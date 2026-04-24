Kína előzi Amerikát a Marson, Elon Musk a kardjába dől, át kell írni a sci-fiket is

Kína ütemesen lépeget előre, hogy a következő években az élre törjön az emberiség űrkutatásában. Egyre inkább úgy fest, megvalósul az a terv, hogy Kína hajtsa végre elsőként a soron következő nagy lépést: minták hazajuttatását a Mars bolygóról. Ebben az esetben újra kell írni a sci-fi-irodalmat, legalábbis azt a részét, ami arról szól, hogy az amerikaiak haladnak elöl, vagy amiben az oroszokkal versenyeznek az élen. Elon Musk amerikai milliárdos, a Mars-kutatás nagy ösztönzője megérezheti a vereség ízét.

Mars-kutatás: az egy éve fellőtt Tienven–2 a 469219 Kamo’oalewa aszteroidáról hoz mintát, a Tienven-3 azonban sokkal messzebbről: a Marsról / Fotó: Xinhua via AFP

Kína Tienven–3 (Tianwen–3) Mars-kutató küldetésének célja, hogy a tervek szerint 2028 körüli indítást követően, 2031 körül Mars-mintákat juttasson vissza a Földre.

A kínai Nemzeti Űrügynökség pénteken, a 11. Kínai Űrnap rendezvényein jelentette be a Hszinhua hírügynökség szerint a következő lépést: a küldetéshez öt nemzetközi, valamint hongkongi és makaói együttműködési projektet választottak ki – írja a Global Times.

Ha a tervezettnek megfelelően haladnak előre, megelőznek mindenki mást.

Az amerikai Perseverence rover már évek óta gyűjti a mintákat, ezeket azonban nem tudják hazahozni, két éve kiderült, hogy a tervezett 2033-as dátum és 7 milliárd dolláros költség nem tartható – egyelőre nem tudni, mi lesz. A 2030-as évek végénél előbb nem érdemes számolni vele, netán még később.

Japán nem a Marsról, hanem a Phobos holdról hozna haza mintákat 2031-re.

Oroszországban is szóba került korábban egy program, a Mars-Grunt, de nem halad előre, és ha mégis, legkorábban valamikor a 2030-as évekre hozhat eredményt: Kína ezt is előzi.

Mars-kutatás: miért óriási lépés mintákat hazahozni?

A legnagyobb izgalommal várt esemény, hogy ember lépjen Marsra. A következő nagy áttörést azonban az hozná, ha sikerülne mintákat hazahozni.

Ezeket a legkifinomultabb eszközökkel vizsgálhatnák meg, olyanokkal is, amelyek ma még nem is léteznek, erre a célra hozzák majd őket létre. A legfontosabb tudományos kutatások java a Marsot illetően csakis ilyen minták felhasználásával hajtható végre: a tudásunk ugrásszerűen nőne a segítségükkel.