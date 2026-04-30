Az elmúlt két évben a mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám nemcsak az Nvidia és a nagy technológiai cégek részvényeit repítette magasba, hanem a memóriacsipek piacát is teljesen átírta. A dél-koreai SK Hynix és a Samsung Electronics szerint az AI-adatközpontok robbanásszerű terjedése miatt olyan tartós kereslet alakult ki, mely gyökeresen eltér a korábbi félvezetőpiaci ciklusoktól: a vevők már nem az árakon alkudoznak, hanem évekre előre próbálják bebiztosítani a szállításokat. Ha ez valóban új korszakot jelent, annak hatása messze túlmutat a csipgyártókon – az egész világgazdaság fellélegezhet.

Vége lehet az AI-memóriacsipek okozta gazdasági káosznak? A gyártók meglepően pozitívak, de még mindig van ok az aggodalomra

A memóriacsipek – elsősorban a DRAM és a nagy sávszélességű memória (HBM) – az AI-rendszerek egyik legfontosabb alkatrészei lettek. Ezek nélkül nem működnek hatékonyan sem a nagy nyelvi modellek, sem az adatközpontokban futó következtetési rendszerek, melyek például a chatbotok válaszait generálják.

A probléma az, hogy a kereslet sokkal gyorsabban nő, mint ahogy a gyártók új kapacitást tudnak építeni.

Az SK Hynix, mely az Nvidia egyik kulcsfontosságú beszállítója és a világ második legnagyobb memórialapka-gyártója, már arról beszél, hogy „strukturális váltás” zajlik az iparágban. A vállalat szerint ez nem a szokásos fellendülési időszak: a vevők három-öt évre szóló szerződéseket akarnak kötni a korábbi negyedéves megállapodások helyett, mert félnek attól, hogy egyszerűen nem jutnak elegendő csiphez – írja a Financial Times.

Most már az eladók diktálnak, nem a vevők

Ez alapvetően változtatja meg az iparág működését. A memóriacsip-piacot évtizedekig a szélsőséges kilengések jellemezték: túlkínálat, árzuhanás, veszteséges időszakok, majd hirtelen hiány és újabb árrobbanás. Most azonban a keresletet nem az okostelefonok vagy a PC-k ciklikus eladásai hajtják, hanem a világ legnagyobb technológiai vállalatai – a Microsoft, az Amazon, a Google és a Meta –, melyek gyakorlatilag korlátlan tőkével versenyeznek az AI-fölényért.

A Samsung egyik vezérigazgatója, Jun Young-hyun márciusban arról beszélt a részvényeseknek, hogy a félvezetőpiacon példa nélküli szuperciklus alakult ki. A vállalat emiatt jelentősen növeli beruházásait, és rekordösszegű, 110 ezer milliárd wonos (nagyjából 28 ezer milliárd forintos) keretet különített el gyártókapacitás-bővítésre és kutatás-fejlesztésre. Az SK Hynix szintén jelentős tőkekiadás-növelést tervez, miközben az elemzők szerint a kínálati szűkösség legalább 2028-ig fennmaradhat. Ennek egyszerű oka van: egy modern félvezetőgyár felépítése és felfuttatása több év, ráadásul a technológiai összetettség miatt a kapacitást már nem lehet gyorsan és olcsón bővíteni.

Ez a gyártók számára rendkívül kedvező helyzetet teremtett. A piac gyakorlatilag olyan eladói piaccá vált, ahol a termelők diktálják a feltételeket. A Samsung, az SK Hynix és az amerikai Micron együtt a globális DRAM-piac mintegy 90 százalékát ellenőrzi. Ez jóval nagyobb árazási erőt ad nekik, mint korábban.