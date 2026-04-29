Teljes fordulat a McDonald’snál, lezárul egy korszak: kézműves termékek jelennek meg a gyorsétteremláncban – kiderült, mi vár a szendvicseikre

A gyorsétteremláncok egyre inkább az italválaszték bővítésére összpontosítanak, ahogy új növekedési lehetőségeket keresnek. A McDonald’s a KFC, a Wendy’s és a Taco Bell is új, különleges italokkal várja a vendégeket – írja az AP.

McDonald’s hat új italt vezet be az amerikai éttermeiben / Fotó: Levine-Roberts / Sipa USA / Reuters

Közölük legutóbb, azaz kedden a McDonald’s közölte, hogy május 6-ától hat új italt vezet be az amerikai éttermeiben:

három frissítőt kínál majd, köztük egy mangó-ananász ízű változatot epres bobával és egy szeder-maracuja ízű italt fagyasztva szárított sárkánygyümölccsel;

emellett három különleges szódaitalt is bevezet, köztük egy „dirty Dr Pepper”-t vaníliaízesítéssel és hideghabos feltéttel.

A McDonald’s szerint a vizuális vonzerő – például az élénk színek és a habok –, valamint az italok önkifejezési formaként való megélése egyre fontosabb a vásárlók számára.

A gyorsétteremlánc az új marketingje szerint arra koncentrál, hogy az italok legyenek az okok a vendégek betérésére.

Ezeket az italokat ráadásul drágábban is tudják kínálni a gyorsétteremláncok, mint a hagyományos üdítőautomatás italokat vagy kávékat. Egy kis Pineapple Citrus Sparkling Energy ital például kedden 3,29 dollárba került egy michigani Wendy’sben, míg az étterem Coca-Cola Freestyle automatájából egy kis ital egy dollárral olcsóbb volt – mutat rá a hírügynökség.

A McDonald’s azt is közölte, hogy 14 ezer amerikai éttermében új „italspecialista” pozíciót hoz létre.

Ezeknek a dolgozóknak külön területük lesz a pult mögött, ahol kizárólag az italokra koncentrálhatnak.

A McDonald’s szerint az értékesítéseik gyakran visszaesnek a délutáni, főétkezések közötti időszakban, és ezen változtatni akarnak: 2023 végén a cég bejelentette, hogy CosMc’s néven kis üzleteket nyit, amelyek testre szabható italokat és édességeket árulnak majd, elsősorban a délutáni nassolók megszólítására.

Ez egy százmilliárd dolláros kategória, amely gyorsabban növekszik, mint a teljes gyorséttermi szegmens, ráadásul magasabb árréssel

– mondta akkor Chris Kempczinski, a McDonald’s elnök-vezérigazgatója.