusban, ami nagy valószínűséggel tovább rontotta a fogyasztási adatokat is. A bizonytalan gazdasági környezetben a háztartások óvatosabbá válhatnak költéseiket tekintve, amely hatásnak elhúzódó következményei lehetnek.

Ha az üzemanyagárak a következő hetekben nem normalizálódnak, az a mélybe lökheti a fogyasztási adatokat, továbbá egy elhúzódó gazdasági válság esetén a fogyasztóknak fel kell készülniük egy esetleges kamatemelésre is az Európai Központi Bank részéről. 

Magyarország az élmezőnyben 

Miközben az Európai Unió egészének kiskereskedelmiforgalom-volumene éves összevetésben lassul, havi összevetésben pedig csökkent, addig Magyarország felívelő pályán van. A kiskereskedelmi forgalom éves összevetésben 3,8 százalékkal bővült. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közlése szerint a pozitív trend a béremelő, adó- és árcsökkentő kormányzati intézkedéseknek, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj folyósításának köszönhető.

 

Hazánkban a kedvező kiskereskedelmi adatok alacsony inflációs rátával párosulnak. 2026 márciusában a pénzromlás üteme éves alapon 1,8 százalék volt, míg februárban a kilencéves mélypontnak számító 1,4 százalékon állt.

 

Az NGM közleménye szerint a kedvező inflációs adatok elsősorban szintén az árréscsökkentő intézkedésekre vezethetők vissza, melyek nyomán a 2025. március 7-én intézkedés alá vont termékkategóriák esetében átlagosan 24,1 százalékkal csökkentek az árak.

Fenntartható a trend?

Ahogy azt korábban megírtuk, a magyar fogyasztási adatok mögött kirajzolódik a belső kereslet visszatérése. Az elemzők véleménye egybevág a kormány azon álláspontjával, miszerint a növekedés motorja egyértelműen a háztartások jövedelmi helyzetének javulása.

Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője szerint a növekedés széles bázison nyugszik, és a javuló jövedelmi helyzet megjelenik a fogyasztásban is. A szakértő kiemelte, hogy a nem élelmiszer jellegű termékek kereskedelme és az online kereskedelem különösen erős, miközben a szektor már hét hónapja folyamatosan bővül.

A béremelkedés és az állami juttatások együtt jelentős többletjövedelmet adtak a háztartásoknak

– írta elemzésében Regős Gábor, a Gránit Bank vezető közgazdásza. Szerinte az élelmiszer-fogyasztás mennyiségi bővülése korlátozott, és inkább minőségi elmozdulás figyelhető meg, míg a nem élelmiszer jellegű termékeknél a korábban elhalasztott vásárlások aktualizálódnak.

Az ING Bank vezető elemzője, Virovácz Péter szerint a három és fél éves csúcson álló kiskereskedelem tartós növekedési pályán van, ám hangsúlyozta: a növekedés szerkezete vegyes, és a következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy az export és a beruházások képesek-e a felzárkózásra.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
